Развлечения на острове Утопия

Заняться снорклингом или порыбачить, позагорать на пляже и прокатиться на банане или таблетке

Отправляйтесь на морскую прогулку к острову Утопия! Во время прилива он полностью погружается под воду, а в остальное время это дивное место для пляжного отдыха.

По пути вы исследуете подводный мир с маской и трубкой через прозрачное дно лодки, а после — пообедаете на палубе и пронесетесь по волнам на банане или таблетке.
Развлечения на острове Утопия
Развлечения на острове Утопия
Развлечения на острове Утопия
Развлечения на острове Утопия
Развлечения на острове Утопия
Развлечения на острове Утопия
Развлечения на острове Утопия
Развлечения на острове Утопия
Развлечения на острове Утопия
Развлечения на острове Утопия
Развлечения на острове Утопия
Развлечения на острове Утопия

Что вас ожидает

Водная прогулка. Мы заберем вас у отеля и отвезем к пирсу. На комфортабельной яхте вы совершите морской круиз, а во время остановок (их будет две) займетесь снорклингом или порыбачите. А после пересядете на лодку с прозрачным дном — она отвезет вас на остров, а вы по пути полюбуетесь красочным подводным миром.

Отдых на острове, морские развлечения и обед. На самом острове у вас будет около 45 минут, чтобы вдоволь накупаться и позагорать. После на борту яхты вам предложат блюда из морепродуктов и напитки. А еще вы прокатитесь на банане или таблетке — яркие впечатления в завершение этого дня.

Организационные детали

  • Обратите внимание: это не экскурсия, а развлекательная поездка. С вами будет русскоязычный сопровождающий из нашей команды.
  • Входит в стоимость: трансфер в обе стороны, обед, напитки, снаряжение для снорклинга и рыбалки
  • Дополнительно оплачиваются услуги фотографа (на месте, по желанию)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

во вторник, четверг и воскресенье в 08:00

Махмуд
Махмуд
Приветствую вас! Я Махмуд, русскоязычный лицензированный гид, уже много лет работаю в сфере туризма. Имею свое туристическое агентство, организовываю экскурсии в Египте. Для нас в первую очередь важно, чтобы были рады и довольны наши путешественники. Будем рады видеть вас на наших экскурсиях!
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