Это однодневное путешествие откроет перед вами захватывающие горные виды, познакомит с богатой историей Грузии и её легендами. Наш маршрут пролегает мимо живописного Жинвальского водохранилища, где мы сделаем остановку и посетим средневековую крепость Ананури. Не пропустим и знаменитую Арку дружбы. А наша конечная цель — монастырь у подножия величественного Казбека.

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Ваш представитель в Тбилиси

Армен Ваш представитель в Тбилиси

Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Спеша на север издалёка,

Из тёплых и чужих сторон,

Тебе, Казбек, о страж востока,

Принёс я, странник, свой поклон.

М. Лермонтов

Что вас ожидает

Из Тбилиси мы направимся в горное село Степанцминда с остановками в самых захватывающих местах. Точки нашего маршрута:

Жинвальское водохранилище: насладитесь видами искусственного водохранилища с его бирюзовой водой, живописно расположенного между хребтами Алеви, Гудамакари и Картли

насладитесь видами искусственного водохранилища с его бирюзовой водой, живописно расположенного между хребтами Алеви, Гудамакари и Картли Крепость Ананури: исследуете единственный средневековый замок в Грузии, который дошёл до нас в первозданном виде. Вы прогуляетесь по его территории, посетите Успенскую церковь 17 века и узнаете о функциях и смыслах её декоративных элементов.

исследуете единственный средневековый замок в Грузии, который дошёл до нас в первозданном виде. Вы прогуляетесь по его территории, посетите Успенскую церковь 17 века и узнаете о функциях и смыслах её декоративных элементов. Слияние рек Белая и Чёрная Арагви: мы остановимся на обед в ресторане в горной долине с панорамным видом на слияние двух рек. Вы сможете попробовать грузинские хинкали и другие традиционные горские блюда.

мы остановимся на обед в ресторане в горной долине с панорамным видом на слияние двух рек. Вы сможете попробовать грузинские хинкали и другие традиционные горские блюда. Горнолыжный курорт Гудаури: здесь вас ждут виды заснеженных вершин

здесь вас ждут виды заснеженных вершин Арка дружбы: почувствуете величие памятника российско-грузинской дружбе, возвышающегося на краю горы

почувствуете величие памятника российско-грузинской дружбе, возвышающегося на краю горы Казбек и Троицкая церковь: поднимемся на джипах к монастырю, стоящему на холме на фоне покрытых снегом гор. Время насладиться панорамами, воспетыми в стихах Пушкина и Лермонтова!

Организационные детали

Поездка проходит на микроавтобусе

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дорога с остановками до последней точки маршрута займёт около 6 часов

Дополнительные расходы (опционально):