в среду и воскресенье в 06:00

Чудеса каньона Вади-эль-Вешваш и отдых в Дахабе

Посетить каменное ущелье, увидеть изумрудное озеро, покататься на верблюдах и искупаться в море

Долина Вади-эль-Вешваш — это загадочное место, сохранившее свою красоту в первозданном виде.

В группе до 12 человек вы отправитесь сюда, совершите джип-сафари и поход к прекрасному озеру среди скал.

А в Дахабе неспешно прокатитесь на «корабле пустыни» и займетесь снорклингом: рифы здесь потрясающие!
Чудеса каньона Вади-эль-Вешваш и отдых в Дахабе
Чудеса каньона Вади-эль-Вешваш и отдых в Дахабе
Чудеса каньона Вади-эль-Вешваш и отдых в Дахабе
Чудеса каньона Вади-эль-Вешваш и отдых в Дахабе
Чудеса каньона Вади-эль-Вешваш и отдых в Дахабе
Чудеса каньона Вади-эль-Вешваш и отдых в Дахабе
Чудеса каньона Вади-эль-Вешваш и отдых в Дахабе
Чудеса каньона Вади-эль-Вешваш и отдых в Дахабе
Чудеса каньона Вади-эль-Вешваш и отдых в Дахабе

Что вас ожидает

Рано утром мы заберем вас у вашего отеля и начнем наше небольшое путешествие.

Долина Вади-эль-Вешваш. Дорога сюда займете около двух часов — и вот вы уже пересаживаетесь на джипы и петляете среди каменных лабиринтов. Затем вас ждет часовой поход по узкому ущелью: дорога непростая, но наградой станет Затерянное озеро удивительного цвета. Вы сможете отдохнуть здесь, а если не боитесь — окунуться в его прохладные воды: говорят, у таких смельчаков исполняются желания.

Дахаб. В городе вы совершите короткую прогулку на верблюдах (10 минут), при этом любуясь блеском моря, а после искупаетесь здесь в «Трех бассейнах» (так прозвали это побережье) — и, вооружившись маской и ластами, понаблюдаете за подводным миром.

После обеда и посещения сувенирных лавочек мы отправимся обратно в Шарм-эль-Шейх.

Организационные детали

  • Обратите внимание: это видовая прогулка без экскурсионного содержания; с вами будет русскоязычный сопровождающий из нашей команды
  • Отправление с 6-00 (зависит от времени местонахождения отеля), возвращение к 17:30-18:00
  • Поход по каньону не самый легкий: будьте готовы к физической нагрузке

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер, поездка на верблюде, обед, страховка
  • Дополнительные расходы: (по желанию): напитки во время экскурсии; прокат оборудования для снорклинга (маска 2$, ласты 3$, жилет 4$, термокостюм 5$); фото и видео от фотографа, личные расходы

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

в среду и воскресенье в 06:00

Карим
Карим
Меня зовут Карим. Гид и директор экскурсионной компании, организую туры и экскурсии из всех городов Египта, а также в ОАЭ и Турции. Наша цель — сделать ваш отпуск еще интереснее и при этом помочь сэкономить. Все наши гиды профессионалы, наши яхты надежные, а автобусы комфортабельные. Ждем вас в наших жарких странах!
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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