14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Дубай — все о «жемчужине мира»

Изучить главные достопримечательности и прочувствовать жизнь ОАЭ на насыщенной автопрогулке

Алан
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Алан – ваш гид
Если вы думаете о Дубае, как о роскошном городе небоскребов, богатых отелей и умопомрачительной архитектуры — то все так и есть! Вы познакомитесь с историей и традициями арабской страны, увидите их связь с современностью и откроете особенности местной жизни.

От отелей в виде паруса и волны до танцующих фонтанов, от высочайшей башни Бурдж-Халифа до рукотворного острова — вы встретитесь со всеми must-see местами Дубая и поймете, в чем уникальность эмиратов.
$222
$189 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии14 отзывов
4.79
Дубай — все о «жемчужине мира»
Дубай — все о «жемчужине мира»

Что вас ожидает

Как и чем живут Эмираты
Я заеду за вами в отель в Дубае — и с первых минут поездки вы погрузитесь в прошлое и настоящее страны. Я расскажу о ее образовании и о людях, писавших «биографию» Арабских Эмиратов; о традициях и многочисленных привилегиях местных жителей. Вы поймете, как устроено это успешное государство — мы поговорим о бизнесе, налогах, производстве, о поразительной статистике и интересных фактах. Кроме того, я с радостью поделюсь полезными советами: подскажу, как попасть в лучшие места, куда съездить и где вкусно поесть.

Главное в Дубае и о нем
За 7 часов вы успеете не просто покориться красоте рукотворных достопримечательностей Дубая, но узнаете об их создании и архитектурных тонкостях.

  • Проезжая по району Даунтаун — сердцу Дубая — вы посмотрите на отели в виде монеток и пары дельфинов, на местный Биг-Бен и здания, которые побили мировые рекорды.
  • В районе Джумейра вас ждет City Walk, дубайский Таймс-сквер с люксовыми кафе и ресторанами; а также музей Дом исламской культуры, где вы познакомитесь с национальными ювелирными изделиями и коврами, полюбуетесь драгоценными камнями и проникнетесь колоритом ОАЭ.
  • Следом отправимся к одному из символов Дубая — отелю Парус — единственной в мире гостинице 7*, которая украшает побережье Персидского залива. Здесь же проедем мимо отеля в виде волны.
  • Одни из лучших фотографий вы сделаете в Дубайской Венеции (так называют район Мадинат Джумейра) — с ее пальмами, видами на небоскребы и шикарными отелями. Я подскажу, как и когда прокатиться на местном водном такси «арба» и проведу вас по лабиринтам традиционного арабского рынка.
  • Конечно, я отвезу вас на Пальмовый остров и к знаменитому отелю Атлантис, открытие которого было видно из космоса; расскажу о создании рукотворного чудо-острова и покажу лучшие ракурсы для фото.
  • Район Дубай Марина покорит масштабами проекта с высочайшими жилыми домами мира и роскошной пристанью с яхтами.
  • В финальной части экскурсии две соседние достопримечательности: торгово-развлекательный комплекс Дубай Молл, где вы полюбуетесь танцующими фонтанами, и башня Бурдж-Халифа — самое высокое здание, построенное человеком.

Программу этого дня можно дополнить по вашему желанию. Например, я могу организовать для вас подъем на смотровую площадку Бурдж-Халифы или ужин в ресторане Дубай Молла с великолепным видом.

