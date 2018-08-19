5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Живая Прага без дремучих дат и бесконечных вацлавов

Анна
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Анна – ваш гид
Мы разработали маршрут, который охватывает больше 10 достопримечательностей.

Большинство из них – необычные памятники и скульптуры – странные, забавные, несуразные, трогательные и сентиментальные.

Это будет веселое и неожиданное приключение по настоящей Праге с ее нетуристическими секретами, в которое можно отправиться даже в одиночку.
65 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 8 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 9 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
4.6
Квест-прогулка «Прага по-другому»
Квест-прогулка «Прага по-другому»

Что вас ожидает

  • У вас будут только точки на карте и небольшое описание, ваша задача – самостоятельно обнаружить эти объекты. Чтобы добавить азарта и интриги, мы приготовили самые разные задания, которые потребую наблюдательности, сообразительности, умения обращать внимания на детали и нестандартного взгляда на мир.
  • Кроме того, вы пройдете по прекрасным местам города и насладитесь лучшими видами, не пересекаясь с основными потоками туристов.
  • Если вам захочется чего-то совсем необычного, сложнее и запутаннее, мы можем предложить вам пройти этот квест на английском языке.

Для кого этот квест

  • для компаний или индивидуальных путешественников
  • мы не собираем группы, и вы можете быть уверенными в том, что к вашей компании не «пристегнут» какого-нибудь унылого типа или натужного весельчака
  • если у вас компания друзей или родственников, или и тех и других – это будет прекрасным шансом не просто узнать много нового о городе, но и поиграть в состязаниях
  • наш квест рассчитан на взрослых, мы не обещаем «кладов и шпионских игр», но будет интересно и детям от 10-12 лет

Как проходит квест

  • квест начнется в сквере у метро Malostranská. Там мы выдаем вам задания на маршрут и выпускаем в «свободное плавание»
  • вам понадобится смартфон, а лучше планшет (на него мы загрузим вам карту-схему)
  • во время квеста вам очень поможет загруженная оффлайн-карта Праги (2GIS, MAPY.CZ)
  • по истечении игрового времени, мы встретимся с вами, чтобы проверить задания и поделиться впечатлениями

Организационные детали

  • Мы можем разработать разные форматы и темы квеста и всегда готовы обсудить ваши пожелания. Подробности уточняйте при бронировании экскурсии.
Квест-прогулка «Прага по-другому»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Мы — Аня и Неон, преподаватель и журналист. В Праге занимаемся организацией корпоративных культурных и «не очень» мероприятий :) Квесты, шуточные пивные марафоны и курсы разговорного английского. Мы не профессиональные гиды, нестандартные прогулки по нетуристическим местам Праги – наше хобби. Поэтому мы не грузим датами и фактам, которые вылетят из головы через 5 минут. Мы делимся тем, что любим и чем интересуемся сами – увлекательными историями про прошлое и настоящее, секретами красоты этого города, а также лучшими гастро и питейными заведениями Праги. Будем вам полезны, если вы не приходите в ужас от одной-другой кружки пива и не шарахаетесь от людей с сигаретой. Отвечаем за противопохмельную безопасность — услуга «Собутыльники», гарантия 100%! А еще помогаем выиграть в лотерею.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

19 августа 2018
Вся наша команда благодарна Наталье за прекрасную познавательную экскурсию. Самостоятельно мы бы ни за что не нашли эти места и достопримечательности) Несмотря на то,что до квеста мы уже намотали не один километр, в процесс втянулись все. Чтение стихов под Карловым мостом - это что-то)) И спасибо Вам за то,что дополнительно порекомендовали нам места для самостоятельного изучения))
22 июля 2018
Хотим поблагодарить организаторов квеста за удачно подобранные задания и локации, очень нестандартные увидели места в Праге. Были большой компанией с детьми-подростками, которые достаточно легко могли ориентироваться по карте и разгадывать задания. Прогулка проучилась динамичной и совсем неутомителтной! Спасибо большое!
Игорь
11 мая 2018
В Праге был несколько раз. Решил попробовать новый формат знакомства с городом.
Маршрут достаточно интересный. Задания тоже. Прошли по маршруту неспеша, уложились в отведенные 3 часа. Даже немного посидели в кафе на набережной у моста Легиона. Сын (7 лет) остался доволен ещё больше меня. После "взрослых" экскурсий, которые уже были в нашей поездке, этот квест для него был глотком свежего воздуха. А заслуженный приз он понёс в школу, рассказать ребятам о своём приключении.
Таня и Неон, спасибо вам! Было здорово!
24 марта 2018
В Прагу приехали с друзьями впервые и решили в первый день не заморачиваться на основных достопримечательностях.С погодой нам не повезло,было довольно холодно.Мы после самолета были уставшие,голодные и встретившись с ребятами начали капризничать,но ребят это не напугало))Нас отвели в аутентичный
й ресторанчик и уже отогретых и довольных повели на экскурсию.Четыре часа пролетели незаметно,несмотря на погоду.Очень много интересной,не заезженной информации.С ребятами интересно поговорить на любые темы и что немаловажно с отличным чувством юмора.Мы остались ОЧЕНЬ довольны.Анна и Неон,спасибо.
16 августа 2017
Экскурсию брали вдвоем с женой. Сам квест - это набор вопросов и заданий с локациями, где их нужно выполнить.

Поставил 3 звезды, т.к. сам квест, наверное, достаточно интересен. Пишу "наверное", т.к. мы были в Праге уже много раз и все места из квеста, кроме одного, видели неоднократно. Но тем, кто в первый раз, думаю, подойдет. Хотя, я бы не сказал, что это Прага по-другому - все места в общем-то туристические.

Гид - была одна девушка, но даже не уверен, что это была Анна, судя по фото. Хотя оно мелкое тут. Ходите по локациям и выполняете задания вы самостоятельно. Гид только встречает вас с утра, когда дает конверты с заданиями и после того, как вы все выполните, проверяет правильно ли вы ответили.

Что понравилось:

- сами задания
- пунктуальность гида

Что НЕ понравилось:

- скупость объяснений гида в начале
- только проверка заданий с односложными ответами (никаких интересных фактов или рассказа о Праге мы не услышали)
- некомпетентность гида (задав дополнительные вопросы, в ответ мы слышали "не знаю", "этот квест не я составляла" и т.п.)
- квесту не хватает интерактива (что-то сделать, что-то открыть, найти какую-нибудь спрятанную вещь и т.п. - этого нет)
- мало времени (дают 3 часа, но этого явно не хватает, чтобы пройти весь маршрут пешком, если только совсем без отдыха и в быстром темпе. Правда нам время разрешили перенести и мы ходили дольше)
- завышенная цена за тот объем работы, который выполняется - 60 евро (20 хватило бы за глаза)

В общем, если Вы в Праге первый раз и вам не сильно жалко денег - сходите, интересно проведете полдня и бегло познакомитесь с некоторыми местами в историческом центре Праги. Но не ждите большего. Если Вы в Праге бывали уже не раз, то вы останетесь разочарованы, как и мы.

Анна проводит ещё 5 экскурсий

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