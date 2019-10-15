16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Проникнуться городом любви Сигнахи, понять значимость монастыря Бодбе и попробовать знаменитые вина

Леди
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Леди – представитель гидов
Солнечная, радушная, винная — Кахетия именно такая, какой ее описывают путеводители.

В этом путешествии она встретит вас ароматами традиционного «маминого хлеба», опьянит знаменитыми винами Алазанской долины и познакомит со старинными традициями края.

В программе экскурсии древний Бодбийский монастырь, уютные улочки и картины Пиросмани в Сигнахи, дегустация на винном заводе и, конечно, фотогеничные пейзажи.
180 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча около метро Авлабари
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У этой экскурсии16 отзывов
4.38
Без чего не представить Кахетию
Без чего не представить Кахетию

Что вас ожидает

Монастырь Бодбе — сакральное для грузин место
Дорога к востоку от Тбилиси, сопровождаемая дивными пейзажами, приведет к особо почитаемому грузинскому монастырю 9 века. В Бодбе покоится Святая Нино — просветительница, принесшая христианство на земли Сакартвело. Мы подробно поговорим о ее житии, но также — о периодах расцвета и упадка женского монастыря, о жизненном укладе монахинь и истории икон. Вы рассмотрите росписи в храмах и проникнетесь умиротворенностью Бодбе и видами долины.

Романтичные улочки и мощные стены Сигнахи
По соседству с монастырем расположился уютный городок Сигнахи, напоминающий итальянские улочки. Откроем его прошлое и поднимемся на крепостную стену, которая протянулась на 5 км — гуляя по ней, вы полюбуетесь панорамой Алазанской долины и гор Большого Кавказа. Вы узнаете все причины, по которым Сигнахи называют «городом любви», и познакомитесь с коллекцией местного музея — национальными костюмами и инструментами, а также оригинальными картинами грузинского художника-примитивиста Нико Пиросмани (кстати, героя песни «Миллион алых роз»).

Ароматный хлеб, легендарное вино и обед по-кахетински
По пути из Тбилиси остановимся в деревушке, где в пекарне вы понаблюдаете за приготовлением хлеба «дэдас пури» (мамин хлеб) в печи «тонэ» и попробуете его вприкуску с грузинским сыром. В Сигнахи пообедаете в ресторане с панорамным видом у крепостной стены — здесь готовят вкусные кахетинские блюда. Гастрономические открытия продолжатся, конечно, знакомством с вином. На заводе «KTW» (Кахетинская Традиция Виноделия) вы узнаете о том, как производят вино по-грузински, попробуете пять сортов вина и сможете купить традиционный напиток по заводским ценам.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии.
  • Дополнительные расходы: обед (в среднем 20 лари); билеты в музей в Сигнахи (5 лари).
  • Возвращение в Тбилиси в 19 часов.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Без чего не представить Кахетию
Без чего не представить Кахетию
Без чего не представить Кахетию
Без чего не представить Кахетию
Без чего не представить Кахетию
Без чего не представить Кахетию
Без чего не представить Кахетию
Без чего не представить Кахетию
Без чего не представить Кахетию

