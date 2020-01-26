Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Узнайте о еврейском наследии Праги в рамках пешей экскурсии по городу
Осмотрите снаружи бывший еврейский квартал
Оцените старую часть Праги и узнайте о знаменитых астрономических часах
Ваша 1,5-часовая пешая экскурсия с гидом начнется на площади Яна Палаха на берегу Влатавы напротив Рудольфинума. Отсюда вы направитесь в еврейский квартал, где ваш гид расскажет об истории евреев в Праге.
После краткого обзора еврейского наследия города вас проведут по главным синагогам и еврейским кладбищам города, а также покажут, где Франц Кафка написал большинство своих работ.
Следуйте в Старый город Праги и полюбуйтесь историческими достопримечательностями, включая всемирно известные астрономические часы.
Ваш увлеченный гид хорошо разбирается в местной и мировой истории, а также истории евреев в Праге. Оцените его комментарии и истории, о каждом важном здании, которое будете видеть.
Ответы на вопросы
Что входит
1,5-часовая экскурсия по Старому городу и еврейскому кварталу
Что не входит
Входные билеты
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Важная информация
Экскурсия пройдет на улице, поэтому оденьтесь по погоде
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 433 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
S
Stefanie
26 янв 2020
(Великобритания)
Мария была абсолютно потрясающей - чрезвычайно знающей и очень милой. Наш тур был в пятницу утром в январе, и я и мой партнер были в туре, поэтому мы получили полный опыт. Мария также дала нам отличные рекомендации по еде и напиткам вдали от туристических ловушек! Будет 100% рекомендовать. Тур дал нам достаточно времени, чтобы увидеть еврейский квартал и старый город.
R
Rachel
7 янв 2020
(Великобритания)
Хотя наш гид держал в руках полосатый зонтик, она не очень понимала нам, что она была нашим гидом, потому что это было центральное место для многих туров, которые начинались. Как только мы нашли ее, мы были так приятно удивлены, обнаружив, что это были только мы! Тур был великолепным, личным и охватывал именно то, что мы хотели увидеть.
B
Bhuvin
1 авг 2020
(Германия)
The tour was one of the best I have had yet. We were really lucky to be just the two people on the tour with the guide (I forgot the name of the guide). I recommend the guide very highly. it was a very interesting and informative tour. the guide had the way of explaining the story in a way where he can put the history to life. Dont miss this tour.