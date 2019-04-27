3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Римские церкви — кладезь тайн и секретов

Храмы Вечного города — куда больше, чем просто религиозные постройки. Это настоящие архитектурные шедевры, хранящие в себе огромное множество произведений живописи и скульптуры.

В церкви Санта Мария Маджоре вы узнаете, что обозначают христианские «косматеско» и какой силой обладает магический квадрат Сатор.

вы узнаете, что обозначают христианские «косматеско» и какой силой обладает магический квадрат Сатор. В базилике Санта Мария дель Попполо увидите капеллу Киджи, наверняка уже известную вам благодаря Дэну Брауну. А я расскажу, какие масонские символы можно в ней обнаружить.

увидите капеллу Киджи, наверняка уже известную вам благодаря Дэну Брауну. А я расскажу, какие масонские символы можно в ней обнаружить. Готическая Сакро Куоре дель Суффраджо на берегу Тибра откроет вам единственный в мире Музей души в Чистилище. Вы взглянете на вещи, которые свидетельствуют о существовании потустороннего мира, и услышите истории о том, как души умерших гневались на живых.

на берегу Тибра откроет вам единственный в мире Музей души в Чистилище. Вы взглянете на вещи, которые свидетельствуют о существовании потустороннего мира, и услышите истории о том, как души умерших гневались на живых. Церковь Санта Мария делла Кончеционе , принадлежащая ордену капуцинов, станет одной из самых пугающих и интересных остановок. Именно здесь находится крипта, сложенная из тысяч костей монахов: «Помни, что ты прах».

, принадлежащая ордену капуцинов, станет одной из самых пугающих и интересных остановок. Именно здесь находится крипта, сложенная из тысяч костей монахов: «Помни, что ты прах». А в церкви Двенадцати Апостолов вы найдёте чудесным образом не засохшую за века кровь святого Якоба.

Магия города

Магия прячется не только в стенах зданий с особой историей и энергетикой. Она растворена в каждой плиточке Рима, незримо витает в переулках Вечного города. Вы побываете на Площади Виктора Эммануила, где увидите «вход» в тайный мир алхимии — «Магическую Дверь». И не только погрузитесь в загадочные истории прошлого, но и рассмотрите многие визитные карточки города: площади Навона, Ротонда и Народную, Квиринальский дворец, Пантеон, площадь Барберини и фонтаны «Тритон» и «Пчелы». Я научу вас видеть волшебство во всём, что есть исключительного и старинного в Риме, ведь именно этого достоин Вечный город.