во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00

К Индийскому океану! Отдых в пятизвездочном отеле

Искупаться и пообедать в отеле на побережье, а по пути полюбоваться пейзажами гор и пустынь

В группе до 50 человек вы отправитесь к одному из самых красивых мест на Аравийском полуострове — к пляжам Индийского океана.

Дорога будет не менее колоритна: вы увидите как пустынные ландшафты сменяются горами.

А после обеда в сможете отдохнуть на берегу и исследовать подводный мир с маской и трубкой.
К Индийскому океану! Отдых в пятизвездочном отеле
К Индийскому океану! Отдых в пятизвездочном отеле
К Индийскому океану! Отдых в пятизвездочном отеле
К Индийскому океану! Отдых в пятизвездочном отеле
К Индийскому океану! Отдых в пятизвездочном отеле
К Индийскому океану! Отдых в пятизвездочном отеле
К Индийскому океану! Отдых в пятизвездочном отеле

Что вас ожидает

Живописная дорога. Наш маршрут к морю лежит через горы Джабаль-аль-Хаджар. Из окна автобуса вы увидите маленькие деревушки и верблюжьи фермы, оазисы и пальмовые рощи — сменяющаяся картинка не даст заскучать в пути! Мы также заедем на рынок ковров: вы поразитесь их орнаментам и проникнетесь местным колоритом.

Отдых и купание в отеле на побережье. Добравшись до отеля, сделаем перерыв на обед. А после вы отправитесь на берег: понежиться на пляже или заняться снорклингом среди коралловых рифов или даже дайвингом — выбирать вам.

Организационные детали

  • Обратите внимание: поездка не предполагает экскурсионного сопровождения, с вами будет русскоговорящий сопровождающий из нашей команды
  • Поездка проходит из Дубая, Шарджи, Аджмана

Что входит в стоимость

  • Трансфер в отель Фуджейры на автобусе
  • Обед в отеле Intercon Fujeirah 5*; безалкогольные напитки во время обеда (вода, чай или кофе)
  • Купание в отеле Intercon Fujeirah 5*, доступ к пляжу и бассейну; полотенца

Дополнительные расходы

  • Ласты и маски; аренда экипировки для водных видов спорта

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00

Виктория
Виктория
Меня зовут Виктория. Более 10 лет я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать старну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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