Вы побываете в высочайшем здании мира! Узнаете, как его строили, с чем столкнулись архитекторы и почему башню переименовали перед самым её открытием. По желанию посетите смотровую площадку и сделаете яркие фотографии. А также насладитесь зрелищными фонтанами рядом с Дубай Моллом.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Бурдж-Халифа — самая высокая башня в мире. Но какие конструктивные особенности она включает? Мы расскажем вам на экскурсии!
Вы узнаете:
- о строительстве здания — от идеи до воплощения
- с какими сложностями столкнулись создатели и как они их преодолевали
- что сейчас находится внутри
- как обслуживают здание
И многое другое!
Организационные детали
- Отдельно оплачиваются билеты на смотровую площадку по желанию: площадка 124 этажа — от $50 за чел., площадка 148 этажа — от $110 за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Бурдж-Халифы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 982 туристов
В туризме я работаю уже 19 лет. Начинал с экскурсий по России, сейчас осваиваю Ближний Восток. Я посетил более 75 стран — и в каждой поездке отдельное внимание всегда уделяюЗадать вопрос
Похожие экскурсии из Дубая
3 часа
Билеты
Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 148 этаже после заката
Насладитесь захватывающим видом Дубая с высоты 148 этажа Бурдж-Халифа после заката, минуя очереди и с комфортом
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00 и 21:00
8 мар в 09:00
9 мар в 09:00
$110 за билет
1.5 часа
Билеты
Билет на посещение лаундж-зоны на 152 этаже Бурдж-Халифа
Перед оплатой свяжитесь с организатором для проверки наличия билетов. Включает напитки, закуски и живую музыку. Прогулка по открытой террасе
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:30 и 21:00
8 мар в 09:00
9 мар в 09:00
$215 за билет
1.5 часа
Билеты
Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже
Поднимитесь на 124 этаж Бурдж-Халифы на одном из самых быстрых лифтов в мире и насладитесь панорамным видом на Дубай с высоты 452 метров
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
8 мар в 09:00
9 мар в 09:00
$55 за билет