во вторник и воскресенье в 08:00 и 08:30

Что вас ожидает

Богатейший подводный мир Фуджейры

Мы доберемся до одной из лучших локаций ОАЭ для дайвинга — Фуджейры! Здесь нет опасных подводных течений, встречается много мелководий и небольших пещер, а местный коралловый риф славится богатой и непуганой морской фауной. Во время погружений вы сможете встретить скатов, мурен, морских коньков, черепах и лобстеров, рыб-бабочек, каракатиц и даже безопасных для человека леопардовых и рифовых акул.

Погружение с опытными инструкторами

В воды Индийского океана группа выйдет на лодках. Вы доберетесь до места погружения, пройдете инструктаж, а затем отправитесь исследовать всё разнообразие подводного царства Фуджейры. Участники совершат 2 погружения по 40-60 минут в сопровождении наших опытных сертифицированных инструкторов по дайвингу.

Организационные детали