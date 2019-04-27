3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Римские церкви — кладезь тайн и секретов
Храмы Вечного города — куда больше, чем просто религиозные постройки. Это настоящие архитектурные шедевры, хранящие в себе огромное множество произведений живописи и скульптуры.
Магия города
Магия прячется не только в стенах зданий с особой историей и энергетикой. Она растворена в каждой плиточке Рима, незримо витает в переулках Вечного города. Вы побываете на Площади Виктора Эммануила, где увидите «вход» в тайный мир алхимии — «Магическую Дверь». И не только погрузитесь в загадочные истории прошлого, но и рассмотрите многие визитные карточки города: площади Навона, Ротонда и Народную, Квиринальский дворец, Пантеон, площадь Барберини и фонтаны «Тритон» и «Пчелы». Я научу вас видеть волшебство во всём, что есть исключительного и старинного в Риме, ведь именно этого достоин Вечный город.
Вход в крипту Санта Мария делла Кончеционе платный.