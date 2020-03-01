Индивидуальные экскурсии в Праге

Что вас ожидает

Фотосессия в пражских декорациях

Познакомившись, мы пойдем гулять на живописную набережную Влтавы, где я сделаю для вас шикарные снимки на фоне легендарного Карлова моста. Далее, по старинным сказочным улочкам, мы отправимся на Староместскую площадь. Я расскажу, как ее называют местные, и сфотографирую вас возле средневековых астрономических часов Орлой.

Непринужденный подход

Чтобы фотопрогулка действительно получилась, мы заранее можем придумать для вас образы, стиль и цвет одежды. Я всегда за дружеский и неформальный подход. Во время прогулки сделаю все, чтобы вы чувствовали себя свободно, раскрепощенно и расслабленно. Ведь от этого, в конечном счете, зависит количество удачных кадров!