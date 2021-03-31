1 отзыв оставили туристы

Обратите внимание: это не экскурсия ⛳, а яхтенный круиз без сопровождения гида.

Что вас ожидает

Комфортная яхта 🛥️ Lotus Mega Yacht. Это огромная зона для отдыха и веселья с тремя палубами — можно развлекаться на верхней, отдыхать и фотографироваться на нижних. А еще искупаться в открытом бассейне и расслабиться в джакузи.

Прогулка 👣 по каналу Дубай-марина. Вы с воды полюбуетесь сверкающими небоскребами. Рассмотрите с необычного ракурса знаменитый отель-яхту Бурдж аль Араб и отель 🏨 Атлантис, а еще увидите резиденции Джумейра Бич и рукотворное чудо, Пальмовый остров 🏝️.

Шоу и танцы 💃. На верхней палубе вас ждет атмосфера вечеринки и зажигательные танцы 💃 от профессиональных исполнителей.

Пятизвездочный шведский стол. Для вас подадут азиатские и западные блюда, закуски и барбекю, салаты и десерты — все свежее и вкусное!

Организационные детали