Вика — ваша команда гидов в Тбилиси

Мне 20 лет, и вот уже 5 лет как я наслаждаюсь профессией гида. Каждый раз, заканчивая экскурсию и видя счастливые лица моих подопечных, понимаю, какое везение — родиться в стране, где природа и предки всё сделали за меня. Моя работа заключается лишь в том, чтобы с наилучшей стороны показать то великолепие, которое зовётся Грузией. Мои туры сэкономят ваши время, деньги и силы, а главное — создадут именно то представление о Грузии, которое сподвигнет вас возвращаться сюда за новыми впечатлениями и открытиями.

Задать вопрос