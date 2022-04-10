во вторник и воскресенье в 08:00 и 08:30

Дайвинг в Фуджейре: из Дубая, Шарджи, Аджмана

Совершить погружение под руководством профессионала и рассмотреть обитателей Индийского океана

Групповая
ОАЭ нельзя назвать мировой меккой дайвинга, но и здесь можно найти «золотое дно» для погружений — нужно лишь грамотно выбрать место.

В группе до 40 человек мы отправимся в Фуджейру, к коралловым рифам и теплым волнам Индийского океана.

Вместе с опытными инструкторами вы совершите 2 захватывающих погружения — навстречу скатам, леопардовым акулам и муренам!
Дайвинг в Фуджейре: из Дубая, Шарджи, Аджмана
Дайвинг в Фуджейре: из Дубая, Шарджи, Аджмана
Дайвинг в Фуджейре: из Дубая, Шарджи, Аджмана
Дайвинг в Фуджейре: из Дубая, Шарджи, Аджмана
Дайвинг в Фуджейре: из Дубая, Шарджи, Аджмана
Дайвинг в Фуджейре: из Дубая, Шарджи, Аджмана
Дайвинг в Фуджейре: из Дубая, Шарджи, Аджмана
Дайвинг в Фуджейре: из Дубая, Шарджи, Аджмана
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Богатейший подводный мир Фуджейры

Мы доберемся до одной из лучших локаций ОАЭ для дайвинга — Фуджейры! Здесь нет опасных подводных течений, встречается много мелководий и небольших пещер, а местный коралловый риф славится богатой и непуганой морской фауной. Во время погружений вы сможете встретить скатов, мурен, морских коньков, черепах и лобстеров, рыб-бабочек, каракатиц и даже безопасных для человека леопардовых и рифовых акул.

Погружение с опытными инструкторами

В воды Индийского океана группа выйдет на лодках. Вы доберетесь до места погружения, пройдете инструктаж, а затем отправитесь исследовать всё разнообразие подводного царства Фуджейры. Участники совершат 2 погружения по 40-60 минут в сопровождении наших опытных сертифицированных инструкторов по дайвингу.

Организационные детали

  • У вас будет два погружения по 40-60 минут. Сертификат PADI для погружения не требуется.
  • В стоимость включено: трансфер из Дубая, Шарджи, Аджмана на автобусе в группе до 40 человек (дорога займет примерно 2,5 часа в одну сторону), выход в море на лодках, обед, а также всё необходимое оборудование для дайвинга и поддержка профессионалов
  • Погружение доступно участникам с 12 лет
  • С вами будет профессиональный инструктор из нашей команды, сопровождение гида не предполагается

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится
Когда: во вторник и воскресенье в 08:00 и 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

во вторник и воскресенье в 08:00 и 08:30

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