Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая

Развлечения с видом на море 🌊 Аквапарк 🌳 Wild Wadi похож на пиратский остров 🏝️ с экзотической рекой. Прекрасные декорации, стилизованные под средневековую арабскую архитектуру, водопады, горы ⛰️, пальмы 🌴 и даже полузатонувший корабль с настоящими пиратами никого не оставят равнодушным.
«Wild Wadi» переводится как «дикая горная речка» — и затейливые водные горки это название вполне оправдывают. Здесь около 30 разнообразных аттракционов: начиная от экстремального спуска в «Джумейра Скэйра» с высоты 33 метра — и заканчивая спокойным течением «Ленивой реки» по всей территории. Для любителей серфинга есть самый большой на Ближнем Востоке бассейн с гигантскими волнами, достигающими 1, 5 м в высоту. Малышам тоже не придется скучать: для них предусмотрены большие игровые зоны с веревочными лестницами, мини-водопадами, качелями и другими развлечениями.
Организационные детали
В стоимость экскурсии 🧭 входит трансфер в парк 🌳 и обратно, а также входные билеты 🎫. Внутри парка сопровождение не предусмотрено (бесплатный трансфер возможен только из городов Дубай и Шарджа).
Дополнительные расходы: еда и напитки в аквапарке 🌳.
Для детей ростом до 110 см цена экскурсии 🧭 составляет 85$. Дети до 2х лет — бесплатно.
С собой настоятельно рекомендуем взять головной убор и солнцезащитный крем, тапочки и купальные принадлежности.
Начало и место завершения
🚩 в вашем отеле/ При бронировании сообщите наименование отеля и номер комнаты ( если известен)
Трансфер проводится в четверг и воскресенье в 11:00
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Виктория
Меня зовут Виктория. Более 10 лет я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать старну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!