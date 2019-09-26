8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Новый Свет, Малая Страна, Градчаны и обед в национальном ресторанчике

Людмила
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Людмила – ваш гид
Это будет нетрадиционная экскурсия по Праге, потому что вы заглянете в те её уголки и районы, где не так часто бывают туристы.

Я расскажу вам удивительные истории о Златой Праге и её жителях, отведу в Малую Страну и Новый Свет, а также туда, где вы попробуете лучшее монастырское пиво и отменную чешскую кухню во всём её многообразии.
100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча остановка трамвая номер 22 POHORELEC
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У этой экскурсии8 отзывов
4.88
По романтическим уголкам Праги
По романтическим уголкам Праги

Что вас ожидает

Страговский монастырь и Лорета
Вы полюбуетесь вдохновляющей панорамой Златой Праги, которая откроется вам с видовых площадок Страговского монастыря, и там же попробуете местное пиво, сваренное по монашеским рецептам XIII века. А после отправитесь в бывший пригород Градчан — Погорелец, где попадёте на Лоретанскую площадь и увидите сам комплекс исторических зданий под названием Лорета. Я покажу вам символическую хижину Девы Марии и место казни у стены часовенки, где изображено то, что происходило с несчастными, приговорёнными к смерти.

Новый Свет
Новый Свет — одно из самых романтичных мест в Праге, и компактная старосветская застройка этого района, сохранившаяся нетронутой даже после объединения Подскалья с Еврейским кварталом, напоминает Золотую улицу в Пражском Граде. В давние времена этот район населяли те, кто обслуживал Пражский Град. Здесь сохранилась традиционная чешская рубленая изба, похожая на декорацию из кинофильма, и находится вилла президента Чешской Республики.

Очаровательные уголки Златой Праги
Вы погуляете по Малой Стране и посольскому району, увидите красивейший сад сената республики, где свободно гуляют павлины, ту самую стену Джона Леннона и дом астролога. Заглянете в храм Девы Марии Победоносной — именно там находится миниатюрная восковая фигурка Иисуса Христа, поклониться которой приезжают паломники со всего мира. А я расскажу вам множество историй и малостранских легенд.

Обед из блюд на пиве и не только
Завершится экскурсия в национальном ресторанчике, где творчески подходят к приготовлению традиционных чешских блюд. Только представьте, сколько всего вы сможете попробовать: гуляш на пиве с кнедликами, свиную вырезку с имбирём, драники, свиное колено на гриле или рёбрышки в пивном маринаде с различными соусами, гусиные ножки с травами, красную капусту с яблоками и, конечно, свежайшее пиво. Аппетитно? Тогда жду вас на своей экскурсии!

Организационные детали

Обед в ресторанчике и пивная дегустация оплачиваются дополнительно

По романтическим уголкам Праги
По романтическим уголкам Праги
По романтическим уголкам Праги

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура остановка трамвая номер 22 POHORELEC.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Людмила
Людмила
Здравствуйте, мои дорогие гости! Я профессиональный гид. На этих пару дней вы действительно становитесь для меня личными гостями в Чехии, и я стараюсь максимально окружить вас вниманием и комфортом. Дама я — взрослая. Мне уже прекрасных 50 лет и работу свою люблю, знаю и получаю сама массу позитивных эмоций от того, что мои гости остаются довольны их свиданием с Прагой и Чехией. В Чехии живу более 10 лет. Здесь отучились и еще учатся мои дети. Люблю эту маленькую, в самом центре Европы, и тем не менее, немного провинциальную, но от этого и уютную страну. Немецкий вариант славян и славянского государства, как я всегда говорю :) Пусть у вас все получается, дорогие мои, и жду вас в Праге!
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

26 сентября 2019
Ходили на эту экскурсию второй раз и опять открыли для себя что то новое. Очень интересно. Гид просто чудо. Рекомендую.
24 сентября 2019
Я была в Праге много раз, но Людмила показала еще неизведанные мною места в Праге). Интересный маршрут, А Людмила хороший рассказчик. Так же хочу отметить человеческие качества Людмилы, которая помогла выйти из трудной ситуации. Огромное спасибо!
25 апреля 2019
Экскурсия очень понравилась,гид Людмила очень приятный и позитивный человек.рассказывала замечательно и интересно,чувствовалось, что человек любит и увлечен своим делом.рассказала много интересных фактом,потом дала обьяснения и по другим вопросам.план экскурсии был составлен граммотно,что б не было сложно и трудно ходить.экскурсия была просто замечательнач,огромное спасибо, Вам,Людмила и Вашей команде
Ян
27 февраля 2019
Искренне благодарю за профессионализм. Людмила опытный и очень общительный гид. Приятное общение во время экскурсии помогло хорошо усвоить передаваемую информацию. Спасибо за ценные советы и прекрасный рассказ. С глубоким уважением и почтением. )))
11 января 2019
Хороший рассказчик, но сама суть экскурсии - романтическая Прага - по моему мнению была освещена не очень хорошо. Хотелось бы больше про любовные бурные истории, про то, как природа и архитектура Праги повлияла на художников, писателей и композиторов и т.д. и т.п.- благо материала по этому поводу полно, да и придумали бы какой нибудь миф пражский очередной, мы бы не обиделись... .Интересно с общепознавательной стороны. В том числе, поскольку были в Рождество, и по рождественским мотивам. Широкий спектр знаний и хороший рассказ.
3 ноября 2018
Приятная, позитивная, отзывчатая женщина. Рекомендуем.
27 октября 2018
Экскурсия просто отпад. Заходили в такие уголки о которых даже не подозревали. Узнали очень много нового и интересного. Спасибо огромное Людмиле провела тихими далекими от толп теристов улочками. Тут же корректировала маршрут,если выяснялось,что здесь мы уже были. Одним словом- берите эту экскурсию.
14 октября 2018
Людмила очень внимательна и доброжелательна, пролучили огромное удовольствие! Даже после экскурсии задавали вопросы и были на связи, Людмила подсказала адреса бутиковых магазинчиков с елочными игрушкам и адрес художественной галереи :) Мы посетили все места, в которых хотели побывать и даже изменили маршрут экскурсии в соответствии с пожеланиями. Спасибо!

Людмила проводит ещё 3 экскурсии

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