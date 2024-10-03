Приглашаем добраться из Грузии в Россию безопасно и легко: с дружелюбным водителем, без пересадок из одной машины в другую на границе. Все организационные моменты мы возьмём на себя. Вы сможете расслабиться и насладиться из окна фантастическими панорамами Военно-Грузинской дороги.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание трансфер

Обратите внимание: эта программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Трансфер проходит на комфортабельном минивэне или микроавтобусе с кондиционером и удобными сиденьями. За рулём будет профессиональный водитель с большим опытом езды по горным дорогам. Мы сделаем всё возможное, чтобы поездка прошла для вас максимально комфортно.

Организационные детали

Транспорт: Mercedes Sprinter, Honda Stepwgn, Nissan Serena.