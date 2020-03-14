14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Как и чем живут Эмираты

Я заеду за вами в отель в Дубае — и с первых минут поездки вы погрузитесь в прошлое и настоящее страны. Я расскажу о ее образовании и о людях, писавших «биографию» Арабских Эмиратов; о традициях и многочисленных привилегиях местных жителей. Вы поймете, как устроено это успешное государство — мы поговорим о бизнесе, налогах, производстве, о поразительной статистике и интересных фактах. Кроме того, я с радостью поделюсь полезными советами: подскажу, как попасть в лучшие места, куда съездить и где вкусно поесть.

Главное в Дубае и о нем

За 7 часов вы успеете не просто покориться красоте рукотворных достопримечательностей Дубая, но узнаете об их создании и архитектурных тонкостях.

Проезжая по району Даунтаун — сердцу Дубая — вы посмотрите на отели в виде монеток и пары дельфинов, на местный Биг-Бен и здания, которые побили мировые рекорды.

— сердцу Дубая — вы посмотрите на отели в виде монеток и пары дельфинов, на местный Биг-Бен и здания, которые побили мировые рекорды. В районе Джумейра вас ждет City Walk, дубайский Таймс-сквер с люксовыми кафе и ресторанами; а также музей Дом исламской культуры , где вы познакомитесь с национальными ювелирными изделиями и коврами, полюбуетесь драгоценными камнями и проникнетесь колоритом ОАЭ .

вас ждет City Walk, дубайский Таймс-сквер с люксовыми кафе и ресторанами; а также музей , где вы познакомитесь с национальными ювелирными изделиями и коврами, полюбуетесь драгоценными камнями и проникнетесь колоритом . Следом отправимся к одному из символов Дубая — отелю Парус — единственной в мире гостинице 7*, которая украшает побережье Персидского залива. Здесь же проедем мимо отеля в виде волны.

— единственной в мире гостинице 7*, которая украшает побережье Персидского залива. Здесь же проедем мимо отеля в виде волны. Одни из лучших фотографий вы сделаете в Дубайской Венеции (так называют район Мадинат Джумейра) — с ее пальмами, видами на небоскребы и шикарными отелями. Я подскажу, как и когда прокатиться на местном водном такси «арба» и проведу вас по лабиринтам традиционного арабского рынка .

(так называют район Мадинат Джумейра) — с ее пальмами, видами на небоскребы и шикарными отелями. Я подскажу, как и когда прокатиться на местном водном такси «арба» и проведу вас по лабиринтам . Конечно, я отвезу вас на Пальмовый остров и к знаменитому отелю Атлантис , открытие которого было видно из космоса; расскажу о создании рукотворного чудо-острова и покажу лучшие ракурсы для фото.

и к знаменитому , открытие которого было видно из космоса; расскажу о создании рукотворного чудо-острова и покажу лучшие ракурсы для фото. Район Дубай Марина покорит масштабами проекта с высочайшими жилыми домами мира и роскошной пристанью с яхтами.

покорит масштабами проекта с высочайшими жилыми домами мира и роскошной пристанью с яхтами. В финальной части экскурсии две соседние достопримечательности: торгово-развлекательный комплекс Дубай Молл, где вы полюбуетесь танцующими фонтанами, и башня Бурдж-Халифа — самое высокое здание, построенное человеком.

Программу этого дня можно дополнить по вашему желанию. Например, я могу организовать для вас подъем на смотровую площадку Бурдж-Халифы или ужин в ресторане Дубай Молла с великолепным видом.