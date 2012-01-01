Еще несколько необычных экскурсий в Дубае

Многоликий Абу-Даби Вы посетите главные достопримечательности 🏛️ Абу-Даби. В программе экскурсии:
Этнографическая деревня — стилизованная бедуинская деревня, демонстрирующая местную жизнь в донефтяную эпоху. Вы узнаете, какими ремеслами занимались здесь люди, как выглядели их дома, какой посудой они пользовались и какую одежду носили.
Мечеть шейха Зайда — одна из шести крупнейших мечетей мира. Вы услышите, когда заложили ее первый камень, из каких стран привозили строительные и декоративные материалы и какими архитектурными традициями вдохновлялись ее создатели.
Отель Эмирейтс Палас — самый дорогой отель 🏨 в мире. Вы погуляете по его роскошной территории и увидите места, где снимали легендарный «Форсаж». А еще раскроете, сколько тонн золота ушло на его отделку!
Тематический парк 🌳 Феррари — вы сфотографируетесь 📸 на его фоне и услышите, когда и благодаря кому на острове 🏝️ Яс появилось это необычное здание.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле
По желанию мы можем включить в маршрут местный Лувр и дворцы президента ОАЭ или шейха Зайда. Детали уточняйте в личном сообщении.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте, меня зовут Айнур, я живу в ОАЭ с 2012 года. Вместе с командой гидов мы будем рады показать вам Эмираты с лучшей стороны и рассказать действительно интересные факты об этой удивительной стране. До встречи!