24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Проехать по «must-see» местам города

Мы прокатимся по самым интересным достопримечательностям Дубая, найдем яркие ракурсы для фотографий и знаменитые «открыточные» виды города. Вы увидите всемирно известный отель Бурдж-эль-Араб, именуемый в народе «Парусник», проедете по шикарному району Дубай Марина с красивейшей набережной и главному шоссе города Sheikh Zayed Road с впечатляющими небоскребами. Осмотрите резиденцию нынешнего правителя Дубая — дворец Шейха Мухаммеда, где можно посмотреть на павлинов. Увидите «Дубайскую Венецию» Souk Madinat Jumeirah и роскошный курортный комплекс Атлантис на искусственном острове The Palm, поющие фонтаны и аквариум в крупнейшем торгово-развлекательном центре Дубай Молл, а также городскую линию горизонта с «пальмы», где получаются превосходные снимки! И конечно, ваше знакомство с Дубаем будет неполным без Бурдж-Халифа, самого высокого и грандиозного здания в мире.

Дубай: инструкция по применению

На прогулке вы не услышите скучных дат и заурядных фактов — вместо этого я расскажу вам о любимых кафе местных жителей и лучших местах для шоппинга, поделюсь полезными лайфхаками и отвечу на все интересующие вас вопросы о жизни в ОАЭ. А закончить вечер мы можем за прохладительным напитком в баре на крыше одного из небоскребов, где вы посмотрите на Дубай с высоты птичьего полета — завораживающее зрелище!

Кому подойдет прогулка

Путешественникам, которые хотят за один день увидеть самые интересные места города и проникнуться его атмосферой.

Обратите внимание, что формат экскурсии — дружеская прогулка с местным жителем, поэтому если вы предпочитаете классические экскурсии, насыщенные исторической информацией, то такой вариант может вам не подойти.