в понедельник и четверг в 08:00 и 23:00, во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 01:00 и 23:00

01:00-08:00 Ночная дорога. Мы заедем за вами в отель на комфортабельном автобусе или микроавтобусе примерно в час ночи. В общей сложности путь до Каира займет 7 часов. За удобства не переживайте: в транспорте есть кондиционер и туалет, а также мы сделаем санитарную остановку в 6 утра.
08:30 Каир. Наконец мы в столице Египта! Вы посмотрите, как живут местные в одном из самых больших и густонаселенных городов Африки, а гид поделится интересными фактами о жителях, истории и религии. Также вы увидите главную площадь Тахрир и мост Каср Эль Нил.
09:00 Египетский музей. В Каире нельзя не побывать в Египетском музее, где собрано огромное количество древностей — уникальных свитков, манускриптов и бытовых предметов, которым уже более 5 тысяч лет. Вы оцените статуи самых известных фараонов — Хеопса, Хефрена, Микерина, Хатшепсут. Полюбуетесь золотыми саркофагами, статуями и сокровищами из гробницы Тутанхамона.
После музея по желанию вы совершите 10-15-минутную прогулку на лодке по Нилу.
12:00 Обед. Заедем в ресторан, где вы вкусно пообедаете по системе шведского стола.
13:00 Пирамиды. Отправляемся в ту точку, где замирает время — к главному символу Египта, пирамидам. У нас в стране более 100 пирамид, но самые знаменитые — пирамиды Гизы 26-23 вв. до н. э. Именно здесь находится одно из 7 чудес света — пирамида Хеопса, а также легендарный Большой сфинкс.
17:00 Дорога обратно. Наполнившись впечатлениями, возвращаемся в Хургаду. Дорога снова займет около 7 часов, т. е. в отеле вы окажетесь где-то в полночь.