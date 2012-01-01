Еще несколько необычных экскурсий в Дубае

Айнур – представитель из Дубая

Абу-Даби покорит вас разнообразием и самобытным характером! Вы посетите знаменитую на весь мир мечеть шейха Зайда и потрясающий отель 🏨 Эмирейтс Палас и оцените все богатство и великолепие арабской архитектуры.



А также заглянете в Этнографическую деревню и увидите, как жили местные несколько десятков лет назад.