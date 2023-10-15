По волнам Красного моря - групповая прогулка на яхте

Отдохнуть на палубе комфортабельной яхты и заняться снорклингом

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Стремительная яхта с открытой палубой для загара, оборудованием для снорклинга и роскошным фуршетом — прекрасное место для качественной перезагрузки.

Мы гарантируем отсутствие скопления людей и обещаем вам полноценный отдых, который обеспечит наша профессиональная команда.
По волнам Красного моря - групповая прогулка на яхте
По волнам Красного моря - групповая прогулка на яхте
По волнам Красного моря - групповая прогулка на яхте
По волнам Красного моря - групповая прогулка на яхте
По волнам Красного моря - групповая прогулка на яхте
По волнам Красного моря - групповая прогулка на яхте
По волнам Красного моря - групповая прогулка на яхте
По волнам Красного моря - групповая прогулка на яхте
По волнам Красного моря - групповая прогулка на яхте
По волнам Красного моря - групповая прогулка на яхте
По волнам Красного моря - групповая прогулка на яхте
По волнам Красного моря - групповая прогулка на яхте
По волнам Красного моря - групповая прогулка на яхте
По волнам Красного моря - групповая прогулка на яхте
По волнам Красного моря - групповая прогулка на яхте
По волнам Красного моря - групповая прогулка на яхте
По волнам Красного моря - групповая прогулка на яхте
По волнам Красного моря - групповая прогулка на яхте
По волнам Красного моря - групповая прогулка на яхте
По волнам Красного моря - групповая прогулка на яхте
По волнам Красного моря - групповая прогулка на яхте
Ближайшие даты:
15
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Морская прогулка и релакс

Вас ждёт новая комфортабельная яхта с просторными салонами, декорированными мрамором и деревом. Везде работают кондиционеры. Над салонами располагается открытая терраса со множеством лежаков и зоны отдыха с навесами. С огромной палубы вы насладитесь видами морских просторов и ласковыми лучами солнца.

Снорклинг

Наше главное правило — избегать толпы. Это касается и выбора живописных мест для снорклинга, где нет скопления туристов. Наши гиды-профессионалы предоставят всё необходимое оборудование, проведут инструктаж и помогут вам погрузиться в волшебство подводного мира Красного моря. Плавание проходит по всем правилам безопасности и с необходимым спасательным инвентарём.

Роскошный обед

Пока вы отдыхаете, профессиональные повара заняты приготовлением блюд для фуршета. Мы предлагаем путешественникам самое разнообразное меню на побережье: супы, свеженарезанные салаты, гарниры — макароны, картофель, рис. А также популярные блюда: египетскую кофту и курицу-барбекю, сочные креветки, кальмары и рыбу Красного моря, сезонные фрукты на десерт. В течение всей прогулки вам доступны безлимитные прохладительные напитки, чай и кофе.

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер из отеля и обратно, обед, прохладительные и горячие напитки, оборудование для снорклинга, массаж
  • По желанию дополнительно оплачиваются услуги фотографа на яхте — цена по запросу

ежедневно в 08:00 и 16:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 16:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Необычные
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