Индивидуальные экскурсии в Праге

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Посетить живописные места города и получить профессиональные снимки на память

Victoria
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Victoria – ваш гид
Я проведу вас по самым фотогеничным уголкам чешской столицы, расскажу о ней нескучные факты и посоветую интересные заведения для местных.

Вы получите не только массу впечатлений, но и «живые» кадры, которые станут прекрасным напоминанием о красоте города и нашей прогулке.
80 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 2 человек
Можно с детьми
Встреча у метро Малостранская
Забронировать экскурсию
Фотопрогулка по Праге
Фотопрогулка по Праге

Что вас ожидает

Фотосессия в пражских декорациях
Познакомившись, мы пойдем гулять на живописную набережную Влтавы, где я сделаю для вас шикарные снимки на фоне легендарного Карлова моста. Далее, по старинным сказочным улочкам, мы отправимся на Староместскую площадь. Я расскажу, как ее называют местные, и сфотографирую вас возле средневековых астрономических часов Орлой.

Непринужденный подход
Чтобы фотопрогулка действительно получилась, мы заранее можем придумать для вас образы, стиль и цвет одежды. Я всегда за дружеский и неформальный подход. Во время прогулки сделаю все, чтобы вы чувствовали себя свободно, раскрепощенно и расслабленно. Ведь от этого, в конечном счете, зависит количество удачных кадров!

Организационные детали

  • Самое удачное время для фотопрогулки — утро
  • В течение недели я отправлю вам на Google disk 25 обработанных фотографий в ретуши и 100 фотографий с цветокоррекцией
  • Фотопрогулка не предполагает исторического экскурса
Фотопрогулка по Праге
Фотопрогулка по Праге
Фотопрогулка по Праге
Фотопрогулка по Праге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у метро Малостранская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Victoria
Victoria
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Виктория, я профессиональный фотограф. Люблю общаться с новыми людьми и делать классные кадры. Надеюсь на скорую встречу!
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