Виктория проводит ещё 5 экскурсий

Дубай Сафари-парк: групповая поездка в мир животных

Провести день в масштабном эко-парке среди зверей и птиц из разных уголков планеты

Виктория
Виктория – экскурсионное агентство из Дубая
Сафари-парк 🌳 Дубая — уголок природы, где мирно уживаются животные и птицы из Аравии, Африки и Азии.

В группе до 50 человек вы посетите эко-парк 🌳, понаблюдаете за львами, носорогами, антилопами, жирафами и другими представителями фауны.

А также прогуляетесь 👣 по впечатляющему вольеру, в котором любят гостить стаи перелетных пернатых.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7.5 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • $55 за человека

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Дубай Сафари-парк: групповая поездка в мир животных
Дубай Сафари-парк: групповая поездка в мир животных

Что вас ожидает

🐅 Животные со всего мира встретятся вам в Сафари-парке 🌳, который разделен на 3 территории: Арабскую, Африканскую и Азиатскую. Вы увидите, как обитатели Аравии — песчаная газель и белая антилопа — спокойно уживаются рядом с зебрами и жирафами. А крокодилы и бегемоты соседствуют с шимпанзе, носорогами, львами и тиграми.

🐦 Вольер с редкими птицами, который поражает размахом и уникальными условиями, созданными для пернатых. Помимо десятков видов птиц, которые постоянно обитают в просторном вольере, вы сможете увидеть, в зависимости от сезона, мигрирующие стаи куликов, сорокопутов, цапель, уток, чибисов и многих других видов пернатых со всего мира.

Организационные детали

Как проходит поездка

  • На автобусе 🚌 в группе до 50 человек. Сбор группы из отелей Дубая, Шарджи, Аджмана. После посещения парка мы отвезем вас обратно в отель 🏨.
  • В дороге с вами будет русскоговорящий сопровождающий из нашей команды, который поможет с организационными вопросами
  • В парке 🌳 вы самостоятельно проведёте примерно 5 часов
  • Дети до 3 лет обслуживаются бесплатно, но без предоставления посадочного места в автобусе 🚌. Это означает, что в автобусе 🚌 ребёнок будет находиться на руках у родителя. Если ребёнку младше 3 лет необходимо отдельное посадочное место, услуга оплачивается по цене детского билета.

Что входит в стоимость

  • Трансфер на автобусе 🚌, входной билет 🎫 в «Дубай Сафари парк»
  • В стандартный билет 🎫 включено посещение Арабской, Африканской и Азиатской зон.
    По билету комбо, помимо посещения всех трёх зон, вы также сможете проехать через открытые территории Сафари-вилладж.
Начало и место завершения
🚩 в вашем отеле
Дубай Сафари-парк: групповая поездка в мир животных
Дубай Сафари-парк: групповая поездка в мир животных
Дубай Сафари-парк: групповая поездка в мир животных
Дубай Сафари-парк: групповая поездка в мир животных
Дубай Сафари-парк: групповая поездка в мир животных
Дубай Сафари-парк: групповая поездка в мир животных
Дубай Сафари-парк: групповая поездка в мир животных
Дубай Сафари-парк: групповая поездка в мир животных
Дубай Сафари-парк: групповая поездка в мир животных
Дубай Сафари-парк: групповая поездка в мир животных

Экскурсия проводится в понедельник и среду в 08:00 и 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Виктория
Виктория
Меня зовут Виктория. Более 10 лет я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать старну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
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