Виктория проводит ещё 20 экскурсий

Ночной Дубай: обзорная экскурсия и прогулка на катере

Небоскребы и роскошные отели в свете ночных огней, вид на город с залива и отдых в баре на 44 этаже

Наше путешествие начнется вечером, когда изнуряющая жара покинет город и Дубай засияет во всем своем великолепии. Вы увидите главные достопримечательности столицы Эмиратов: острый шпиль небоскреба Бурж Халифа, здание-парус, отель Атлантис на Пальмовом острове. Шоу фонтанов и водная прогулка оставят незабываемые впечатления, а закрепит их панорамный вид из бара на 44 этаже в Grosvenor House.