Трансфер из Тбилиси во Владикавказ в мини-группе

Комфортный трансфер на микроавтобусе в компании опытного водителя
Приглашаем добраться из Грузии в Россию безопасно и легко: с дружелюбным водителем, без пересадок из одной машины в другую на границе. Все организационные моменты мы возьмём на себя. Вы сможете расслабиться и насладиться из окна фантастическими панорамами Военно-Грузинской дороги.
Трансфер из Тбилиси во Владикавказ в мини-группе
Трансфер из Тбилиси во Владикавказ в мини-группе
Трансфер из Тбилиси во Владикавказ в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 08:45

Описание трансфер

Обратите внимание: эта программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Трансфер проходит на комфортабельном минивэне или микроавтобусе с кондиционером и удобными сиденьями. За рулём будет профессиональный водитель с большим опытом езды по горным дорогам. Мы сделаем всё возможное, чтобы поездка прошла для вас максимально комфортно.

Организационные детали

Транспорт: Mercedes Sprinter, Honda Stepwgn, Nissan Serena.

ежедневно в 08:45

Выбрать дату

Стоимость трансфер

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Вахтанга Горгасали
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:45
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Тбилиси

Похожие экскурсии из Тбилиси

Трансфер «Тбилиси - Ереван» с севанским ветром в парусах
На машине
12 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Трансфер Тбилиси-Ереван с остановкой у Севана
Путешествие из Тбилиси в Ереван станет незабываемым с комфортным трансфером и великолепными горными пейзажами
Начало: В аэропорту Тбилиси или у вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
199 за всё до 2 чел.
Трансфер из аэропорта в Тбилиси
На машине
скидка
13%
3 отзыва
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Тбилиси
С комфортом добраться до города с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту Тбилиси
Сегодня в 05:30
Завтра в 00:30
3026 за всё до 3 чел.
Трансфер-путешествие из Тбилиси в Батуми
На машине
1 отзыв
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер-путешествие из Тбилиси в Батуми
Добраться с комфортом до побережья, а по пути посетить достопримечательности разных регионов Грузии
Завтра в 09:00
9 окт в 09:00
430 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Тбилиси
ХорошоТам