1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
По Дубаю на кабриолете: эксклюзивный тур с личным гидом
Почувствуйте вкус роскоши, катаясь на кабриолете по Дубаю. Уникальный маршрут, включающий все ключевые достопримечательности города
Начало: В любом месте в Дубае
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
350$298 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Морская VIP-прогулка на яхте
Прокатиться на роскошной яхте, искупаться в Персидском заливе и полюбоваться Пальмовым островом
Начало: На причале Дубай Марина
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
700$630 за всё до 15 чел.
Групповая
4.5 часа
Полет на воздушном шаре в пустыне Дубая
Полюбоваться бескрайними песками на рассвете, а после отдохнуть в бедуинской деревне
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:00
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
$350 за человека
Круиз
2 часа
Дубай: прогулка на роскошной яхте
Индивидуальный морской круиз на современной белоснежной яхте
Начало: У вашего отеля
10 июня в 10:00
11 июня в 08:30
$550 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина31 мая 2024Вечером 23 мая ездили на экскурсию по Дубаю с гидом Давидом. Он очень интересный рассказчик, замечательный собеседник и приятный человек)
- ААнастасия31 мая 2024Хотел выразить отдельную благодарность Давиду, удивительный человек) который сочетает в себе не только первоклассного водителя, но и эрудированного гида (знание
- ЛЛика27 мая 2024Это было великолепно! Наш гид Давид, был очень заботливым и вежливым, хорошо знает город, узнали много интересного, мы прекрасно провели
- ААлександр9 апреля 2024Великолепная организация: водитель забирает из отеля, дорога до пустыни занимает около часа, далее при вас накачиваются воздухом шары и начинается
- ССергей13 марта 2024Полёт на воздушном шаре собственно экскурсией не является. На экскурсии присутствовал водитель, который плохо говорил по-английски, и пилот воздушного шара,
- ЛЛэйла31 декабря 2023Благодарим за интересную и захватывающую экскурсию! Нам все очень понравилось
- ААлександр11 ноября 2023Благодарим за прекрасную прогулку! Яхта достаточно вместительная. Кому важно - столика на верхней палубе нет. Но могут легко разместиться 10-12
- РРегина30 марта 2023Все прошло отлично, трансфер вовремя, сообщили на ресепшн, когда подьехали. Сама экскурсия тоже замечательная-рассказали про маршрут, предложили напитки и разрешили купаться) после трансфер доставил нас по просьбе не обратно в отель, а в аквапарк)
- ТТатьяна24 марта 2023Отличная экскурсия) немного в начале были организационные неполадки: придя в назначенное время на пирс, позвонили капитану и тот был не
- ТТатьяна3 октября 2022По предложенному питанию на яхте - было очень все скромно, то, что описано - половина не было! Маршрут, сама яхта - все отлично
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Экскурсии на 8 марта»
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