Ваша 1,5-часовая пешая экскурсия с гидом начнется на площади Яна Палаха на берегу Влатавы напротив Рудольфинума. Отсюда вы направитесь в еврейский квартал, где ваш гид расскажет об истории евреев в Праге.

После краткого обзора еврейского наследия города вас проведут по главным синагогам и еврейским кладбищам города, а также покажут, где Франц Кафка написал большинство своих работ.

Следуйте в Старый город Праги и полюбуйтесь историческими достопримечательностями, включая всемирно известные астрономические часы.

Ваш увлеченный гид хорошо разбирается в местной и мировой истории, а также истории евреев в Праге. Оцените его комментарии и истории, о каждом важном здании, которое будете видеть.