Все экскурсии в Дубае

Что вас ожидает

Все краски Дубая

Дубай — это не только пляжи, курорты и дорогие рестораны. Вы погуляете по модному кварталу без единого отеля, рассмотрите самую большую «рамку» в мире и насладитесь шикарными видами с пешеходного моста на искусственном острове с недвижимостью класса люкс. А еще сделаете десятки снимков на фоне ультрасовременных небоскребов, позавтракаете в красивом и полезном месте и посетите живописный район Дубай Марина.

Дружеский формат и ценные рекомендации

Инста-прогулку дополнят мои рассказы о жизни в Дубае и советы классных мест, где можно отдохнуть, поужинать с красивым видом и даже попробовать кофе с настоящим золотом. И конечно, я подскажу идеи для фотографий и необычные ракурсы. Вас ждет замечательный день!

Кому подойдет прогулка

Молодым активным девушкам и парам. Если ты одна — мы отлично проведем время, если в компании подружек — еще лучше, устроим настоящий мини-девичник! Если вы с молодым человеком — снимем романтическую историю.