Посетить салон красоты с массажем, парной и глиняными масками
Позвольте нам позаботиться о вас: отвезти в спа-салон на омолаживающую программу с использованием уникальной марокканской глины. Вы посетите сауну и джакузи, насладитесь массажем, пилингом и масками для лица и тела. Отлично расслабитесь, восстановите силы и добавите ослепительного сияния вашей красоте.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Марокканская глина уникальна: она не содержит свинца, поэтому маски с ней идеально подходят для чувствительной и проблемной кожи. А высокая концентрация полезных минералов, в особенности диоксида кремния, магния и калия, делает этот сорт глины незаменимым для укрепления ногтей и волос.
Марокканская программа:
- cауна, паровая, пилинг с использованием варежки и марокканского мыла, марокканская глиняная маска для лица и всего тела
- время для отдыха и чаепития
- сауна, паровая, по желанию — джакузи с гидромассажем
- расслабляющий массаж всего тела — 45 мин.
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер из вашего отеля в Хургаде и обратно, марокканская программа
- За дополнительную плату (по запросу): трансфер из загородных районов — Макади, Сафага, Сахл Хашиш и Эль-Гуна
ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- из вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Амжад — Организатор в Хургаде
Провёл экскурсии для 170 туристов
Все наши гиды прошли обучение в Институте иностранных языков в Санкт-Петербурге и свободно говорят по-русски. Они проработали в России не менее 8 лет, после чего вернулись в Хургаду, где дополнительно обучались туристическому делу. Ждем вас на наших экскурсиях!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Denis
12 окт 2023
Привезли на такси из отеля. Отличная спа-программа. Сауна, пилинг рукавичкой и массаж, затем обертывание и маска и массаж тела. В кулере есть вода, угощают чаем. Обратно потом привезли на такси.
A
Anastasya
28 сен 2023
Отличная спа-программа. Сауна, пилинг рукавичкой и массаж, затем обертывание и маска и массаж тела. Выбирала средний уровень жесткости, побоявшись, что "хард" будет слишком жестко, в целом было очень даже достойно. Хорошо отдохнули. В кулере есть вода, угощают холодным каркаде, который хорошо освежает.
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