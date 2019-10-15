16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Монастырь Бодбе — сакральное для грузин место

Дорога к востоку от Тбилиси, сопровождаемая дивными пейзажами, приведет к особо почитаемому грузинскому монастырю 9 века. В Бодбе покоится Святая Нино — просветительница, принесшая христианство на земли Сакартвело. Мы подробно поговорим о ее житии, но также — о периодах расцвета и упадка женского монастыря, о жизненном укладе монахинь и истории икон. Вы рассмотрите росписи в храмах и проникнетесь умиротворенностью Бодбе и видами долины.

Романтичные улочки и мощные стены Сигнахи

По соседству с монастырем расположился уютный городок Сигнахи, напоминающий итальянские улочки. Откроем его прошлое и поднимемся на крепостную стену, которая протянулась на 5 км — гуляя по ней, вы полюбуетесь панорамой Алазанской долины и гор Большого Кавказа. Вы узнаете все причины, по которым Сигнахи называют «городом любви», и познакомитесь с коллекцией местного музея — национальными костюмами и инструментами, а также оригинальными картинами грузинского художника-примитивиста Нико Пиросмани (кстати, героя песни «Миллион алых роз»).

Ароматный хлеб, легендарное вино и обед по-кахетински

По пути из Тбилиси остановимся в деревушке, где в пекарне вы понаблюдаете за приготовлением хлеба «дэдас пури» (мамин хлеб) в печи «тонэ» и попробуете его вприкуску с грузинским сыром. В Сигнахи пообедаете в ресторане с панорамным видом у крепостной стены — здесь готовят вкусные кахетинские блюда. Гастрономические открытия продолжатся, конечно, знакомством с вином. На заводе «KTW» (Кахетинская Традиция Виноделия) вы узнаете о том, как производят вино по-грузински, попробуете пять сортов вина и сможете купить традиционный напиток по заводским ценам.