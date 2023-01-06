в понедельник и четверг в 08:00 и 23:00, во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 01:00 и 23:00

Путешествие из Хургады в Каир и к Египетским пирамидам

Увидеть собственными глазами наследие древней цивилизации

Египет — это не только красивое и теплое море. В первую очередь это пирамиды, удивительные гробницы, саркофаги и мумии, загадочный Сфинкс.

Да, дорога от курортного побережья до Каира неблизкая, но это стоит того: прочувствовать Египет, не увидев его пирамиды и сокровища, невозможно. Приглашаем вас на групповую экскурсию, чтобы познакомиться с Египтом по-настоящему!
Путешествие из Хургады в Каир и к Египетским пирамидам
Путешествие из Хургады в Каир и к Египетским пирамидам
Путешествие из Хургады в Каир и к Египетским пирамидам
Путешествие из Хургады в Каир и к Египетским пирамидам
Путешествие из Хургады в Каир и к Египетским пирамидам
Путешествие из Хургады в Каир и к Египетским пирамидам
Путешествие из Хургады в Каир и к Египетским пирамидам
Ближайшие даты:
6
янв
7
янв
8
янв
9
янв
10
янв
11
янв
12
янв
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

01:00-08:00 Ночная дорога. Мы заедем за вами в отель на комфортабельном автобусе или микроавтобусе примерно в час ночи. В общей сложности путь до Каира займет 7 часов. За удобства не переживайте: в транспорте есть кондиционер и туалет, а также мы сделаем санитарную остановку в 6 утра.

08:30 Каир. Наконец мы в столице Египта! Вы посмотрите, как живут местные в одном из самых больших и густонаселенных городов Африки, а гид поделится интересными фактами о жителях, истории и религии. Также вы увидите главную площадь Тахрир и мост Каср Эль Нил.

09:00 Египетский музей. В Каире нельзя не побывать в Египетском музее, где собрано огромное количество древностей — уникальных свитков, манускриптов и бытовых предметов, которым уже более 5 тысяч лет. Вы оцените статуи самых известных фараонов — Хеопса, Хефрена, Микерина, Хатшепсут. Полюбуетесь золотыми саркофагами, статуями и сокровищами из гробницы Тутанхамона.

После музея по желанию вы совершите 10-15-минутную прогулку на лодке по Нилу.

12:00 Обед. Заедем в ресторан, где вы вкусно пообедаете по системе шведского стола.

13:00 Пирамиды. Отправляемся в ту точку, где замирает время — к главному символу Египта, пирамидам. У нас в стране более 100 пирамид, но самые знаменитые — пирамиды Гизы 26-23 вв. до н. э. Именно здесь находится одно из 7 чудес света — пирамида Хеопса, а также легендарный Большой сфинкс.

17:00 Дорога обратно. Наполнившись впечатлениями, возвращаемся в Хургаду. Дорога снова займет около 7 часов, т. е. в отеле вы окажетесь где-то в полночь.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На автобусе в группе до 35 человек
  • Общая продолжительность с дорогой — 22 часа
  • Экскурсию для вас проведёт опытный гид из нашей команды
  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате для 2 человек. Стоимость — 130$/чел. Если вас больше 2, то уточняйте стоимость за человека в переписке.

Обратите внимание

  • Все передвижения автобусов в пути находятся под контролем полиции — это может повлиять непосредственно на время в дороге
  • Будьте готовы предъявить фото паспорта
  • Мы сделаем остановку в 6 утра, чтобы вы смогли позавтракать. Пожалуйста, заранее попросите на ресепшене вашего отеля, чтобы вам выдали сухой паек (так принято, когда вы пропускаете завтрак в отеле), и возьмите его с собой. Также во время остановки будет возможность сходить в уборную, для этого необходимо взять с собой мелкие деньги.
  • В зимнее время советуем тепло одеваться, ночью и утром может быть очень холодно.

Что входит в стоимость

  • Комфортабельный транспорт
  • Входные билеты во все упомянутые достопримечательности
  • Посещение Египетского музея, пирамид в Гизе с русскоговорящим гидом-египтологом
  • Обед в ресторане в Каире

Дополнительные расходы

  • Доплата за трансфер из отелей Макади, Сахл Хашиш и Сафага
  • Входной билет в залы мумий в Египетском музее, разрешение на фото и видео
  • Водная прогулка по реке Нил — 10$/чел.
  • Напитки в ресторане во время обеда
  • Осмотр внутренних помещений пирамид

в понедельник и четверг в 08:00 и 23:00, во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 01:00 и 23:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 08:00 и 23:00, во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 01:00 и 23:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хургады

