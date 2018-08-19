5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсию брали вдвоем с женой. Сам квест - это набор вопросов и заданий с локациями, где их нужно выполнить.



Поставил 3 звезды, т.к. сам квест, наверное, достаточно интересен. Пишу "наверное", т.к. мы были в Праге уже много раз и все места из квеста, кроме одного, видели неоднократно. Но тем, кто в первый раз, думаю, подойдет. Хотя, я бы не сказал, что это Прага по-другому - все места в общем-то туристические.



Гид - была одна девушка, но даже не уверен, что это была Анна, судя по фото. Хотя оно мелкое тут. Ходите по локациям и выполняете задания вы самостоятельно. Гид только встречает вас с утра, когда дает конверты с заданиями и после того, как вы все выполните, проверяет правильно ли вы ответили.



Что понравилось:



- сами задания

- пунктуальность гида



Что НЕ понравилось:



- скупость объяснений гида в начале

- только проверка заданий с односложными ответами (никаких интересных фактов или рассказа о Праге мы не услышали)

- некомпетентность гида (задав дополнительные вопросы, в ответ мы слышали "не знаю", "этот квест не я составляла" и т.п.)

- квесту не хватает интерактива (что-то сделать, что-то открыть, найти какую-нибудь спрятанную вещь и т.п. - этого нет)

- мало времени (дают 3 часа, но этого явно не хватает, чтобы пройти весь маршрут пешком, если только совсем без отдыха и в быстром темпе. Правда нам время разрешили перенести и мы ходили дольше)

- завышенная цена за тот объем работы, который выполняется - 60 евро (20 хватило бы за глаза)



В общем, если Вы в Праге первый раз и вам не сильно жалко денег - сходите, интересно проведете полдня и бегло познакомитесь с некоторыми местами в историческом центре Праги. Но не ждите большего. Если Вы в Праге бывали уже не раз, то вы останетесь разочарованы, как и мы.