Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая

Аквапарк Wild Wadi — восточная сказка (с трансфером)

Горка-лифт, медленная река и «рафтинг» на тюбингах, волновой бассейн, водопады и другие аттракционы

Виктория
Виктория – экскурсионное агентство из Дубая
Аквапарк 🌳 Wild Wadi — словно сказочный оазис в пустыне: он оформлен по мотивам невероятных приключений Синдбада-Морехода.

Вы исследуете парк 🌳, проплывая по «Ленивой реке», попробуете себя в серфинге и пронесетесь с горки со скоростью 80 км/час.

На этих бесчисленных аттракционах у вас действительно захватит дух!
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Аквапарк Wild Wadi — восточная сказка (с трансфером)
Аквапарк Wild Wadi — восточная сказка (с трансфером)

Что вас ожидает

Развлечения с видом на море 🌊
Аквапарк 🌳 Wild Wadi похож на пиратский остров 🏝️ с экзотической рекой. Прекрасные декорации, стилизованные под средневековую арабскую архитектуру, водопады, горы ⛰️, пальмы 🌴 и даже полузатонувший корабль с настоящими пиратами никого не оставят равнодушным.

«Wild Wadi» переводится как «дикая горная речка» — и затейливые водные горки это название вполне оправдывают. Здесь около 30 разнообразных аттракционов: начиная от экстремального спуска в «Джумейра Скэйра» с высоты 33 метра — и заканчивая спокойным течением «Ленивой реки» по всей территории. Для любителей серфинга есть самый большой на Ближнем Востоке бассейн с гигантскими волнами, достигающими 1, 5 м в высоту. Малышам тоже не придется скучать: для них предусмотрены большие игровые зоны с веревочными лестницами, мини-водопадами, качелями и другими развлечениями.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии 🧭 входит трансфер в парк 🌳 и обратно, а также входные билеты 🎫. Внутри парка сопровождение не предусмотрено (бесплатный трансфер возможен только из городов Дубай и Шарджа).
  • Дополнительные расходы: еда и напитки в аквапарке 🌳.
  • Для детей ростом до 110 см цена экскурсии 🧭 составляет 85$. Дети до 2х лет — бесплатно.
  • С собой настоятельно рекомендуем взять головной убор и солнцезащитный крем, тапочки и купальные принадлежности.
Начало и место завершения
🚩 в вашем отеле/ При бронировании сообщите наименование отеля и номер комнаты ( если известен)
Аквапарк Wild Wadi — восточная сказка (с трансфером)
Аквапарк Wild Wadi — восточная сказка (с трансфером)
Аквапарк Wild Wadi — восточная сказка (с трансфером)
Аквапарк Wild Wadi — восточная сказка (с трансфером)
Аквапарк Wild Wadi — восточная сказка (с трансфером)
Аквапарк Wild Wadi — восточная сказка (с трансфером)
Аквапарк Wild Wadi — восточная сказка (с трансфером)
Аквапарк Wild Wadi — восточная сказка (с трансфером)

Трансфер проводится в четверг и воскресенье в 11:00

  • Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Виктория
Виктория
Меня зовут Виктория. Более 10 лет я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать старну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая

👥Групповые🚌На автобусе🧒Для детей⚙️Необычные🚘Трансфер🧜‍♂️Аквапарки#Аквапарк Wild Wadi

Виктория проводит ещё 6 экскурсий

Джип-сафари по дубайской пустыне
$55
6 часов
Джип-сафари по дубайской пустыне
64 отзыва
Промчаться по барханам, поужинать на закате и посмотреть шоу
Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
$35
5 часов
Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
15 отзывов
Небоскрёбы, роскошь и инновации города — в автобусном путешествии и на прогулке на лодке
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу
$50
2 часа
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу
14 отзывов
Групповая прогулка по каналу Дубай Марина с развлекательной программой
Навстречу чудесам Абу-Даби
$65
10 часов
Навстречу чудесам Абу-Даби
19 отзывов
Из Дубая в контрастную столицу — узнать историю Эмиратов и прочувствовать восточный колорит
Автомобильное путешествие по 6 эмиратам
$100
10 часов
Автомобильное путешествие по 6 эмиратам
7 отзывов
Познакомиться с разнообразием страны и поплавать в Индийском океане на однодневной экскурсии
Пальма Джумейра и Дубай Марина на морской прогулке
$300
2 часа
Пальма Джумейра и Дубай Марина на морской прогулке
4 отзыва
Круиз на скоростном катере с русскоговорящим капитаном по самым впечатляющим местам эмирата

Еще несколько необычных экскурсий в Дубае

Вечернее сафари с посещением бедуинской деревни
$43
5.5 часов
Вечернее сафари с посещением бедуинской деревни
200 отзывов
Знакомство с Дубаем
скидка10%
200
$180
7 часов
Знакомство с Дубаем
117 отзывов
Главные достопримечательности «города будущего» на обзорной автомобильной экскурсии
По Дубай Марине на мега-яхте с ужином по системе «шведский стол»
$54
2 часа
По Дубай Марине на мега-яхте с ужином по системе «шведский стол»
15 отзывов
Дубай — первая встреча
скидка10%
200
$180
8 часов
Дубай — первая встреча
185 отзывов
Увидеть все главные места города и узнать их историю на комфортной автомобильной экскурсии
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов
$35
7 часов
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине и просмотром шоу фонтанов
112 отзывов
О Дубае с любовью
$250
8 часов
О Дубае с любовью
89 отзывов
История и архитектура города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
У нас ещё много экскурсий 😎 в Дубае. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Дубае