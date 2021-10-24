Откройте для себя впечатляющую береговую линию Дубая и все его высокие небоскребы в увлекательном круизе и захватывающем приключении на гидроциклах.

Встретьтесь с гидом в рыбацкой гавани Джумейры 2, чтобы сопровождать вас на станцию гидроциклов. Отправьтесь в приключение из известной рыбацкой гавани Джумейра 1.

Наслаждайтесь бесплатной поездкой в течение примерно 10 минут на фоне горизонта Дубая и самого высокого здания в мире, Бурдж-Халифа.

Испытывая приключение на водных лыжах, если вы хотите насладиться красотой некоторых других лучших достопримечательностей, вы можете выбрать один из предложенных вариантов в зависимости от ваших предпочтений. Эти варианты включают 30-минутные, 60-минутные и 120-минутные варианты, а также 20-минутный вариант поездки на пончике.