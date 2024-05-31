Экскурсии на 8 марта

Найдено 4 экскурсии в категории «Экскурсии на 8 марта» в Дубае на русском языке, цены от $298, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Дубаю на кабриолете
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
180 отзывов
По Дубаю на кабриолете: эксклюзивный тур с личным гидом
Почувствуйте вкус роскоши, катаясь на кабриолете по Дубаю. Уникальный маршрут, включающий все ключевые достопримечательности города
Начало: В любом месте в Дубае
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
350$298 за всё до 3 чел.
Морская VIP-прогулка на яхте
🛥 На яхте
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Морская VIP-прогулка на яхте
Прокатиться на роскошной яхте, искупаться в Персидском заливе и полюбоваться Пальмовым островом
Начало: На причале Дубай Марина
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
700$630 за всё до 15 чел.
Полет на воздушном шаре в пустыне Дубая
🐫 На верблюдах
🎈 На воздушном шаре
Групповая
4.5 часа
9 отзывов
Полет на воздушном шаре в пустыне Дубая
Полюбоваться бескрайними песками на рассвете, а после отдохнуть в бедуинской деревне
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:00
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
$350 за человека
Дубай: прогулка на роскошной яхте
🛥 На яхте
Круиз
2 часа
4 отзыва
Дубай: прогулка на роскошной яхте
Индивидуальный морской круиз на современной белоснежной яхте
Начало: У вашего отеля
10 июня в 10:00
11 июня в 08:30
$550 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    31 мая 2024
    По Дубаю на кабриолете
    Вечером 23 мая ездили на экскурсию по Дубаю с гидом Давидом. Он очень интересный рассказчик, замечательный собеседник и приятный человек)
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    Спасибо большое за тур и подробные рассказы о местных традициях, особенностях и обычаях. Давид ответил на многие возникавшие у нас по ходу тура вопросы - как исторические, так и бытовые. Очень здорово, что сзади есть колонка, благодаря которой при открытой крыше хорошо слышно, что говорит гид)

  • А
    Анастасия
    31 мая 2024
    По Дубаю на кабриолете
    Хотел выразить отдельную благодарность Давиду, удивительный человек) который сочетает в себе не только первоклассного водителя, но и эрудированного гида (знание
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    4-х языков говорит о многом) исключительные знания истории Дубая + отлично подобранный маршрут + фактически профессиональные фото на телефон. . как итог, незабываемые впечатления и яркие фотографии) настоятельно всем рекомендую лицензированную компанию Cabriolife и гида Давида!!! И конечно же спасибо tripster, вы как обычно, на высоте качественных и профессиональных услуг, что безусловно делает отдых ярким и незабываемым)))

    Хотел выразить отдельную благодарность Давиду, удивительный человек) который сочетает в себе не только первоклассного водителя, ноХотел выразить отдельную благодарность Давиду, удивительный человек) который сочетает в себе не только первоклассного водителя, ноХотел выразить отдельную благодарность Давиду, удивительный человек) который сочетает в себе не только первоклассного водителя, ноХотел выразить отдельную благодарность Давиду, удивительный человек) который сочетает в себе не только первоклассного водителя, но
  • Л
    Лика
    27 мая 2024
    По Дубаю на кабриолете
    Это было великолепно! Наш гид Давид, был очень заботливым и вежливым, хорошо знает город, узнали много интересного, мы прекрасно провели
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    время. Когда мы потеряли вещи, Давид был постоянно на связи, оказал нам помощь и поддержку и помог вернуть утерянную сумку с паспортом! За что ему отдельное спасибо! Машина великолепная, очень красивая, ревет! Есть даже резиночки для волос и бутылки с водой, очень клиентоориентированные. Чудесный гид, будем обращаться к вам еще!

    Это было великолепно! Наш гид Давид, был очень заботливым и вежливым, хорошо знает город, узнали много
  • А
    Александр
    9 апреля 2024
    Полет на воздушном шаре в пустыне Дубая
    Великолепная организация: водитель забирает из отеля, дорога до пустыни занимает около часа, далее при вас накачиваются воздухом шары и начинается
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    сам полет. Корзина шара разделена на 4 секции, в каждой будет 4-5 человек, но всё достаточно комфортно и никто не мешает друг другу. В воздухе находитесь примерно час, увидите газелей и верблюдов. Внедорожники заберут вас прямо из пустыни возле места приземления, а потом отвезут на завтрак - очень достойный шведский стол. На мой взгляд, если хочется побывать в пустыне Эмиратов, то данная экскурсия подходит намного лучше, чем пресловутое "сафари". Здесь нет лишнего ожидания, время проходит незаметно.

  • С
    Сергей
    13 марта 2024
    Полет на воздушном шаре в пустыне Дубая
    Полёт на воздушном шаре собственно экскурсией не является. На экскурсии присутствовал водитель, который плохо говорил по-английски, и пилот воздушного шара,
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    который хорошо говорил по-английски. Однако, второй являлся оператором воздушного шара, но не экскурсоводом. Тур проводился сторонней компанией, которых на месте полётов несколько. Впечатления положительные. Оценка собственно мероприятия отличная. В то же время перевозка на площадку и обратно не оптимальная. Из шести часов экскурсии почти четыре я провёл в дороге.

  • Л
    Лэйла
    31 декабря 2023
    Полет на воздушном шаре в пустыне Дубая
    Благодарим за интересную и захватывающую экскурсию! Нам все очень понравилось
  • А
    Александр
    11 ноября 2023
    Морская VIP-прогулка на яхте
    Благодарим за прекрасную прогулку! Яхта достаточно вместительная. Кому важно - столика на верхней палубе нет. Но могут легко разместиться 10-12
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    человек. Капитан и команда доброжелательны, готовы рассказать обо всем, что интересует. Нашего уровня английского не хватило для общения. Но мы больше просто хотели насладиться видами и самой прогулкой. Катались с 17.00 до 19.00. Понравилось то, что с 17.00 до 18.00 при свете дня можно рассмотреть все, а с 18.00 до 19.00 город весь в огнях. Так что рекомендуем! Оплатили предоплату 70 долларов и 280 наличными по факту на яхте.

  • Р
    Регина
    30 марта 2023
    Дубай: прогулка на роскошной яхте
    Все прошло отлично, трансфер вовремя, сообщили на ресепшн, когда подьехали. Сама экскурсия тоже замечательная-рассказали про маршрут, предложили напитки и разрешили купаться) после трансфер доставил нас по просьбе не обратно в отель, а в аквапарк)
  • Т
    Татьяна
    24 марта 2023
    Морская VIP-прогулка на яхте
    Отличная экскурсия) немного в начале были организационные неполадки: придя в назначенное время на пирс, позвонили капитану и тот был не
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    в курсе, что у него экскурсия) Но все быстро решилось. Сама прогулка очень приятная, подвезли к локациям, которые мы хотели посмотреть. Не очень понятны отзывы, где было сказано, что очень медленно везут. У нас опыт водных экскурсий большой, отлично идет лодка по воде)

  • Т
    Татьяна
    3 октября 2022
    Дубай: прогулка на роскошной яхте
    По предложенному питанию на яхте - было очень все скромно, то, что описано - половина не было! Маршрут, сама яхта - все отлично

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Экскурсии на 8 марта»

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  7. Мечеть шейха Зайда
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  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Экскурсии на 8 марта" можно забронировать 4 экскурсии от 298 до 630 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 202 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Экскурсии на 8 марта», 202 ⭐ отзыва, цены от $298. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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