Елена — ваша команда гидов в Тбилиси

Провели экскурсии для 15 туристов

Я Лена, люблю путешествия, гастрономию и делать людей счастливыми! Поэтому я основала проект событий с особым вкусом. Больше четырёх лет живу в Грузии и обожаю её. Лучшее чувство в мире для меня — это получать уникальный опыт и наслаждаться яркими впечатлениями, поэтому решила дарить это чувство другим людям при помощи своего проекта!