Приглашаем добраться из Грузии в Россию безопасно и легко: с дружелюбным водителем, без пересадок из одной машины в другую на границе. Все организационные моменты мы возьмём на себя. Вы сможете расслабиться и насладиться из окна фантастическими панорамами Военно-Грузинской дороги.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:45
Описание трансфер
Обратите внимание: эта программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Трансфер проходит на комфортабельном минивэне или микроавтобусе с кондиционером и удобными сиденьями. За рулём будет профессиональный водитель с большим опытом езды по горным дорогам. Мы сделаем всё возможное, чтобы поездка прошла для вас максимально комфортно.
Организационные детали
Транспорт: Mercedes Sprinter, Honda Stepwgn, Nissan Serena.
ежедневно в 08:45
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Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Вахтанга Горгасали
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:45
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Армен — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 85 туристов
Мы — команда опытных экскурсоводов из Грузии, собравшая многолетний опыт в проведении увлекательных экскурсий. Наша специализация включает авторские туры, пешие прогулки и исторические экскурсии, в рамках которых мы делимся глубокими знаниями. Все наши экскурсии проходят в атмосфере дружелюбия и тепла, потому что в Грузии иначе быть просто невозможно!Задать вопрос
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