Еще несколько необычных экскурсий в Дубае

Что вас ожидает

Все краски Дубая

Мы начнём экскурсию ⛳ прогулкой по Дубай Моллу — самому большому торговому центру на планете. Здесь вы найдёте бутики на любой вкус и кошелёк, сможете попробовать вкуснейшее мороженое или посетить океанариум. После — полюбуемся на знаменитые танцующие фонтаны, которые особенно впечатлят детей. Рынок Сук Аль-Бахар поразит роскошными восточными интерьерами, а с Бурдж-Халифы откроется потрясающий вид на город 🏙️. В завершение экскурсии 🧭 мы прокатимся к Пальма Джумейре — крупнейшему искусственному острову мира.

Увлекательные факты о городе

Я расскажу, когда построили Дубай Молл, и поделюсь интересными деталями о танцующих фонтанах: какова их высота, кто «ставит» танцы 💃 для объекта и под какую песню фонтаны исполняют свои «номера» чаще всего. Вы побываете в самых красивых 🤩 локациях Сук Аль-Бахара и узнаете, какие сувениры 🎁 здесь лучше приобрести.

Не только истории 📖 главных достопримечательностей 🏛️ города, но и особенности местной культуры откроются вам на экскурсии. Я помогу погрузиться в реальную жизнь Дубая. Вы услышите подробности о том, как живут и работают здесь люди разных национальностей и профессий, и поймёте, почему из всех мусульманских стран Арабские Эмираты считаются самыми удобными для жизни экспатов. Я объясню, как Дубай стал символом всего самого прогрессивного и роскошного, и отвечу на ваши вопросы об этом удивительном городе.

Организационные детали