во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00

Живописная дорога. Наш маршрут к морю лежит через горы Джабаль-аль-Хаджар. Из окна автобуса вы увидите маленькие деревушки и верблюжьи фермы, оазисы и пальмовые рощи — сменяющаяся картинка не даст заскучать в пути! Мы также заедем на рынок ковров: вы поразитесь их орнаментам и проникнетесь местным колоритом.
Отдых и купание в отеле на побережье. Добравшись до отеля, сделаем перерыв на обед. А после вы отправитесь на берег: понежиться на пляже или заняться снорклингом среди коралловых рифов или даже дайвингом — выбирать вам.