во вторник, четверг и воскресенье в 08:00

Что вас ожидает

Водная прогулка. Мы заберем вас у отеля и отвезем к пирсу. На комфортабельной яхте вы совершите морской круиз, а во время остановок (их будет две) займетесь снорклингом или порыбачите. А после пересядете на лодку с прозрачным дном — она отвезет вас на остров, а вы по пути полюбуетесь красочным подводным миром.

Отдых на острове, морские развлечения и обед. На самом острове у вас будет около 45 минут, чтобы вдоволь накупаться и позагорать. После на борту яхты вам предложат блюда из морепродуктов и напитки. А еще вы прокатитесь на банане или таблетке — яркие впечатления в завершение этого дня.

Организационные детали