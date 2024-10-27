Ваке — один из самых комфортных для жизни в Тбилиси. Он сочетает в себе советский шик и современную инфраструктуру.
На экскурсии мы покажем вам лучшие образцы местной архитектуры и расскажем о судьбах грузинской интеллигенции, которые тесно переплетены с историей района.
На экскурсии мы покажем вам лучшие образцы местной архитектуры и расскажем о судьбах грузинской интеллигенции, которые тесно переплетены с историей района.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Первое здание района Ваке.
- Больницу, которую превратили в музей современного искусства.
- Входную группу самого масштабного паркового проекта Тбилиси.
- Современную грузинскую архитектуру.
Вы узнаете:
- Где похоронен основатель Тбилисского государственного университета.
- Какие здания в Ваке спроектированы первой грузинской женщиной-архитектором.
- Как перевод стихотворения влияет на его восприятие.
- Кто научил Акакия Церетели родину любить.
- Кто из прозаиков гарцевал на лошади перед окнами ЦК партии в национальной одежде.
- Как Георгий Данелия предсказал наводнение на речке Вера.
- И почему важно читать Лермонтова на русском.
Организационные детали
- В стоимость входит алкогольный комплимент от бара Dreidel Drinkery в конце экскурсии.
- Мы рекомендуем эту программу для взрослых, детям может стать скучно, так как контент не адаптирован. По количеству билетов мы выдаём радиогиды.
- Все достопримечательности осматриваем снаружи.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Винзавода
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 15 туристов
Я Лена, люблю путешествия, гастрономию и делать людей счастливыми! Поэтому я основала проект событий с особым вкусом. Больше четырёх лет живу в Грузии и обожаю её. Лучшее чувство в мире для меня — это получать уникальный опыт и наслаждаться яркими впечатлениями, поэтому решила дарить это чувство другим людям при помощи своего проекта!Задать вопрос
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