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура около метро Авлабари.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Леди
Леди
Привет, я Леди — ваш гид по Грузии. Организую классные путешествия по всей стране с 2011 года и работаю с командой гидов-единомышленников. На наших экскурсиях вы будете приятно удивлены: узнаете не только интересные исторические факты, но и услышите о современной жизни грузин, о наших традициях и стремлениях, о вине и кухне, а также получите полезные явки-пароли. Неспешные экскурсии в компании местного друга бесповороно влюбят вас в Грузию! Я всегда буду с вами на связи и с удовольствием помогу спланировать свободное время. Давайте создадим общие яркие воспоминания. До встречи в солнечном Тбилиси!
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16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 октября 2019
Все очень понравилось. Гид Катя очень веселая и позитивная, профессиональный водитель с которым не страшен спуск к городу Сигнахи, намоленный монастырь святой Нино, дегустация прекрасных алазанских вин - день прошел познавательно. Подойдет всем, кто хочет ближе узнать Кахетию
Елена
27 сентября 2019
Наша первая экскурсия прошла на «ура»! Нам очень понравилось! Леван радушно встретил нас,познакомил с другими участниками экскурсии и нашим водителем Леваном. Было очень интересно, весело, познавательно. Будем рады встретиться с НАШИМ Леваном ещё.😊
8 августа 2019
Отличная поездка с Наной. Интересный рассказ об истории Грузии. Узнали много нового. Поели вкусного грузинского хлеба с сыром. Дегустация вин превзошла все наши ожидания. Всем рекомендуем. Особенно надо отметить очень доброжелательное отношение местного населения к русскоязычным туристам.
5 июля 2019
Экскурсия была проведена в очень теплой и душевной атмосфере.
Получили большое удовольствие.
4 июля 2019
На мой взгляд Экскурсия однозначно стоит потраченных денег, времени.
Гид всегда был на связи. В ночь перед поездкой был сильный дождь, на все наши вопросы о возможных изменениях сразу были даны ответы
Автобус комфортный для дальних поездок
Гид Георгий- возможно я ждал несколько более структурированного рассказа, но позже решил- что публика должна больше участвовать, чтобы он рассказывал больше и с интересом. Георгий хорошо разбирается в современной истории Грузии. В общем, если публика будет активная, Георгий на мой взгляд покажет себя с лучше стороны
Пекарня-немного разочаровала, так как это обычный придорожный сарай, коих тысячи на пути, как бы то же самое что и «тандыр» где-нибудь в Мск или Питере, ничего нового.
Маршрут пролегал по очень интересным и красивым местам.
Монастырь и город который мы посетили, те высоты на которых побывали, конечно же бесподобны, именно там мы почувствовали себя в Грузии, так сказать прониклись атмосферой.
В ресторане где обедали, не рекомендую заказывать шашлык, кажется не только мне не понравился, халтура, хотя в целом оформление ресторана, сами люди, выше всяческих похвал
А вот посещение винодельни- это десерт, от которого у меня останется послевкусие на всю жизнь. Рекомендую живо участвовать в общении с хозяином дома, в таком случае вы получите много бонусов, в виде прекрасного вечера, с дегустацией и очень интересной информацией о вине, людях, атмосфере.
Могу порекомендовать покупать вино именно на этой винодельне, так как ничего более вкусного мы не пробовали, да и даже люди которых я угощал этим вином на родине, отметили только его.
В общем, Экскурсия была на 10 баллов, жаль что не заказали ещё.
26 июня 2019
Очень понравилась эта экскурсия. Было все, что заявлено в описании: пробовали хлеб прямо из печи и Домашний сыр, дегустировали вино, заезжали во все места маршрута. Всю дорогу гид Нана рассказывала нам историю Грузии и самой Кахетии в частности, рассказывала об особенностях виноделия, поясняла, мимо каких интересных мест мы проезжаем, было очень познавательно. Единственный минус - не совпала цена билета в музей в Сигнахи, стоит 7 лари а не 5. В кафе, куда мы заходили, было очень вкусно, вдобавок хозяин угостил нас домашним коньяком и чачей. Если бы не жара +37 было бы ещё более приятно и комфортно. Большое спасибо! Кстати, что немаловажно, мы брали ещё одну экскурсию и наша группа была той же. Одни и те же люди берут по несколько экскурсий от этих ребят и остаются довольны.
20 июня 2019
Отличная экскурсия! Спасибо организаторам за профессионализм, все было на высшем уровне. Особенно обрадовал комфортабельный, чистый транспорт и гид Гиоргий, который по мимо того, что очень эрудированный и веселый человек, еще и настоящий джентельмен)
Большое спасибо!)))
9 июня 2019
Не рекомендую экскурсию из-за непрофессиональных и безответственных организаторов (в частности, Леди). Будьте готовы к тому, что вам могут просто не сообщить о важных деталях экскурсии заранее, попытаются взять больше денег за счёт курсовой разницы и потом ещё переложат ответственность за собственные ошибки в проведении экскурсии на вас - именно так нам испортили долгожданную поездку в Кахетию, о которой мы мечтали задолго до самого путешествия в Грузию. При этом сама поездка, гид и составленный маршрут хорошие, но это не имеет значения - если договоренность у нас была об англоязычном гиде и нас даже никто не счёл нужным предупредить об его отсутствии, что сделало всю экскурсию бесполезной для не говорящих по-русски (при этом при полноценной оплате!). При попытке добиться объяснения этой ситуации, Леди не смогла решить вопрос, отреагировала непрофессионально и попыталась переложить ответственность на нас за то, что сама пообещала и за то, что не смогла просто выполнить свою работу - предупредить заранее о том, что гида не будет и предложить поменять группу на англоязычную. Я впервые столкнулась с таким отношением в Трипстере и хочу предупредить всех, чтобы с этой компанией вы были осторожны.
25 апреля 2019
Это была прекрасная экскурсия. Спасибо большое🙏 Все очень понравилось, было безумно интересно, наслаждались каждым моментом на экскурсии))
25 апреля 2019
Обязательно посетите данную экскурсию! Какие там красивые места. Не хотелось уезжать!
Ещё 6 отзывов

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