Виктория проводит ещё 20 экскурсий

Остров Атлантида в Дубае
На чуде света искусственном острове Пальма Джумейра построили ещё одно чудо — сказочный аквапарк, стилизованный под Атлантиду. Огромный водный парк занимает территорию в 17 га, а это больше 30 футбольных полей! В вашем распоряжении десятки горок: самая протяжённая в мире, капсула свободного падения, извилистая 200-метровая, экстремальная со спуском на надувном плоту и множество других. Помимо горок, парк знаменит аквариумами с живыми акулами, скатами, многочисленными рыбами, большим разнообразием площадок для детей, длинной «ленивой» речкой и удобными зонами для отдыха. Развлечение для себя найдёт каждый — от 0 до 100 лет.