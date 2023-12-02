Из Тбилиси в зимний Боржоми и Бакуриани в группе

Групповая экскурсия в Тбилиси

Попить целебной воды, узнать историю императорской резиденции и подышать горным воздухом

Совместите культурное погружение в самый знаменитый райцентр Грузии — Боржоми — с активным отдыхом на горнолыжном курорте Бакуриани. Вы оцените красоту Боржоми в зимнем амплуа и выпьете лечебной воды из источника.

По желанию пообедаете в ресторане аутентичной грузинской кухни, полюбуетесь снежными пейзажами и испробуете трассы разной сложности для сноубордов и тюбингов.
Из Тбилиси в зимний Боржоми и Бакуриани в группе
Из Тбилиси в зимний Боржоми и Бакуриани в группе
Из Тбилиси в зимний Боржоми и Бакуриани в группе
Из Тбилиси в зимний Боржоми и Бакуриани в группе
Из Тбилиси в зимний Боржоми и Бакуриани в группе
Из Тбилиси в зимний Боржоми и Бакуриани в группе
Ближайшие даты:
2
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€56
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Боржоми — уютный город среди гор, знаменитый своей минеральной водой. Зимний Боржоми не похож на летний — вы сами в этом убедитесь. Мы расскажем, что Боржоми — это не только курортное место, но и значимый для истории город, который был резиденцией российских императоров.
  • Центральный парк Боржоми, в котором живёт минеральная вода. Парк с аттракционами и детскими площадками тянется по узкому ущелью реки. Вы увидите большой стеклянный купол — именно там можно выпить целебную воду. Он такая же, как в магазинах, но чуть теплее и имеет специфический аромат. При входе в парк можно купить пластиковую бутылку для воды.
  • Бакуриани — известный горнолыжный курорт на высоте 1700 метров над уровнем моря. Здесь чистейший воздух, прекрасные виды и нескучные трассы для лыж и тюбингов. Вы узнаете, почему Бакуриани сравнивают с курортом Бешуми в Аджарии и какие особенности делают его особенно интересным.

Программа с таймингом

09:00 — отправление из Тбилиси
11:00 — прибытие в Боржоми, прогулка по парку и дегустация минеральной воды
13:00 — обед в традиционном грузинском ресторане в центре города
14:30 — переезд в Бакуриани
16:00 — прибытие в Бакуриани
20:30 — возвращение в Тбилиси

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter (если группа до 3 человек, то на легковом автомобиле), сопровождение гида
  • Дополнительные расходы: вход в парк — 5 лари/чел., обед — по желанию — в среднем 25 лари/чел., прокат снаряжения и поездка по трассам Бакуриани — по желанию
  • Дети до 6 лет путешествуют бесплатно, но если группа будет набрана полностью, ребёнка в автобусе придётся посадить на колени

ежедневно в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Котэ Абхази
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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