Организационные детали

  • Я заберу вас в вашем отеле в Дубае и после экскурсии отвезу обратно
  • Транспортные расходы включены в стоимость (автомобиль с кондиционером Hyundai Elantra или Kia Optima)
  • Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (5-6 человек; стоимость — 320$)
  • Дополнительные опции вне программы обсуждаются в переписке. Для моих гостей я предоставляю скидки до 50% на развлечения в Дубае (например, подъем на Бурдж-Халифа)
Дубай — все о «жемчужине мира»
Дубай — все о «жемчужине мира»
Дубай — все о «жемчужине мира»
Дубай — все о «жемчужине мира»
Дубай — все о «жемчужине мира»
Дубай — все о «жемчужине мира»
Дубай — все о «жемчужине мира»
Дубай — все о «жемчужине мира»
Дубай — все о «жемчужине мира»
Дубай — все о «жемчужине мира»
Дубай — все о «жемчужине мира»
Дубай — все о «жемчужине мира»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алан
Алан
В древних преданиях повествуют о сказочной стране под названием Объединенные Арабские Эмираты. Я буду рад приветствоать вас в этом чудесном месте мечты и грез. Мой стаж в сфере туризма 5 лет, а вот опыт работы гидом намного его превышает. Если вы желаете сделать ваш отдых познавательным, интересным, веселым и выгодным, то вы вы нашли нужного человека. Вам стоит всего лишь написать мне, а остальное за вас сделаю я — гости из многих стран остались довольны)
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14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 марта 2020
Алан - хороший человек, хороший водитель, но назвать его гидом нельзя. Он отвезёт из точки А в точку В, но рассказа и как таковой экскурсии не ждите. Если нужен именно водитель, то можно обратиться, если хотите что-то узнать, то это не сюда.
3 марта 2020
Все очень понравилось. Логичный маршрут, интересный рассказчик, красивый город, комфортный темп, хорошая машина. В общем, все адаптируется под ваши потребности и ваше настроение. Мне было интересно поговорить о жизни в Дубае, о бизнесе, о людях, просидеть в кафе на Дубай Марина, проникнуться атмосферой. В полной мере все удалось и финальным аккордом были поющие фонтаны из самого удобного места для наслаждения этим захватывающим зрелищем. Очень рекомендую. Гораздо интереснее, чем трястись в общем автобусе и слушать фрагменты из Википедии.
2 марта 2020
Отличная экскурсия!!!Алан показал и провёз
по всем "знаковым" местам Дубая. Все самые интересные виды Дубая, Сад цветов👍
Закончили экскурсию на "танцующих фонтанах" в Дубай молле, где поставил нас в самое удобное место, откуда был
полностью виден "рисунок фонтана". Фото получились прекрасные) Всем рекомендую Алана, как гида👍Мы остались довольны)
11 февраля 2020
Мы были в Дубаи один день (8 февраля 2020), компанией из 7 человек. Хотелось посмотреть по максимуму, и Алан отлично справился с задачей. Провез на своей комфортабельной машине по основным достопримечательностям, везде фотографировал, отвечал на все наши вопросы, купил заранее билеты на Бурдж-Халифа. Речь хорошая, с долей юмора, без слов-паразитов (для меня это важно). Вовремя и очень аккуратно доставил нас в порт. Вся компания осталась довольна! Маршрут: порт- район Джумейра- Парус- пальма- дворец Шейха- Дубай-молл- Бурдж-Халифа - порт. Спасибо!
21 января 2020
Прекрасная экскурсия. Узнали очень много интересного. Всем рекомендую.
15 января 2020
Спасибо Алану за прекрасный день!Многое показал, рассказал, сопроводил от и до отеля.Всем советую.
12 января 2020
Экскурсию провел экскурсовод Алан.Он был великолепен! Владеет материалом,Грамотно и рационально с учетом наших пожеланий и интересов был построен маршрут.Человек очень эрудированный.образованый с великолепным чувством юмора и такта. Это была лучшая экскурсия по ОАЭ(а мы ,путешествуя на лайнере, повидали экскурсий немало).Этот гид будет полезен для любой .в том числе и очень взыскательной, аудитории.Благодаря Алану мы узнали и полюбили Дубаи и открыли для себя ОАЭ.Рекомендуем этого экскурсовода всем.А своих друзей направим только к нему.
So
9 января 2020
Это именно то, что мы хотели. Местный житель, погруженный в жизнь Дубая, понимающий потребности туриста и очень содержательный собеседник. Ничего лишнего, все по делу.
23 декабря 2019
Нашим экскурсоводом по Дубаю был Алан. В Дубай мы приехали в первый раз. Алан очень доброжелательно и интересно ознакомил нас с городом, его историей; показал все достопримечательности. Отвечал на все наши вопросы и давал возможность выйти и насладиться красотой города, да и немного передохнуть. Мы были на экскурсии с внуком 5 лет. Алан быстро нашёл контакт с внуком и замечательно общался с ним, подстраивая экскурсию и к его интересам. Алан знает и любит свой город и сумел и нас оценить и полюбить его. Дубай оставил незабываемые впечатления и в этом есть заслуга Алана.
3 декабря 2019
Алан, спасибо большое за сегодняшнюю экскурсию! Увидели все значимые места. Было комфортно, познавательно и весело. Шикарный Лексус, шикарные виды. Рассказал много интересного об Эмиратах и их жителях. Очень доброжелательный человек и интересный собеседник. Рады, что нашим экскурсоводом был Алан, все наши ожидания полностью оправдались, Дубай прекрасен!
Ещё 4 отзыва

Алан проводит ещё 1 экскурсию

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1 отзыв
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