Это однодневное путешествие откроет перед вами захватывающие горные виды, познакомит с богатой историей Грузии и её легендами.
Наш маршрут пролегает мимо живописного Жинвальского водохранилища, где мы сделаем остановку и посетим средневековую крепость Ананури. Не пропустим и знаменитую Арку дружбы. А наша конечная цель — монастырь у подножия величественного Казбека.
Наш маршрут пролегает мимо живописного Жинвальского водохранилища, где мы сделаем остановку и посетим средневековую крепость Ананури. Не пропустим и знаменитую Арку дружбы. А наша конечная цель — монастырь у подножия величественного Казбека.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Спеша на север издалёка,
Из тёплых и чужих сторон,
Тебе, Казбек, о страж востока,
Принёс я, странник, свой поклон.
М. Лермонтов
Что вас ожидает
Из Тбилиси мы направимся в горное село Степанцминда с остановками в самых захватывающих местах. Точки нашего маршрута:
- Жинвальское водохранилище: насладитесь видами искусственного водохранилища с его бирюзовой водой, живописно расположенного между хребтами Алеви, Гудамакари и Картли
- Крепость Ананури: исследуете единственный средневековый замок в Грузии, который дошёл до нас в первозданном виде. Вы прогуляетесь по его территории, посетите Успенскую церковь 17 века и узнаете о функциях и смыслах её декоративных элементов.
- Слияние рек Белая и Чёрная Арагви: мы остановимся на обед в ресторане в горной долине с панорамным видом на слияние двух рек. Вы сможете попробовать грузинские хинкали и другие традиционные горские блюда.
- Горнолыжный курорт Гудаури: здесь вас ждут виды заснеженных вершин
- Арка дружбы: почувствуете величие памятника российско-грузинской дружбе, возвышающегося на краю горы
- Казбек и Троицкая церковь: поднимемся на джипах к монастырю, стоящему на холме на фоне покрытых снегом гор. Время насладиться панорамами, воспетыми в стихах Пушкина и Лермонтова!
Организационные детали
- Поездка проходит на микроавтобусе
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Дорога с остановками до последней точки маршрута займёт около 6 часов
Дополнительные расходы (опционально):
- Обед
- Поездка на джипах до Троицкой церкви на горе — 20 лари с человека
ежедневно в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€16
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Вахтанга Горгасали
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Армен — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 35 туристов
Мы — команда опытных экскурсоводов из Грузии, собравшая многолетний опыт в проведении увлекательных экскурсий. Наша специализация включает авторские туры, пешие прогулки и исторические экскурсии, в рамках которых мы делимся глубокими знаниями. Все наши экскурсии проходят в атмосфере дружелюбия и тепла, потому что в Грузии иначе быть просто невозможно!Задать вопрос
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