Отдохнуть на палубе комфортабельной яхты и заняться снорклингом
Мы гарантируем отсутствие скопления людей и обещаем вам полноценный отдых, который обеспечит наша профессиональная команда.
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Описание
Что вас ожидает
Морская прогулка и релакс
Вас ждёт новая комфортабельная яхта с просторными салонами, декорированными мрамором и деревом. Везде работают кондиционеры. Над салонами располагается открытая терраса со множеством лежаков и зоны отдыха с навесами. С огромной палубы вы насладитесь видами морских просторов и ласковыми лучами солнца.
Снорклинг
Наше главное правило — избегать толпы. Это касается и выбора живописных мест для снорклинга, где нет скопления туристов. Наши гиды-профессионалы предоставят всё необходимое оборудование, проведут инструктаж и помогут вам погрузиться в волшебство подводного мира Красного моря. Плавание проходит по всем правилам безопасности и с необходимым спасательным инвентарём.
Роскошный обед
Пока вы отдыхаете, профессиональные повара заняты приготовлением блюд для фуршета. Мы предлагаем путешественникам самое разнообразное меню на побережье: супы, свеженарезанные салаты, гарниры — макароны, картофель, рис. А также популярные блюда: египетскую кофту и курицу-барбекю, сочные креветки, кальмары и рыбу Красного моря, сезонные фрукты на десерт. В течение всей прогулки вам доступны безлимитные прохладительные напитки, чай и кофе.
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер из отеля и обратно, обед, прохладительные и горячие напитки, оборудование для снорклинга, массаж
- По желанию дополнительно оплачиваются услуги фотографа на яхте — цена по запросу
ежедневно в 08:00 и 16:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00 и 16:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.