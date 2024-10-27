Интеллигентный Тбилиси: экскурсия по району Ваке

Поближе познакомиться с районом, который облюбовал грузинский «бомонд»
Ваке — один из самых комфортных для жизни в Тбилиси. Он сочетает в себе советский шик и современную инфраструктуру.

На экскурсии мы покажем вам лучшие образцы местной архитектуры и расскажем о судьбах грузинской интеллигенции, которые тесно переплетены с историей района.
Интеллигентный Тбилиси: экскурсия по району Ваке
Интеллигентный Тбилиси: экскурсия по району Ваке
Интеллигентный Тбилиси: экскурсия по району Ваке

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Первое здание района Ваке.
  • Больницу, которую превратили в музей современного искусства.
  • Входную группу самого масштабного паркового проекта Тбилиси.
  • Современную грузинскую архитектуру.

Вы узнаете:

  • Где похоронен основатель Тбилисского государственного университета.
  • Какие здания в Ваке спроектированы первой грузинской женщиной-архитектором.
  • Как перевод стихотворения влияет на его восприятие.
  • Кто научил Акакия Церетели родину любить.
  • Кто из прозаиков гарцевал на лошади перед окнами ЦК партии в национальной одежде.
  • Как Георгий Данелия предсказал наводнение на речке Вера.
  • И почему важно читать Лермонтова на русском.

Организационные детали

  • В стоимость входит алкогольный комплимент от бара Dreidel Drinkery в конце экскурсии.
  • Мы рекомендуем эту программу для взрослых, детям может стать скучно, так как контент не адаптирован. По количеству билетов мы выдаём радиогиды.
  • Все достопримечательности осматриваем снаружи.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Винзавода
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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