1 отзыв оставили туристы

Групповой круиз по Дубаю с ужином и шоу

Отдохнуть на роскошной яхте и полюбоваться небоскребами

4
1 отзыв
Далер
Далер – представитель из Дубая
Вас ждет по-дубайски шикарный круиз: на трехпалубной яхте 🛥️ вы проплывете по каналу Дубай-марина, по пути запечатлеете на фото отель-яхту и Остров-Пальму.

В вашем распоряжении — шведский стол и напитки, бассейн с джакузи, танцпол с зажигательным шоу.

На круизе будет 400-500 человек — но не волнуйтесь, яхта 🛥️ вмещает до 1000 пассажиров, поэтому все разместятся с комфортом!
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $75 за человека

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Групповой круиз по Дубаю с ужином и шоу
Групповой круиз по Дубаю с ужином и шоу

Обратите внимание: это не экскурсия ⛳, а яхтенный круиз без сопровождения гида.

Что вас ожидает

Комфортная яхта 🛥️ Lotus Mega Yacht. Это огромная зона для отдыха и веселья с тремя палубами — можно развлекаться на верхней, отдыхать и фотографироваться на нижних. А еще искупаться в открытом бассейне и расслабиться в джакузи.

Прогулка 👣 по каналу Дубай-марина. Вы с воды полюбуетесь сверкающими небоскребами. Рассмотрите с необычного ракурса знаменитый отель-яхту Бурдж аль Араб и отель 🏨 Атлантис, а еще увидите резиденции Джумейра Бич и рукотворное чудо, Пальмовый остров 🏝️.

Шоу и танцы 💃. На верхней палубе вас ждет атмосфера вечеринки и зажигательные танцы 💃 от профессиональных исполнителей.

Пятизвездочный шведский стол. Для вас подадут азиатские и западные блюда, закуски и барбекю, салаты и десерты — все свежее и вкусное!

Организационные детали

  • Алкогольные напитки оплачиваются отдельно
  • Трансфер не входит в стоимость прогулки, путешественники добираются самостоятельно. При желании можно организовать трансфер за отдельную плату, детали уточняйте в переписке.
  • Из-за пандемии шоу на яхте 🛥️ временно не проводится
Начало и место завершения
🚩 на канале Дубай-марина
Групповой круиз по Дубаю с ужином и шоу
Групповой круиз по Дубаю с ужином и шоу
Групповой круиз по Дубаю с ужином и шоу

Экскурсия проводится ежедневно в 20:00 и 23:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Далер
Далер
Здравствуйте! Меня зовут Далер, я живу в ОАЭ с 2008 года, на Трипстере представляю команду гидов-знатоков Эмиратов. С удовольствием показываем путешественникам все значимые места страны и рассказываем про уклад и жизнь местного населения, с которой знакомы изнутри. Гарантируем, что вы получите много интересной информации и море впечатлений. Будем рад знакомству!
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1 отзыв оставили туристы

31 мар 2021
Хороший круиз, вкусный ужин, но шоу не было. Алкогольные напитки только за отдельную плату, до отелей Atlantis и Burj Al Arab не доплыли.
Далер
Ответ гида:У мегаяхты один стандартный маршрут с огибанием Пальмджумейры и Паруса, Вы попали на данный тур в день траура, это было разовое изменение. Шоу программы сейчас нет, так как действуют противоковидные правила.

Далер проводит ещё 4 экскурсии

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