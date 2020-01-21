24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Неформальная обзорная авто-прогулка по главным достопримечательностям города

Volha
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Volha – ваш гид
Предлагаю вам начать знакомство с удивительным Дубаем с дружеской автомобильной прогулки по его самым эффектным и знаменитым достопримечательностям.

Вы увидите легендарный отель Бурдж-эль-Араб и высочайший в мире небоскрёб Бурдж-Халифа, проедете по роскошным районам и набережным.

А после сможете проникнуться атмосферой города в баре на крыше одного из небоскребов, рассматривая Дубай с высоты птичьего полёта!
$250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле (Дубай, Шарджа, Аджман) / Аэропорту
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У этой экскурсии24 отзыва
4.96
Первый день в Дубае
Первый день в Дубае

Что вас ожидает

Проехать по «must-see» местам города
Мы прокатимся по самым интересным достопримечательностям Дубая, найдем яркие ракурсы для фотографий и знаменитые «открыточные» виды города. Вы увидите всемирно известный отель Бурдж-эль-Араб, именуемый в народе «Парусник», проедете по шикарному району Дубай Марина с красивейшей набережной и главному шоссе города Sheikh Zayed Road с впечатляющими небоскребами. Осмотрите резиденцию нынешнего правителя Дубая — дворец Шейха Мухаммеда, где можно посмотреть на павлинов. Увидите «Дубайскую Венецию» Souk Madinat Jumeirah и роскошный курортный комплекс Атлантис на искусственном острове The Palm, поющие фонтаны и аквариум в крупнейшем торгово-развлекательном центре Дубай Молл, а также городскую линию горизонта с «пальмы», где получаются превосходные снимки! И конечно, ваше знакомство с Дубаем будет неполным без Бурдж-Халифа, самого высокого и грандиозного здания в мире.

Дубай: инструкция по применению
На прогулке вы не услышите скучных дат и заурядных фактов — вместо этого я расскажу вам о любимых кафе местных жителей и лучших местах для шоппинга, поделюсь полезными лайфхаками и отвечу на все интересующие вас вопросы о жизни в ОАЭ. А закончить вечер мы можем за прохладительным напитком в баре на крыше одного из небоскребов, где вы посмотрите на Дубай с высоты птичьего полета — завораживающее зрелище!

Кому подойдет прогулка

Путешественникам, которые хотят за один день увидеть самые интересные места города и проникнуться его атмосферой.
Обратите внимание, что формат экскурсии — дружеская прогулка с местным жителем, поэтому если вы предпочитаете классические экскурсии, насыщенные исторической информацией, то такой вариант может вам не подойти.

Организационные детали

  • Прогулка гибкая по продолжительности: мы не будем никуда спешить, будем делать фото-паузы в самых красивых местах и другие остановки по вашему желанию!
  • Вход в Бурдж-эль-Араб, Атлантис и Бурдж-Халифу не предусмотрен, будем любоваться зданиями снаружи
  • Транспорт входит в стоимость экскурсии, еда и напитки оплачиваются отдельно
Первый день в Дубае
Первый день в Дубае
Первый день в Дубае
Первый день в Дубае
Первый день в Дубае
Первый день в Дубае
Первый день в Дубае
Первый день в Дубае

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле (Дубай, Шарджа, Аджман) / Аэропорту.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Volha
Volha
Всем привет! Меня зовут Оля, я гид, веб-дизайнер и экспат ОАЭ. Я знаю всё о современной жизни Эмиратов, поскольку живу и работаю здесь с 2008 года. Хочу поделиться с вами секретами и особенностями города и показать самые знаменитые места Дубая, чтобы, глядя на картинки со всемирно известными зданиями, вы могли сказать «Я здесь был!»
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24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

