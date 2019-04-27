3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Самые магические и атмосферные места Вечного города — в пешей прогулке

Victoria
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Victoria – ваш гид
Есть в Риме уголки, связанные с чем-то загадочным: неясными историческими событиями, древними преданиями или тайными движениями.

В камне стен, мраморе скульптур и красках старинных фресок вы обнаружите эзотерические, масонские, религиозные символы.

Невероятная красота и тайны мистических мест Рима проведут вас по центру города сквозь время — в мир алхимии, магических дверей и иных представлений о мёртвых и святых.
От 189 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Продолжительность 6.5 часов
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
4.67
Волшебный маршрут по Риму
Волшебный маршрут по Риму

Что вас ожидает

Римские церкви — кладезь тайн и секретов
Храмы Вечного города — куда больше, чем просто религиозные постройки. Это настоящие архитектурные шедевры, хранящие в себе огромное множество произведений живописи и скульптуры.

  • В церкви Санта Мария Маджоре вы узнаете, что обозначают христианские «косматеско» и какой силой обладает магический квадрат Сатор.
  • В базилике Санта Мария дель Попполо увидите капеллу Киджи, наверняка уже известную вам благодаря Дэну Брауну. А я расскажу, какие масонские символы можно в ней обнаружить.
  • Готическая Сакро Куоре дель Суффраджо на берегу Тибра откроет вам единственный в мире Музей души в Чистилище. Вы взглянете на вещи, которые свидетельствуют о существовании потустороннего мира, и услышите истории о том, как души умерших гневались на живых.
  • Церковь Санта Мария делла Кончеционе, принадлежащая ордену капуцинов, станет одной из самых пугающих и интересных остановок. Именно здесь находится крипта, сложенная из тысяч костей монахов: «Помни, что ты прах».
  • А в церкви Двенадцати Апостолов вы найдёте чудесным образом не засохшую за века кровь святого Якоба.

Магия города
Магия прячется не только в стенах зданий с особой историей и энергетикой. Она растворена в каждой плиточке Рима, незримо витает в переулках Вечного города. Вы побываете на Площади Виктора Эммануила, где увидите «вход» в тайный мир алхимии — «Магическую Дверь». И не только погрузитесь в загадочные истории прошлого, но и рассмотрите многие визитные карточки города: площади Навона, Ротонда и Народную, Квиринальский дворец, Пантеон, площадь Барберини и фонтаны «Тритон» и «Пчелы». Я научу вас видеть волшебство во всём, что есть исключительного и старинного в Риме, ведь именно этого достоин Вечный город.

Организационные детали

Вход в крипту Санта Мария делла Кончеционе платный.

Волшебный маршрут по Риму
Волшебный маршрут по Риму
Волшебный маршрут по Риму
Волшебный маршрут по Риму
Волшебный маршрут по Риму

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Victoria
Victoria
Меня зовут Виктория. Живу в Риме почти 10 лет. Я — журналист-фрилансер, публицист, переводчик, фотограф-любитель и свободный художник, имею театрально-режиссерское и искусствоведческое образование, обучалась этому в России и продолжаю изучать историю искусства здесь, в Италии, где для этого идеальные условия. Имею опыт работы экскурсоводом в Петербурге, Лиссабоне и Риме. Рим — мой любимый город, мне нравится прогуливаться по Риму, познавать этот поистине Вечный город и наслаждаться его атмосферой. Мне нравятся любознательные туристы. Все мои экскурсии авторские, Среди них есть тематические и общие. Хочу передать свою любовь к Риму, восхищение им и помогу вам почувствовать его дух.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

27 апреля 2019
Виктория потрясающий рассказчик. Энциклопедические знания истории Рима. Очень увлекающийся, любящий историю человек. Очень интересный собеседник. Отлично отдохнули и познавательно провели время. Спасибо!
15 марта 2019
Великолепно!!!!
23 октября 2018
Спасибо большое Виктории за очень интересную, познавательную и красивую экскурсию.
Очень рекомендую, если интересно открыть совершенно неизвестные факты о Риме.

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