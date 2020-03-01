Виктория проводит ещё 17 экскурсий

Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников и покупке билетов.

Что вас ожидает

Трансфер в парк развлечений

Автобус заберёт вас из отеля и доставит в MotionGate быстро, безопасно и с комфортом. Вы получите входные билеты в парк и при желании услышите советы по выбору аттракционов. После вы самостоятельно насладитесь декорациями любимых мультиков и фильмов, а вечером водитель привезёт вас обратно в отель.

От «Мадагаскара» до «Голодных игр» — аттракционы на любой вкус

Развлечения в MotionGate понравятся и взрослым, и детям. Здесь вы побываете в отеле, который облюбовали «Монстры на каникулах», и рассмотрите дома весёлых Смурфиков. Прокатитесь на горках в компании героев «Мадагаскара» или «Шрека» и изучите основы кунг-фу вместе с пандой из одноимённого мультфильма. Любители кино смогут попасть в мир опасных «Голодных игр», поймать призраков под руководством «Охотников за привидениями» и прокатиться на башне свободного падения в декорациях «Зомбиленда».