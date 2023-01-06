в понедельник и четверг в 08:00 и 23:00, во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 01:00 и 23:00

Египет — это не только красивое и теплое море. В первую очередь это пирамиды, удивительные гробницы, саркофаги и мумии, загадочный Сфинкс. Да, дорога от курортного побережья до Каира неблизкая, но это стоит того: прочувствовать Египет, не увидев его пирамиды и сокровища, невозможно. Приглашаем вас на групповую экскурсию, чтобы познакомиться с Египтом по-настоящему!

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Описание

Что вас ожидает

01:00-08:00 Ночная дорога. Мы заедем за вами в отель на комфортабельном автобусе или микроавтобусе примерно в час ночи. В общей сложности путь до Каира займет 7 часов. За удобства не переживайте: в транспорте есть кондиционер и туалет, а также мы сделаем санитарную остановку в 6 утра.

08:30 Каир. Наконец мы в столице Египта! Вы посмотрите, как живут местные в одном из самых больших и густонаселенных городов Африки, а гид поделится интересными фактами о жителях, истории и религии. Также вы увидите главную площадь Тахрир и мост Каср Эль Нил.

09:00 Египетский музей. В Каире нельзя не побывать в Египетском музее, где собрано огромное количество древностей — уникальных свитков, манускриптов и бытовых предметов, которым уже более 5 тысяч лет. Вы оцените статуи самых известных фараонов — Хеопса, Хефрена, Микерина, Хатшепсут. Полюбуетесь золотыми саркофагами, статуями и сокровищами из гробницы Тутанхамона.

После музея по желанию вы совершите 10-15-минутную прогулку на лодке по Нилу.

12:00 Обед. Заедем в ресторан, где вы вкусно пообедаете по системе шведского стола.

13:00 Пирамиды. Отправляемся в ту точку, где замирает время — к главному символу Египта, пирамидам. У нас в стране более 100 пирамид, но самые знаменитые — пирамиды Гизы 26-23 вв. до н. э. Именно здесь находится одно из 7 чудес света — пирамида Хеопса, а также легендарный Большой сфинкс.

17:00 Дорога обратно. Наполнившись впечатлениями, возвращаемся в Хургаду. Дорога снова займет около 7 часов, т. е. в отеле вы окажетесь где-то в полночь.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На автобусе в группе до 35 человек

Общая продолжительность с дорогой — 22 часа

Экскурсию для вас проведёт опытный гид из нашей команды

По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате для 2 человек. Стоимость — 130$/чел. Если вас больше 2, то уточняйте стоимость за человека в переписке.

Обратите внимание

Все передвижения автобусов в пути находятся под контролем полиции — это может повлиять непосредственно на время в дороге

Будьте готовы предъявить фото паспорта

Мы сделаем остановку в 6 утра, чтобы вы смогли позавтракать. Пожалуйста, заранее попросите на ресепшене вашего отеля, чтобы вам выдали сухой паек (так принято, когда вы пропускаете завтрак в отеле), и возьмите его с собой. Также во время остановки будет возможность сходить в уборную, для этого необходимо взять с собой мелкие деньги.

В зимнее время советуем тепло одеваться, ночью и утром может быть очень холодно.

Что входит в стоимость

Комфортабельный транспорт

Входные билеты во все упомянутые достопримечательности

Посещение Египетского музея, пирамид в Гизе с русскоговорящим гидом-египтологом

Обед в ресторане в Каире

Дополнительные расходы