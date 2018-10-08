3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Атмосфера Праги в разных ракурсах

Фотопрогулка подойдет вам, как если вы впервые в этом городе и хотите устроить себе самую настоящую сказку, так и если вы много раз здесь были и стермитесь запечатлеть новые ощущения и впечатления от Праги. Узкие улочки, старинные двери, волшебные панорамные виды. Запах сладких трдельников и звук астрономических часов на Староместкой площади. Чувствуете, как вы начинаете проникаться атмосферой сказочной Праги? У нас есть множество разработанных и тщательно продуманных маршрутов, где собраны самые красивые места.

Обзорный тур по самым красивым уголкам Праги, во время которого вы увидите главные достопримечательности, услышите интересные истории о Праге, и, конечно же, сделаете множество красивых фотографий.

А может вам больше по душе хипстерская Прага? Уютные кофейни, ярмарка самых необычных вещей и скрытые от глаз туристов места?

Или вы любите исключительно фэнси-места?

Мы определимся с маршрутом вместе с вами, учитывая все ваши пожелания. И сделаем все возможное, чтобы фотопрогулка вам по-настоящему понравилась и запомнилась.

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