Еще несколько необычных экскурсий в Дубае

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Невероятный Абу-Даби

Комфортное автомобильное путешествие в роскошную столицу ОАЭ

Айнур
Айнур – представитель из Дубая
Абу-Даби покорит вас разнообразием и самобытным характером! Вы посетите знаменитую на весь мир мечеть шейха Зайда и потрясающий отель 🏨 Эмирейтс Палас и оцените все богатство и великолепие арабской архитектуры.

А также заглянете в Этнографическую деревню и увидите, как жили местные несколько десятков лет назад.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $220 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Невероятный Абу-Даби
Невероятный Абу-Даби

Что вас ожидает

Многоликий Абу-Даби
Вы посетите главные достопримечательности 🏛️ Абу-Даби. В программе экскурсии:

  • Этнографическая деревня — стилизованная бедуинская деревня, демонстрирующая местную жизнь в донефтяную эпоху. Вы узнаете, какими ремеслами занимались здесь люди, как выглядели их дома, какой посудой они пользовались и какую одежду носили.
  • Мечеть шейха Зайда — одна из шести крупнейших мечетей мира. Вы услышите, когда заложили ее первый камень, из каких стран привозили строительные и декоративные материалы и какими архитектурными традициями вдохновлялись ее создатели.
  • Отель Эмирейтс Палас — самый дорогой отель 🏨 в мире. Вы погуляете по его роскошной территории и увидите места, где снимали легендарный «Форсаж». А еще раскроете, сколько тонн золота ушло на его отделку!
  • Тематический парк 🌳 Феррари — вы сфотографируетесь 📸 на его фоне и услышите, когда и благодаря кому на острове 🏝️ Яс появилось это необычное здание.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле
  • По желанию мы можем включить в маршрут местный Лувр и дворцы президента ОАЭ или шейха Зайда. Детали уточняйте в личном сообщении.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Невероятный Абу-Даби
Невероятный Абу-Даби
Невероятный Абу-Даби
Невероятный Абу-Даби
Невероятный Абу-Даби
Невероятный Абу-Даби
Невероятный Абу-Даби
Невероятный Абу-Даби
Невероятный Абу-Даби
Невероятный Абу-Даби
Невероятный Абу-Даби
Невероятный Абу-Даби
Невероятный Абу-Даби

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Айнур
Айнур
Здравствуйте, меня зовут Айнур, я живу в ОАЭ с 2012 года. Вместе с командой гидов мы будем рады показать вам Эмираты с лучшей стороны и рассказать действительно интересные факты об этой удивительной стране. До встречи!
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