в среду и воскресенье в 06:00

Рано утром мы заберем вас у вашего отеля и начнем наше небольшое путешествие.
Долина Вади-эль-Вешваш. Дорога сюда займете около двух часов — и вот вы уже пересаживаетесь на джипы и петляете среди каменных лабиринтов. Затем вас ждет часовой поход по узкому ущелью: дорога непростая, но наградой станет Затерянное озеро удивительного цвета. Вы сможете отдохнуть здесь, а если не боитесь — окунуться в его прохладные воды: говорят, у таких смельчаков исполняются желания.
Дахаб. В городе вы совершите короткую прогулку на верблюдах (10 минут), при этом любуясь блеском моря, а после искупаетесь здесь в «Трех бассейнах» (так прозвали это побережье) — и, вооружившись маской и ластами, понаблюдаете за подводным миром.
После обеда и посещения сувенирных лавочек мы отправимся обратно в Шарм-эль-Шейх.