во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00

Что вас ожидает

Живописная дорога. Наш маршрут к морю лежит через горы Джабаль-аль-Хаджар. Из окна автобуса вы увидите маленькие деревушки и верблюжьи фермы, оазисы и пальмовые рощи — сменяющаяся картинка не даст заскучать в пути! Мы также заедем на рынок ковров: вы поразитесь их орнаментам и проникнетесь местным колоритом.

Отдых и купание в отеле на побережье. Добравшись до отеля, сделаем перерыв на обед. А после вы отправитесь на берег: понежиться на пляже или заняться снорклингом среди коралловых рифов или даже дайвингом — выбирать вам.

Организационные детали

Обратите внимание: поездка не предполагает экскурсионного сопровождения, с вами будет русскоговорящий сопровождающий из нашей команды

Поездка проходит из Дубая, Шарджи, Аджмана

Что входит в стоимость

Трансфер в отель Фуджейры на автобусе

Обед в отеле Intercon Fujeirah 5*; безалкогольные напитки во время обеда (вода, чай или кофе)

Купание в отеле Intercon Fujeirah 5*, доступ к пляжу и бассейну; полотенца

Дополнительные расходы