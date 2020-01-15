46 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Легенды пражского Средневековья и тайны алхимиков Рудольфа II

Людмила
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Людмила – ваш гид
По извилистым улочкам сказочной Праги мы отправимся на несколько столетий назад – во времена, когда алхимики создавали здесь магические эликсиры, палачи вершили суд на рыночной площади, а по ночным улицам блуждали призраки.

Я поведаю вам загадочные легенды и проведу по самым атмосферным уголкам старой Праги.

Вы даже не представляете, какие тайны хранят дома и улицы этого мистического города!
100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча У Пороховых ворот (башни)
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У этой экскурсии46 отзывов
4.87
Тёмная сторона Праги
Тёмная сторона Праги

Что вас ожидает

Прага времён Средневековья
Блуждая улочками Старого города и знакомясь с главными достопримечательностями Праги, вы погрузитесь в атмосферу средневекового прошлого: опуститесь в таинственные подземелья XIII века, услышите захватывающие истории о жизни горожан в период Средневековья и диких нравах того времени. Мы поговорим о городских палачах, рассмотрим орудия пыток, а также попробуем представить, чем жила средневековая Прага несколько столетий назад.

Лаборатория алхимиков
Вы посетите самую настоящую алхимическую лабораторию, которая была «запечатана» под землей более 500 лет. Здесь сохранилась до наших дней не только потрясающая энергетика, но и рецепты эликсиров Вечной молодости, Памяти и Любви, которые создавали алхимики Рудольфа II сотни лет назад. К слову, сейчас над формулами эликсиров усердно колдуют монахи бенедиктинского мужского монастыря у города Брно. Я расскажу вам, почему Прага считалась столицей и родиной алхимии и почему король Рудольф II по праву считается покровителем этой науки.

Легенды Старого города
Улицы бывшего еврейского квартала Праги поведают нам немало интересных историй и преданий. Чего стоит один только Голем – глиняный великан, созданный местным раввином в 16 веке для защиты еврейского населения. Но это еще далеко не всё! По узким улочкам вы пройдете к костелу Святого Якуба и узнаете, зачем в церкви висит мумифицированная человеческая кисть. Увидите Черного рыцаря у Карлова моста, услышите легенду о турке и пражской красавице и еще многое другое!

Организационные детали

Отдельно по желанию оплачивается вход в алхимическую лабораторию – 200 крон с человека.

Тёмная сторона Праги
Тёмная сторона Праги
Тёмная сторона Праги
Тёмная сторона Праги

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура У Пороховых ворот (башни).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Людмила
Людмила
Здравствуйте, мои дорогие гости! Я профессиональный гид. На этих пару дней вы действительно становитесь для меня личными гостями в Чехии, и я стараюсь максимально окружить вас вниманием и комфортом. Дама я — взрослая. Мне уже прекрасных 50 лет и работу свою люблю, знаю и получаю сама массу позитивных эмоций от того, что мои гости остаются довольны их свиданием с Прагой и Чехией. В Чехии живу более 10 лет. Здесь отучились и еще учатся мои дети. Люблю эту маленькую, в самом центре Европы, и тем не менее, немного провинциальную, но от этого и уютную страну. Немецкий вариант славян и славянского государства, как я всегда говорю :) Пусть у вас все получается, дорогие мои, и жду вас в Праге!
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46 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 января 2020
Людмила, замечательный гид! Интересная, многознающая, с прекрасным чувством юмора! Очень рекомендую экскурсию и Людмилу как прекрасного гида!
11 января 2020
Экскурсия предназначена для тех, кто уже брал обзорную экскурсию и знаком с основными достопримечательностями Праги. Очень понравилась алхимическая лаборатория, еврейский квартал и средневековый таверна "У паука". Было интересно и познавательно. Спасибо гиду.
9 января 2020
Были на экскурсии с 3-мя детьми. Именно из-за них выбрали эту тему. Не пожалели. Было интересно всем. Спасибо гиду Людмиле.
Екатерина
3 января 2020
Получили большое удовольствие от экскурсии и общения с Людмилой.
7 декабря 2019
Экскурсия была потрясающая, узнали много интересных фактов из жизни средневековой Праги. Увидели много свидетельств суровых нравов этого сурового времени. Людмила настоящий профессионал в истории и просто обаятельный рассказчик! Спасибо ей от меня и моей внучки, которая ещё долго вспоминали, услышанное во время экскурсии.
20 октября 2019
Людмила взяла во внимание, что эта экскурсия была нашим первым знакомством с Прагой и рассказала нам много интересного с точки зрения истории, политики и даже о современной жизни в столице Чехии. Было легко представить себе жизнь средневековой Праги и после экскурсии уже намётанным глазом замечать детали, сохранившиеся со средневековья. За два часа благодаря Людмиле мы узнали так много интересного и занимательного, что позволило нам ценить время в городе только больше!
14 октября 2019
Если Вы в первые в Праге, нет лучшего способа познакомиться с этим дивным городом , чем окунуться в рассказы Людмилы и стать чуть ближе к многоликой пражской истории и невероятным легендам, захватывающие дух. Экскурсия безусловно оставит прекрасное впечатление и непременно пополнит копилку ваших знаний. Непринуждённая и легкая беседа сможет вовлечь даже бывалых скептиков, а неспешная прогулка придаст очарования и так прекрасной Праге. В следующий раз мы обязательно обратимся к Людмиле для новых открытий и интересных фактов о столице Богемии!
12 октября 2019
Экскурсию великолепная! Все , включая детей , довольны. Эксклюзивная информация, творческий подход и прекрасные эмоции. Очень рекомендуем!
28 сентября 2019
Так получилось, что на экскурсии я была одна, но два часа экскурсии пролетели абсолютно незаметно. При этом, как мне кажется, Людмила рассказывала больше, чем запланировано в экскурсии, и древнюю историю Праги, и события уже нашего времени. И отвечала на все вопросы. Мне все очень понравилось.
28 сентября 2019
Экскурсия прошла быстро и легко. Людмила интересно все рассказывает..хорошо продуманный маршрут . Так же подсказала вкусные места. Спасибо!
Ещё 36 отзывов

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