в среду и воскресенье в 06:00

Что вас ожидает

Рано утром мы заберем вас у вашего отеля и начнем наше небольшое путешествие.

Долина Вади-эль-Вешваш. Дорога сюда займете около двух часов — и вот вы уже пересаживаетесь на джипы и петляете среди каменных лабиринтов. Затем вас ждет часовой поход по узкому ущелью: дорога непростая, но наградой станет Затерянное озеро удивительного цвета. Вы сможете отдохнуть здесь, а если не боитесь — окунуться в его прохладные воды: говорят, у таких смельчаков исполняются желания.

Дахаб. В городе вы совершите короткую прогулку на верблюдах (10 минут), при этом любуясь блеском моря, а после искупаетесь здесь в «Трех бассейнах» (так прозвали это побережье) — и, вооружившись маской и ластами, понаблюдаете за подводным миром.

После обеда и посещения сувенирных лавочек мы отправимся обратно в Шарм-эль-Шейх.

Организационные детали

Обратите внимание: это видовая прогулка без экскурсионного содержания; с вами будет русскоязычный сопровождающий из нашей команды

Отправление с 6-00 (зависит от времени местонахождения отеля), возвращение к 17:30-18:00

Поход по каньону не самый легкий: будьте готовы к физической нагрузке

Что входит в стоимость, а что — нет