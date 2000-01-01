  1. ОАЭ
  2. Дубай
  3. Экскурсии

Круиз в Оман - Мусандам

4.9
11 отзывов
Badshah T.
Badshah T. – Гид из Дубая
Полуостров Мусандам расположился на границе султаната Омана с Арабскими Эмиратами.

Мы отправимся туда на двухпалубной арабской лодке ⚓ Доу.

В дороге вы будете отдыхать на шезлонгах и мягких подушках.

А когда мы доберемся до острова, вас ждут пустынные чистые пляжи, рыбацкие деревушки и блюда арабской кухни 🥧.

Любители снорклинга поплавают среди кораллов, дельфинов 🐬 и черепах.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $78 за человека

    Заказать экскурсию
Круиз в Оман - Мусандам
Круиз в Оман - Мусандам

Что вы увидите

  • Мусандам «Земля фьордов»
  • Горы Аль-Хаджар
  • Потрясающий подводный ландшафт
Мусандам («Земля фьордов») – это полуостров, который принадлежит султанату Омана и находится на границе с Арабскими Эмиратами.
Мы увидим величественные и суровые горы ⛰️ Аль-Хаджар, прекрасные уединенные пляжи, нетронутую природу, колоритные рыбацкие деревушки.
Здесь еще и настоящий рай для любителей снорклинга – потрясающий подводный ландшафт: с проходными пещерами и невероятными коралловыми садами, с разнообразной фауной и прозрачностью воды почти до 20 метров. Можем встретить дельфинов 🐬, черепах и скатов.
Наш круиз проходит на настоящей и современной двухпалубной арабской лодке ⚓ Доу, которая оборудована: мягкими подушками, шезлонгами, натяжными тентами от солнца, душевыми кабинами.
Что входит
  • Обед, состоящий из блюд арабской кухни, прохладительные напитки и фрукты без ограничения
  • Возможность понырять с лодки, покататься на банане и попробовать поймать рыбу на дне океана
  • Встреча в отеле, транспорт к месту проведения экскурсии
  • Максимальное количество разнообразных впечатлений за одну экскурсию: отдых на шезлонгах, величественные и суровые горы, купание в океане, занятие снорклингом с потрясающим подводным ландшафтом
Что не входит
  • Купальные принадлежности и полотенце
  • Фото в этих местах получаются отличными. Рекомендуем взять с собой фотоаппарат, т. к фотоссесия в стоимость не входит
  • Личные расходы туристов
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Круиз в Оман - Мусандам
Круиз в Оман - Мусандам
Круиз в Оман - Мусандам
Круиз в Оман - Мусандам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Badshah T.
Badshah T.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

11 отзывов оставили туристы

Badshah T. проводит ещё 5 экскурсий

Пустынное Сафари
$43
5.5 часов
Пустынное Сафари
111 отзывов
Сказочный Абу-Даби
$60
12 часов
Сказочный Абу-Даби
68 отзывов
VIP-тур: сафари в пустыне
$60
5 часов
VIP-тур: сафари в пустыне
34 отзыва
Уникальный Дубай - мир будущего в пустыне
$30
7 часов
Уникальный Дубай - мир будущего в пустыне
23 отзыва
Экскурсия в оазис Аль-Айн
$85
11 часов
Экскурсия в оазис Аль-Айн
11 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Дубае

Дубай — первая встреча
скидка40%
250
$150
8 часов
Дубай — первая встреча
113 отзывов
Увидеть все главные места города и узнать их историю на комфортной автомобильной экскурсии
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине
$35
5 часов
Обзорная экскурсия с круизом по Дубай Марине
95 отзывов
Знакомство с Дубаем
скидка30%
180
$126
8 часов
Знакомство с Дубаем
91 отзыв
Главные достопримечательности «города будущего» на обзорной автомобильной экскурсии
Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
$80
12 часов
Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
82 отзыва
Магия вечернего Абу-Даби
$250
6 часов
Магия вечернего Абу-Даби
70 отзывов
Познакомиться с «визитными карточками» города и погрузиться в его волшебную атмосферу
О Дубае с любовью
От $126
8 часов
О Дубае с любовью
56 отзывов
История и архитектура города на обзорной авто-пешеходной экскурсии