Виктория проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает
🐅 Животные со всего мира встретятся вам в Сафари-парке 🌳, который разделен на 3 территории: Арабскую, Африканскую и Азиатскую. Вы увидите, как обитатели Аравии — песчаная газель и белая антилопа — спокойно уживаются рядом с зебрами и жирафами. А крокодилы и бегемоты соседствуют с шимпанзе, носорогами, львами и тиграми.
🐦 Вольер с редкими птицами, который поражает размахом и уникальными условиями, созданными для пернатых. Помимо десятков видов птиц, которые постоянно обитают в просторном вольере, вы сможете увидеть, в зависимости от сезона, мигрирующие стаи куликов, сорокопутов, цапель, уток, чибисов и многих других видов пернатых со всего мира.
Организационные детали
Как проходит поездка
- На автобусе 🚌 в группе до 50 человек. Сбор группы из отелей Дубая, Шарджи, Аджмана. После посещения парка мы отвезем вас обратно в отель 🏨.
- В дороге с вами будет русскоговорящий сопровождающий из нашей команды, который поможет с организационными вопросами
- В парке 🌳 вы самостоятельно проведёте примерно 5 часов
- Дети до 3 лет обслуживаются бесплатно, но без предоставления посадочного места в автобусе 🚌. Это означает, что в автобусе 🚌 ребёнок будет находиться на руках у родителя. Если ребёнку младше 3 лет необходимо отдельное посадочное место, услуга оплачивается по цене детского билета.
Что входит в стоимость
- Трансфер на автобусе 🚌, входной билет 🎫 в «Дубай Сафари парк»
- В стандартный билет 🎫 включено посещение Арабской, Африканской и Азиатской зон.
По билету комбо, помимо посещения всех трёх зон, вы также сможете проехать через открытые территории Сафари-вилладж.