Еще несколько необычных экскурсий в Дубае

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Дубай — город рекордов

Посетить must-see места и познать особенности жизни в крупнейшем городе ОАЭ

Анна
Анна – Гид из Дубая
Дубай поражает роскошью и прогрессивностью.

Я помогу вам прочувствовать его уникальную атмосферу и без прикрас расскажу о тонкостях жизни в сказочном городе.

Вы побываете в крупнейшем торговом центре мира, у исполинских танцующих фонтанов, на дивном рынке и искусственном острове 🏝️.

Лучшие места города и его секреты откроются вам на экскурсии 🧭.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $250 за экскурсию

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Дубай — город рекордов
Дубай — город рекордов

Что вас ожидает

Все краски Дубая
Мы начнём экскурсию ⛳ прогулкой по Дубай Моллу — самому большому торговому центру на планете. Здесь вы найдёте бутики на любой вкус и кошелёк, сможете попробовать вкуснейшее мороженое или посетить океанариум. После — полюбуемся на знаменитые танцующие фонтаны, которые особенно впечатлят детей. Рынок Сук Аль-Бахар поразит роскошными восточными интерьерами, а с Бурдж-Халифы откроется потрясающий вид на город 🏙️. В завершение экскурсии 🧭 мы прокатимся к Пальма Джумейре — крупнейшему искусственному острову мира.

Увлекательные факты о городе
Я расскажу, когда построили Дубай Молл, и поделюсь интересными деталями о танцующих фонтанах: какова их высота, кто «ставит» танцы 💃 для объекта и под какую песню фонтаны исполняют свои «номера» чаще всего. Вы побываете в самых красивых 🤩 локациях Сук Аль-Бахара и узнаете, какие сувениры 🎁 здесь лучше приобрести.
Не только истории 📖 главных достопримечательностей 🏛️ города, но и особенности местной культуры откроются вам на экскурсии. Я помогу погрузиться в реальную жизнь Дубая. Вы услышите подробности о том, как живут и работают здесь люди разных национальностей и профессий, и поймёте, почему из всех мусульманских стран Арабские Эмираты считаются самыми удобными для жизни экспатов. Я объясню, как Дубай стал символом всего самого прогрессивного и роскошного, и отвечу на ваши вопросы об этом удивительном городе.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входной билет 🎫 в Бурдж-Халифу — 60$ с человека, океанариум в Дубай Молле — от 55$ с человека
  • Я заберу вас из вашего отеля в Шардже или Дубае и привезу обратно
  • Каждая экскурсия максимально подстраивается под ваш бюджет и время
Дубай — город рекордов
Дубай — город рекордов
Дубай — город рекордов
Дубай — город рекордов
Дубай — город рекордов
Дубай — город рекордов
Дубай — город рекордов
Дубай — город рекордов
Дубай — город рекордов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анна
Анна
Добро пожаловать! В Дубае я живу 6 лет, люблю Эмираты и их жителей. Мои интересы и вкусы разнообразны: я знаю все самые классные и недорогие места города: от исторических и спокойных с красивыми видами до клубов и бизнес-встреч. Я могу помочь со многими вопросами в отношении города и сэкономить ваше время и деньги.
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