Виктория проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

🐅 Животные со всего мира встретятся вам в Сафари-парке 🌳, который разделен на 3 территории: Арабскую, Африканскую и Азиатскую. Вы увидите, как обитатели Аравии — песчаная газель и белая антилопа — спокойно уживаются рядом с зебрами и жирафами. А крокодилы и бегемоты соседствуют с шимпанзе, носорогами, львами и тиграми.

🐦 Вольер с редкими птицами, который поражает размахом и уникальными условиями, созданными для пернатых. Помимо десятков видов птиц, которые постоянно обитают в просторном вольере, вы сможете увидеть, в зависимости от сезона, мигрирующие стаи куликов, сорокопутов, цапель, уток, чибисов и многих других видов пернатых со всего мира.

Организационные детали

Как проходит поездка

На автобусе 🚌 в группе до 50 человек. Сбор группы из отелей Дубая, Шарджи, Аджмана. После посещения парка мы отвезем вас обратно в отель 🏨.

В дороге с вами будет русскоговорящий сопровождающий из нашей команды, который поможет с организационными вопросами

В парке 🌳 вы самостоятельно проведёте примерно 5 часов

Дети до 3 лет обслуживаются бесплатно, но без предоставления посадочного места в автобусе 🚌. Это означает, что в автобусе 🚌 ребёнок будет находиться на руках у родителя. Если ребёнку младше 3 лет необходимо отдельное посадочное место, услуга оплачивается по цене детского билета.

Что входит в стоимость