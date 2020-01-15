46 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Прага времён Средневековья

Блуждая улочками Старого города и знакомясь с главными достопримечательностями Праги, вы погрузитесь в атмосферу средневекового прошлого: опуститесь в таинственные подземелья XIII века, услышите захватывающие истории о жизни горожан в период Средневековья и диких нравах того времени. Мы поговорим о городских палачах, рассмотрим орудия пыток, а также попробуем представить, чем жила средневековая Прага несколько столетий назад.

Лаборатория алхимиков

Вы посетите самую настоящую алхимическую лабораторию, которая была «запечатана» под землей более 500 лет. Здесь сохранилась до наших дней не только потрясающая энергетика, но и рецепты эликсиров Вечной молодости, Памяти и Любви, которые создавали алхимики Рудольфа II сотни лет назад. К слову, сейчас над формулами эликсиров усердно колдуют монахи бенедиктинского мужского монастыря у города Брно. Я расскажу вам, почему Прага считалась столицей и родиной алхимии и почему король Рудольф II по праву считается покровителем этой науки.

Легенды Старого города

Улицы бывшего еврейского квартала Праги поведают нам немало интересных историй и преданий. Чего стоит один только Голем – глиняный великан, созданный местным раввином в 16 веке для защиты еврейского населения. Но это еще далеко не всё! По узким улочкам вы пройдете к костелу Святого Якуба и узнаете, зачем в церкви висит мумифицированная человеческая кисть. Увидите Черного рыцаря у Карлова моста, услышите легенду о турке и пражской красавице и еще многое другое!