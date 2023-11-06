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Индивидуальная
13 часов
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Начало: У вашего отеля
«Максимальная глубина для детей 10-11 лет не превышает 12 м»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€320 за экскурсию
Групповая
8 часов
Аквапарк Jungle
«В аквапарке Джангл также есть зона с развлечениями для самых маленьких»
Расписание: Ежедневно в 09:30
от $91 за человека
Мини-группа
7.5 часов
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«На его территории вы найдете 22 горки для взрослых и 14 для детей»
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€65 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий6 ноября 2023Этот курс прошел мой сын (14 лет) На следующий день после прилета, начался курс по дайвингу. Курс продолжался 4 дня,
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Для детей»
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Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 320. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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