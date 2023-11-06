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и за это время сын прошел всю теорию и практику. Наш учитель Мохамед, прекрасно помог освоить ему все ступени данной программы. Каждый день совершал с ним по два погружения, и отрабатывал различные ситуации. Теперь сын гордится, что имеет сертификат дайвера PADI. А я хочу сказать большое спасибо Мохамеду,