3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Запечатлеть атмосферу города и узнать интересные факты о чешской столице

Дарина
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Дарина – представитель гидов
Что может быть лучше, чем ваши эмоции, запечатленные на красочных фотографиях в прекрасной Праге? Только фотопрогулка, сопровождающаяся интересным и ненавязчивым рассказом о Праге! Мы разработали для вас разные тематические маршруты, которые лучше всего подойдут вам и станут прекрасной частью пуешествия по Чехии.
€160
136 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии3 отзыва
3.67
Фотопрогулка по необыкновенной Праге
Фотопрогулка по необыкновенной Праге

Что вас ожидает

Атмосфера Праги в разных ракурсах
Фотопрогулка подойдет вам, как если вы впервые в этом городе и хотите устроить себе самую настоящую сказку, так и если вы много раз здесь были и стермитесь запечатлеть новые ощущения и впечатления от Праги. Узкие улочки, старинные двери, волшебные панорамные виды. Запах сладких трдельников и звук астрономических часов на Староместкой площади. Чувствуете, как вы начинаете проникаться атмосферой сказочной Праги? У нас есть множество разработанных и тщательно продуманных маршрутов, где собраны самые красивые места.

  • Обзорный тур по самым красивым уголкам Праги, во время которого вы увидите главные достопримечательности, услышите интересные истории о Праге, и, конечно же, сделаете множество красивых фотографий.
  • А может вам больше по душе хипстерская Прага? Уютные кофейни, ярмарка самых необычных вещей и скрытые от глаз туристов места?
  • Или вы любите исключительно фэнси-места?

Мы определимся с маршрутом вместе с вами, учитывая все ваши пожелания. И сделаем все возможное, чтобы фотопрогулка вам по-настоящему понравилась и запомнилась.

Дополнительные услуги

  • услуги визажиста
  • услуги парикмахера
  • услуги стилиста
  • трансфер услуги (из одной локации в другую)

Организационные детали

  • На прогулке с вами буду я или другой гид-фотограф из нашей команды
  • В стоимость экскурсии не включены: проездные билеты на общественном транспорте, посещение кофеен, а также любые личные расходы.
  • Вы получаете на руки уже красивые и обработанные фотографии (не исходники).
  • Количество обработанных фотографий на выходе — от 15, в зависимости от количества участников фотопрогулки.
  • Готовые обработанные фотографии присылаются в виде ссылки на Google Disk (или любые другим удобным вам способом) в течении 2-х недель.
  • Фотографии ниже выбраны из портфолио нескольких фотографов, которые проводят данную фотопрогулку.
  • Съемка на условиях конфиденциальности стоит на 15 евро больше.
Фотопрогулка по необыкновенной Праге
Фотопрогулка по необыкновенной Праге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дарина
Дарина
Всем привет, меня зовут Дарина. Я собрала группу местных ребят в Праге, которые покажут вам наш любимый город с самой лучшей стороны! Стандартные экскурсии, перенасыщенные неинтересными фактами и множеством ненужных дат – это не про нас. Мы хотим сделать ваше пребывание в Праге настолько приятным и интересным, насколько это возможно. Мы всегда готовы подстроиться под ваши предпочтения и пожелания, поможем вам с фотографиями, ответим на любые ваши вопросы, посоветуем нужные места в городе. Мы поможем вам почувствовать себя «своим» в новом месте, потому что знаем насколько это приятное чувство! Обещаем, что вам понравится наша экскурсия и вы полюбите Прагу также сильно, как любим ее мы!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

8 октября 2018
Прекрасная прогулка—фотосессия! Все прошло легко, весело. Фотографии огонь!️😁
23 сентября 2018
экскурсии вообще не было ,
никаких фактов не исторических не просто интересных нам не было сообщено .была просто фотосъемка, это даже фотосессией не назовешь .результат фотосъемки нас разочаровал .Ни одно из наших пожеланий не было учтено .экскурсовод 23-летняя девушка ,очень милая , но абсолютно не соответствующая заявленным в экскурсии на трипстере описаниям. 120 евро за 2 часа !!! ни экскурсии , не хороших фотографий((( Также фотограф не та девушка которая заявлена на Трипстере!!! результат крайне разочаровал.. Это вообще не стоит того. Никому не советуем ,это прямо мошенничество!
23 сентября 2018
У нас была фотограф Елизавета. Фотосессия прошла в дружелюбной и комфортной обстановке. Всё понравилось.

Дарина проводит ещё 2 экскурсии

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