Марокканская спа-программа в Хургаде

Посетить салон красоты с массажем, парной и глиняными масками

5
2 отзыва
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Позвольте нам позаботиться о вас: отвезти в спа-салон на омолаживающую программу с использованием уникальной марокканской глины. Вы посетите сауну и джакузи, насладитесь массажем, пилингом и масками для лица и тела. Отлично расслабитесь, восстановите силы и добавите ослепительного сияния вашей красоте.
Марокканская спа-программа в Хургаде
Марокканская спа-программа в Хургаде
Марокканская спа-программа в Хургаде
Марокканская спа-программа в Хургаде
Марокканская спа-программа в Хургаде
Марокканская спа-программа в Хургаде
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Марокканская глина уникальна: она не содержит свинца, поэтому маски с ней идеально подходят для чувствительной и проблемной кожи. А высокая концентрация полезных минералов, в особенности диоксида кремния, магния и калия, делает этот сорт глины незаменимым для укрепления ногтей и волос.

Марокканская программа:

  • cауна, паровая, пилинг с использованием варежки и марокканского мыла, марокканская глиняная маска для лица и всего тела
  • время для отдыха и чаепития
  • сауна, паровая, по желанию — джакузи с гидромассажем
  • расслабляющий массаж всего тела — 45 мин.

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер из вашего отеля в Хургаде и обратно, марокканская программа
  • За дополнительную плату (по запросу): трансфер из загородных районов — Макади, Сафага, Сахл Хашиш и Эль-Гуна

ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
из вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Denis
12 окт 2023
Привезли на такси из отеля. Отличная спа-программа. Сауна, пилинг рукавичкой и массаж, затем обертывание и маска и массаж тела. В кулере есть вода, угощают чаем. Обратно потом привезли на такси.
A
28 сен 2023
Отличная спа-программа. Сауна, пилинг рукавичкой и массаж, затем обертывание и маска и массаж тела. Выбирала средний уровень жесткости, побоявшись, что "хард" будет слишком жестко, в целом было очень даже достойно. Хорошо отдохнули. В кулере есть вода, угощают холодным каркаде, который хорошо освежает.

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