2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть главные достопримечательности города и узнать о местных традициях на обзорной экскурсии

Irina
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Irina – ваш гид
Вы проедете по всем знаковым местам Дубая, раскроете историю страны от основания до наших дней, услышите мифы и легенды Аравийского полуострова и погрузитесь в атмосферу арабского мира.

Я расскажу, как и чем здесь живут люди: где работают, как проводят свободное время и какие обычаи соблюдают.
$140 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Дубай впервые
Дубай впервые

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Дубая
Вы прокатитесь по главной и самой протяженной улице Дубая, рассмотрите знаменитые отели Парус и Атлантис, прогуляетесь по живописному кварталу с каналами «Арабская Венеция» и оцените искусственные Пальмовые острова. А также впечатлитесь яхтами и небоскребами роскошного района Дубай Марина и посмотрите на Бурдж-Халифу — самое высокое здание мира.

Дубай Молл и шоу Фонтанов
Ближе к вечеру мы отправимся в торговый центр Дубай Молл. Гуляя по нему, вы отыщете водопад «Ныряльщики за жемчугами», увидите аквариум и сфотографируетесь на фоне скульптуры «Сердце». В завершение насладитесь музыкальным шоу Фонтанов.

Организационные детали

  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Я буду вашим гидом, за рулем будет мой муж (стаж вождения — 15 лет)
  • Экскурсия возможна также их других эмиратов: Шарджа — 160$, Аджман — 170$, Рас-эль-Хайма — 205$, Абу-Даби — 230$
  • Экскурсию можно провести также на английском языке, арабском и малаялам
Дубай впервые
Дубай впервые
Дубай впервые
Дубай впервые
Дубай впервые
Дубай впервые
Дубай впервые
Дубай впервые

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Irina
Irina
Меня зовут Ирина. Я живу и работаю в Дубае. Также я замужем за человеком, родившемся в Эмиратах и прожившем здесь всю жизнь. Поэтому вы получите достоверную информацию о том, как рос и развивался Дубай. До скорой встречи!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Экскурсия очень понравилась. Ирина доброжелательна. Экскурсия информативная, на все вопросы получили подробные ответы. Все наши пожелания были учтены. Спасибо, Ирина! С Вами было приятно общаться.
9 марта 2020
Здраствуйте,нам туркомпания за 18 часов до выезда обьявила об существенном изменении нашего морского круиза,поэтому нам пришлось не поехать.

Irina проводит ещё 3 экскурсии

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