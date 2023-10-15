Стремительная яхта с открытой палубой для загара, оборудованием для снорклинга и роскошным фуршетом — прекрасное место для качественной перезагрузки. Мы гарантируем отсутствие скопления людей и обещаем вам полноценный отдых, который обеспечит наша профессиональная команда.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Морская прогулка и релакс

Вас ждёт новая комфортабельная яхта с просторными салонами, декорированными мрамором и деревом. Везде работают кондиционеры. Над салонами располагается открытая терраса со множеством лежаков и зоны отдыха с навесами. С огромной палубы вы насладитесь видами морских просторов и ласковыми лучами солнца.

Снорклинг

Наше главное правило — избегать толпы. Это касается и выбора живописных мест для снорклинга, где нет скопления туристов. Наши гиды-профессионалы предоставят всё необходимое оборудование, проведут инструктаж и помогут вам погрузиться в волшебство подводного мира Красного моря. Плавание проходит по всем правилам безопасности и с необходимым спасательным инвентарём.

Роскошный обед

Пока вы отдыхаете, профессиональные повара заняты приготовлением блюд для фуршета. Мы предлагаем путешественникам самое разнообразное меню на побережье: супы, свеженарезанные салаты, гарниры — макароны, картофель, рис. А также популярные блюда: египетскую кофту и курицу-барбекю, сочные креветки, кальмары и рыбу Красного моря, сезонные фрукты на десерт. В течение всей прогулки вам доступны безлимитные прохладительные напитки, чай и кофе.

Организационные детали