Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Почувствуйте прилив адреналина во время поездки на мощном аквабайке
Получите незабываемые воспоминания с отдыха
Полюбуйтесь на Бурдж-Халифу и небоскребы Дубая
Прокатитесь в открытом аравийском море рядом с культовым комплексом Atlantis на Пальмовом острове
Откройте для себя впечатляющую береговую линию Дубая и все его высокие небоскребы в увлекательном круизе и захватывающем приключении на гидроциклах.
Встретьтесь с гидом в рыбацкой гавани Джумейры 2, чтобы сопровождать вас на станцию гидроциклов. Отправьтесь в приключение из известной рыбацкой гавани Джумейра 1.
Наслаждайтесь бесплатной поездкой в течение примерно 10 минут на фоне горизонта Дубая и самого высокого здания в мире, Бурдж-Халифа.
Испытывая приключение на водных лыжах, если вы хотите насладиться красотой некоторых других лучших достопримечательностей, вы можете выбрать один из предложенных вариантов в зависимости от ваших предпочтений. Эти варианты включают 30-минутные, 60-минутные и 120-минутные варианты, а также 20-минутный вариант поездки на пончике.
Ответы на вопросы
Что входит
Водный мотоцикл (Yamaha 2019 FX Wave runner supercharged)
Спасательные жилеты
Вода в бутылках
Видео и фотографии, сделанные инструктором
Бесплатный шкафчик для хранения личных вещей
Сопровождение во время поездки
Что не входит
Трансфер от/до отеля
Прочие дополнительные услуги, не указанные выше
Полотенца
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Что взять с собой
Паспорт
Полотенце
Важная информация
Возьмите ID-карту, если вы гражданин ОАЭ, или паспорт, если вы турист
Минимальный возраст для участия в туре — шесть лет. Водители должны быть старше 16 лет
Чтобы управлять гидроциклом, нужно быть в хорошей физической форме
Наденьте удобную одежду
Доступны шкафчики для личных вещей
При бронировании можно выбрать поездку в зависимости от ваших предпочтений
Повреждения, травмы и потерянные вещи не покрываются страховкой и являются ответственностью участников
Перед туром участники должны подписать документ об освобождении от ответственности
Не подходит для следующих категорий людей
Дети младше 6 лет
Беременные женщины
Люди с ограниченными возможностями передвижения
Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 490 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
A
Agasi
24 окт 2021
(Россия)
Had a great time with this activity, didn't think it is so much fun. Definitely 30 min wouldn't be enough, glad I've chosed one hour trip. Instructor was great, did a good job taking pictures and videos, but with our phones. I'd like to see an instructor with a GoPro or something for that matter.
F
Fehraz
30 ноя 2021
(Великобритания)
Оригинал (en)
Впечатления были действительно хорошими, персонал был очень дружелюбным и дал хорошие инструкции, так что кататься было легко, я определенно поеду с ними на водные лыжи снова.
А
Аноним
29 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Очень хорошо !
G
George
27 ноя 2021
(Ирландия)
Оригинал (en)
Это было здорово!!
J
Jean-Marc
27 ноя 2021
(Бельгия)
Оригинал (fr)
Великолепный прием на французском от Рафаэля и превосходная и безопасная поездка на сверхмощном снаряжении по заливу Дубая. Фотографии и фильмы предоставлены гидом и включены в стоимость. Лучший сервис и тур! Рекомендовать
K
Khalil
27 ноя 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Воспроизвести. Дружелюбный коллектив красивое фото сделанное монитором
D
Dean
26 ноя 2021
(Великобритания)
Оригинал (en)
очень гостеприимны, и водные мотоциклы были очень хорошими, самыми быстрыми из доступных. они даже посылают кого-то фотографировать
E
Eniss
24 ноя 2021
(Италия)
Оригинал (it)
Фантастический опыт. Байта и Рафаэль - наверху. Тео очень добрый и профессиональный. Я очень рад, что мне удалось сделать с ними этот потрясающий опыт.
J
Jan-Henric
24 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Хороший гид + он даже делал фото и видео
N
Nassima
19 ноя 2021
(ОАЭ)
Оригинал (fr)
Спасибо, Наира и Рафаэль за их сочувствие. Мы опоздали на 15 минут (трафик), и они все же согласились забрать нас в первоначально запланированное время. Лыжные форсунки были мощными, это было здорово, мы рекомендуем
А
Аноним
18 ноя 2021
(Швейцария)
Оригинал (fr)
Наверх советую прийти отличный сервис
D
David
18 ноя 2021
(Чешская Республика)
Оригинал (en)
Это было прекрасно. Мы были там вчера. Оба инструктора великолепны. Спасибо
А
Аноним
17 ноя 2021
(Швейцария)
Оригинал (de)
Очень хороший персонал. Очень услужливый и дружелюбный!
v
victor
16 ноя 2021
(ОАЭ)
Оригинал (en)
У меня был самый замечательный опыт! Не только деятельность. Но персонал был потрясающим. Наира была потрясающей, я определенно делаю это снова и очень рекомендую
I
Ivan
14 ноя 2021
(Португалия)
Оригинал (pt)
Сверху, Рафаэль был полезен и сделал много фотографий, это был отличный опыт!