Детские экскурсии в Хургаде

Найдено 3 экскурсии в категории «Для детей» в Хургаде, цены от €65. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Станьте дайвером! Индивидуальный курс в Хургаде
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Станьте дайвером! Индивидуальный курс в Хургаде
Хотите стать профессиональным дайвером? Пройдите курс PADI Open Water Diver в Хургаде и получите международный сертификат за 3-4 дня
Начало: У вашего отеля
«Максимальная глубина для детей 10-11 лет не превышает 12 м»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
320 за экскурсию
Аквапарк Jungle
Групповая
8 часов
Аквапарк Jungle
«В аквапарке Джангл также есть зона с развлечениями для самых маленьких»
Расписание: Ежедневно в 09:30
от $91 за человека
Аквапарк Джунгли в Хургаде
🚌 На автобусе
Мини-группа
7.5 часов
Аквапарк Джунгли в Хургаде: водные развлечения для всей семьи
Проведите незабываемый день в Аквапарке Джунгли! 36 горок, водные аттракционы и обед включены. Идеально для семейного отдыха
Начало: У вашего отеля
«На его территории вы найдете 22 горки для взрослых и 14 для детей»
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
65 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    6 ноября 2023
    Станьте дайвером! Индивидуальный курс в Хургаде
    Этот курс прошел мой сын (14 лет) На следующий день после прилета, начался курс по дайвингу. Курс продолжался 4 дня,
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    и за это время сын прошел всю теорию и практику. Наш учитель Мохамед, прекрасно помог освоить ему все ступени данной программы. Каждый день совершал с ним по два погружения, и отрабатывал различные ситуации. Теперь сын гордится, что имеет сертификат дайвера PADI. А я хочу сказать большое спасибо Мохамеду,

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Для детей»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Самое главное
  3. Долина Царей
  4. Город мертвых
  5. Аквариум
  6. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 320. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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