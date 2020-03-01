Все экскурсии в Дубае

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Отыскать секретные места и сделать фото в самых красивых локациях города

Екатерина
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Екатерина – ваш гид
О Дубае говорят много, и зачастую это стереотипы: для одних это «место без души», для других — город миллионеров, третьи считают, что ехать в Дубай стоит только за пляжным отдыхом.

Я попробую развеять мифы об этом невероятном городе и покажу его тайную сторону: хипстерский район, стрит-арт и остров с концептуальной архитектурой!
$180 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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Инстаграм-прогулка по Дубаю
Инстаграм-прогулка по Дубаю

Что вас ожидает

Все краски Дубая
Дубай — это не только пляжи, курорты и дорогие рестораны. Вы погуляете по модному кварталу без единого отеля, рассмотрите самую большую «рамку» в мире и насладитесь шикарными видами с пешеходного моста на искусственном острове с недвижимостью класса люкс. А еще сделаете десятки снимков на фоне ультрасовременных небоскребов, позавтракаете в красивом и полезном месте и посетите живописный район Дубай Марина.

Дружеский формат и ценные рекомендации
Инста-прогулку дополнят мои рассказы о жизни в Дубае и советы классных мест, где можно отдохнуть, поужинать с красивым видом и даже попробовать кофе с настоящим золотом. И конечно, я подскажу идеи для фотографий и необычные ракурсы. Вас ждет замечательный день!

Кому подойдет прогулка

Молодым активным девушкам и парам. Если ты одна — мы отлично проведем время, если в компании подружек — еще лучше, устроим настоящий мини-девичник! Если вы с молодым человеком — снимем романтическую историю.

Организационные детали

Что включено в стоимость

  • Такси между локациями и легкий завтрак в фотогеничном месте.

Важные подробности

  • Прогулка гибкая по продолжительности: мы не будем никуда спешить и сделаем остановки на фото или кофе по вашему желанию.
  • Инста-фото мы будем делать на iPhone XR. По запросу, можно организовать полноценную фотосессию. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Инстаграм-прогулка по Дубаю
Инстаграм-прогулка по Дубаю
Инстаграм-прогулка по Дубаю
Инстаграм-прогулка по Дубаю

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Екатерина
Екатерина
Меня зовут Катя, я живу в Дубае больше трех лет. «Город будущего» захватил меня целиком и полностью, именно здесь я нашла себя и сделала свой фотопроект. С радостью поделюсь с вами лучшими ракурсами для фотосессий и самыми интересными и вкусными местами, о которых не знают туристы.
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Все экскурсии в Дубае

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Знакомство с ДубаемЗнакомство с ДубаемЗнакомство с Дубаем
скидка20%
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Дубай — первая встречаДубай — первая встречаДубай — первая встреча
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8 часов
106 отзывов
Увидеть все главные места города и узнать их историю на комфортной автомобильной экскурсии
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Все развлечения Аравийской пустыниВсе развлечения Аравийской пустыниВсе развлечения Аравийской пустыни
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Джип-сафари, катание на верблюдах, традиционное шоу и деревня бедуинов за один день
Приглашаю отдохнуть от ультрасовременного, прогрессивного и делового Дубая и провести день в «сердце» Востока — загадочной, бескрайней и яркой Аравийской пустыне. Вы покатаетесь на джипах и верблюдах по красочным, переливающимся на южном солнце, склонах. А еще заедете в гости к бедуинам, где проводите закат, впечатлитесь огненным шоу и вкусно поужинаете.
Знакомство с волшебным Абу-ДабиЗнакомство с волшебным Абу-ДабиЗнакомство с волшебным Абу-Даби
скидка25%
От
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$225 за экскурсию
6 часов
23 отзыва
Все главные достопримечательности столицы ОАЭ на автомобильной экскурсии
Вы ощутите истинную атмосферу Востока на финиковом рынке, проникнетесь культурой и религией страны в мечети шейха Зайда, посетите один из самых дорогих отелей мира и раскроете все грани противоречивого характера Абу-Даби. Я стану вашим надежным и дружелюбным проводником, который расшифрует увиденное и поможет понять загадочную страну!
Эмират Дубай для васЭмират Дубай для васЭмират Дубай для вас
скидка10%
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$180 за экскурсию
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11 отзывов
История и культовые места знаменитого города на обзорной автомобильной экскурсии
Дубай покорит вас ультрасовременной архитектурой, роскошными магазинами, искусственными островами и живописными набережными! Я покажу все «визитные карточки» этого невероятного города, раскрою его необычную историю, помогу понять местные традиции и сделаю все, чтобы вам надолго запомнилось наше путешествие.

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