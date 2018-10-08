3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Атмосфера Праги в разных ракурсах
Фотопрогулка подойдет вам, как если вы впервые в этом городе и хотите устроить себе самую настоящую сказку, так и если вы много раз здесь были и стермитесь запечатлеть новые ощущения и впечатления от Праги. Узкие улочки, старинные двери, волшебные панорамные виды. Запах сладких трдельников и звук астрономических часов на Староместкой площади. Чувствуете, как вы начинаете проникаться атмосферой сказочной Праги? У нас есть множество разработанных и тщательно продуманных маршрутов, где собраны самые красивые места.
Мы определимся с маршрутом вместе с вами, учитывая все ваши пожелания. И сделаем все возможное, чтобы фотопрогулка вам по-настоящему понравилась и запомнилась.
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