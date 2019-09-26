8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Страговский монастырь и Лорета

Вы полюбуетесь вдохновляющей панорамой Златой Праги, которая откроется вам с видовых площадок Страговского монастыря, и там же попробуете местное пиво, сваренное по монашеским рецептам XIII века. А после отправитесь в бывший пригород Градчан — Погорелец, где попадёте на Лоретанскую площадь и увидите сам комплекс исторических зданий под названием Лорета. Я покажу вам символическую хижину Девы Марии и место казни у стены часовенки, где изображено то, что происходило с несчастными, приговорёнными к смерти.

Новый Свет

Новый Свет — одно из самых романтичных мест в Праге, и компактная старосветская застройка этого района, сохранившаяся нетронутой даже после объединения Подскалья с Еврейским кварталом, напоминает Золотую улицу в Пражском Граде. В давние времена этот район населяли те, кто обслуживал Пражский Град. Здесь сохранилась традиционная чешская рубленая изба, похожая на декорацию из кинофильма, и находится вилла президента Чешской Республики.

Очаровательные уголки Златой Праги

Вы погуляете по Малой Стране и посольскому району, увидите красивейший сад сената республики, где свободно гуляют павлины, ту самую стену Джона Леннона и дом астролога. Заглянете в храм Девы Марии Победоносной — именно там находится миниатюрная восковая фигурка Иисуса Христа, поклониться которой приезжают паломники со всего мира. А я расскажу вам множество историй и малостранских легенд.

Обед из блюд на пиве и не только

Завершится экскурсия в национальном ресторанчике, где творчески подходят к приготовлению традиционных чешских блюд. Только представьте, сколько всего вы сможете попробовать: гуляш на пиве с кнедликами, свиную вырезку с имбирём, драники, свиное колено на гриле или рёбрышки в пивном маринаде с различными соусами, гусиные ножки с травами, красную капусту с яблоками и, конечно, свежайшее пиво. Аппетитно? Тогда жду вас на своей экскурсии!