Попить целебной воды, узнать историю императорской резиденции и подышать горным воздухом
Совместите культурное погружение в самый знаменитый райцентр Грузии — Боржоми — с активным отдыхом на горнолыжном курорте Бакуриани. Вы оцените красоту Боржоми в зимнем амплуа и выпьете лечебной воды из источника.
По желанию пообедаете в ресторане аутентичной грузинской кухни, полюбуетесь снежными пейзажами и испробуете трассы разной сложности для сноубордов и тюбингов.
По желанию пообедаете в ресторане аутентичной грузинской кухни, полюбуетесь снежными пейзажами и испробуете трассы разной сложности для сноубордов и тюбингов.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€56
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Боржоми — уютный город среди гор, знаменитый своей минеральной водой. Зимний Боржоми не похож на летний — вы сами в этом убедитесь. Мы расскажем, что Боржоми — это не только курортное место, но и значимый для истории город, который был резиденцией российских императоров.
- Центральный парк Боржоми, в котором живёт минеральная вода. Парк с аттракционами и детскими площадками тянется по узкому ущелью реки. Вы увидите большой стеклянный купол — именно там можно выпить целебную воду. Он такая же, как в магазинах, но чуть теплее и имеет специфический аромат. При входе в парк можно купить пластиковую бутылку для воды.
- Бакуриани — известный горнолыжный курорт на высоте 1700 метров над уровнем моря. Здесь чистейший воздух, прекрасные виды и нескучные трассы для лыж и тюбингов. Вы узнаете, почему Бакуриани сравнивают с курортом Бешуми в Аджарии и какие особенности делают его особенно интересным.
Программа с таймингом
09:00 — отправление из Тбилиси
11:00 — прибытие в Боржоми, прогулка по парку и дегустация минеральной воды
13:00 — обед в традиционном грузинском ресторане в центре города
14:30 — переезд в Бакуриани
16:00 — прибытие в Бакуриани
20:30 — возвращение в Тбилиси
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter (если группа до 3 человек, то на легковом автомобиле), сопровождение гида
- Дополнительные расходы: вход в парк — 5 лари/чел., обед — по желанию — в среднем 25 лари/чел., прокат снаряжения и поездка по трассам Бакуриани — по желанию
- Дети до 6 лет путешествуют бесплатно, но если группа будет набрана полностью, ребёнка в автобусе придётся посадить на колени
ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Котэ Абхази
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вика — ваша команда гидов в Тбилиси
Мне 20 лет, и вот уже 5 лет как я наслаждаюсь профессией гида. Каждый раз, заканчивая экскурсию и видя счастливые лица моих подопечных, понимаю, какое везение — родиться в стране, где природа и предки всё сделали за меня. Моя работа заключается лишь в том, чтобы с наилучшей стороны показать то великолепие, которое зовётся Грузией. Мои туры сэкономят ваши время, деньги и силы, а главное — создадут именно то представление о Грузии, которое сподвигнет вас возвращаться сюда за новыми впечатлениями и открытиями.
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