👥Групповые🚌На автобусе🧒Можно с детьмиВодные развлечения🌇Вечерние🌃Ночные☀️Летние🏡Выездные☀️На весь деньКаир🔺Пирамиды Гизы🗽Популярные местаГиза

Похожие туры в Хургаде

Старый Каир и пирамиды Гизы из Хургады
22 часа
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Nile
Nile
Нет отзывов
Старый Каир и пирамиды Гизы из Хургады
Вы хотели бы увидеть старый древний христианский Каир
Ваш отель
Завтра
9 янв
11 янв
14 янв
$40 за 1 человека
Индивидуальное путешествие из Хургады в Каир
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Mohamed
Mohamed
Нет отзывов
Индивидуальное путешествие из Хургады в Каир
Посетить египетскую столицу и раскрыть историю ее знаковых мест с профессиональным гидом
Завтра
8 янв
9 янв
10 янв
220 за всё до 8 чел.
Каир и Александрия - Великие Пирамиды и Александрийская библиотека
2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 35 чел.
Организатор экскурсии Egypt
Egypt
4
2 отзыва
Каир и Александрия - Великие Пирамиды и Александрийская библиотека
Приглашаем вас в насыщенное путешествие по двум городам-жемчужинам древнего Египта: Каиру и Александрии
Ваш отель
Завтра
8 янв
9 янв
10 янв
$175 за 1 человека
Из Хургады - в древний и многоликий Каир
13 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 2 чел.
Организатор экскурсии Мухамед
Мухамед
5
8 отзывов
Из Хургады - в древний и многоликий Каир
Открыть множество Каиров и увидеть в их отражении все эпохи государства - от фараонов до наших дней
Завтра
8 янв
9 янв
10 янв
330 за всё до 2 чел.
Каир из Хургады
1 день
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 30 чел.
Организатор экскурсии Egypt
Egypt
4
2 отзыва
Каир из Хургады
Хотелось ли бы вам узнать немного больше о Древнем Египте
Хургада
Завтра
8 янв
9 янв
10 янв
$70 за 1 человека
В Каир и к Великим Пирамидам с личным гидом
20 часов
Индивидуальная
Организатор экскурсии Nile
Nile
5
14 отзывов
В Каир и к Великим Пирамидам с личным гидом
Отправляйтесь к истокам цивилизации, в Древний Египет
Ваш отель
Завтра
9 янв
11 янв
14 янв
$300 за 1 человека
Из Хургады - в Каир: однодневное путешествие туда и обратно
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Сайд
Сайд
Нет отзывов
Из Хургады - в Каир: однодневное путешествие туда и обратно
Навстречу пирамидам, сфинксу и сокровищам Тутанхамона
8 янв
9 янв
10 янв
11 янв
475 за всё до 8 чел.
Из Хургады - в Луксор, столицу древнего Египта
14 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Мухамед
Мухамед
Нет отзывов
Из Хургады - в Луксор, столицу древнего Египта
Древняя столица, где творилась история всего Египетского царства
Холл отеля
от $268 за всё до 2 чел.
Из Хургады в Каир: индивидуальный тур для двоих
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 2 чел.
Организатор экскурсии Саид
Саид
5
3 отзыва
Из Хургады в Каир: индивидуальный тур для двоих
Большое знакомство с экспонатами в Национальном музее и с ансамблем пирамид в древней Гизе
ресепшн вашего отеля в центре города
Завтра
8 янв
9 янв
10 янв
300 за всё до 2 чел.
В Каир - к Великим Пирамидам и Сфинксу
19 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии Egypt
Egypt
4.3
36 отзывов
В Каир - к Великим Пирамидам и Сфинксу
Если вы оказались в Египте, то ваш отдых будет неполным без посещения знаменитых Пирамид
Ваш отель
8 янв
10 янв
12 янв
15 янв
от $45 за 1 человека
Индивидуальная экскурсия в фараонский Каир: Дахшур - Саккара - Мемфис
18 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Nile
Nile
Нет отзывов
Индивидуальная экскурсия в фараонский Каир: Дахшур - Саккара - Мемфис
Приглашаем вас в тур по фараонскому Каиру
Ваш отель
Сегодня
Завтра
8 янв
9 янв
от $290 за всё до 2 чел.
Экскурсия по музею египетских древностей в Хургаде
Групповая
до 35 чел.
Организатор экскурсии Nile
Nile
5
13 отзывов
Экскурсия по музею египетских древностей в Хургаде
Присоединяйтесь к нашей экскурсии по Музею египетских древностей
Ваш отель
$27.50 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Хургаде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Хургаде
ХОРОШО
🧭
ТАМ