21 января 2020
Все замечательно. Оля не только отличный гид и знаток Дубая, но и незаменимый помощник на протяжении всего отдыха - без проблем отвечала на все наши вопросы после экскурсии, помогла выбрать ресторан для празднования дня рождения. Все очень гибко, индивидуально и продумано. Захотите много информации - получите, захотите просто покататься на красивой машине - с комфортом и ветерком.
22 августа 2019
С первого же дня влюбиться в Дубай? Определенно да! И все благодаря Ольге, которая провела целый день с нами, показала все знаковые места города и поделилась своими любимыми локациями, шесть часов экскурсии пролетели незаметно. Спасибо большое за такую насыщенную экскурсию, интересные рассказы о стране и о городе в частности.
8 апреля 2019
Спасибо большое Ольге за непринужденное мини-путешествие по Дубаю. Мы были впервые в этом городе, Оля показала нам все интересные места, что помогло нам в дальнейшем определиться со своим времяпровождением в Дубае. Благодаря нашему замечательному гиду мы получили много полезной и интересной информации, нафотографировались, очень комфортно и просто отлично провели время!!!
Спасибо большое!!! Очень советую брать экскурсии в первые дни отдыха, чтобы спланировать свои мероприятия на последующие дни ) Happy holidays!!!
17 марта 2019
Это действительно был наш Первый день в Дубае.... По прилету в страну мы с Ольгой списались, уточнили время и место встречи. Экскурсия построена очень грамотно, гид рассказывает понятно, со знанием истории. А самое удивительное, что мы общались с Ольгой, как будто знакомы много лет... По времени наша прогулка была выдержана, по содержанию прекрасна... Увидели Дубай и днем, и в ночью... Очень удобно было передвигаться по городу на отличном автомобиле. Останавливались около достопримечательностей города столько, сколько нам было нужно. По окончании экскурсии нас привезли к отелю, что было очень удобно...Благодаря нашему гиду было сделано множество прекрасных фотографий. Еще раз огромная благодарность нашему гиду Ольге.
11 марта 2019
Очень все понравилось! Оленька хороший гид, оперативный и позитивный! Советую!
3 марта 2019
Очень интересно и с комфортом провели свой первый день в Дубае в компании гида Ольги. Посмотрели все самые красивые места Дубая, узнали много познавательного о жизни города, получили дельные советы для своего дальнейшего пребывания здесь. Идеальная экскурсия для знакомства с Дубаем!
27 февраля 2019
Спасибо Ольге за интересную экскурсию! Она хорошо рассказывает, внимательна к мелочам (в машине для каждого была бутылочка воды), ответила на все наши вопросы. А ещё Оля терпеливо ждала, пока мои дети побегают по пляжу с видом на Бурдж аль Араб, потом дала воды ополоснуть ноги от песка, фотографировала нас в самых видовых местах, а также напоила нас традиционным арабским чаем, который называется "карак". Ещё раз спасибо и... та шаверма, которую мы купили по совету Оли, была самая вкусная в Дубае!
ALEKSEI
3 февраля 2019
Идеальная экскурсия, все было на высоком уровне, советую всем гида Ольгу!
Обязательно будем советовать другим!)
14 января 2019
Ольга вкладывает всю душу в свой рассказ о Дубае. Ее экскурсия интересна тем, что помимо фактов об ОАЭ, Дубае и гражданах ОАЭ, показа интересных мест, фото, она дает очень точное и детальное представление об этой стране глазами экспата, человека, достаточно долго живущего в ОАЭ, знающего изнутри эту страну, т.к. всегда интересно получить не просто голые факты типа: "а вот это - самая высокая башня в мире, ее высота столько-то метров", а еще и хочется узнать, как живут люди (в данном случае - не граждане ОАЭ), чем они занимаются, где работают, как развлекаются, насколько им комфортно, безопасно, какое будущее у их детей и т.д.
Большое спасибо Ольге, что свою любовь к ОАЭ она передает своим клиентам-туристам.

Всем очень рекомендую эту экскурсию и Ольгу как очень хорошего гида.
4 января 2019
Отличная экскурсия! Оля очень интересно и в доступной форме показала/рассказала/отвезла/привезла/сделала мега фоточки. Еще раз спасибо за отличную экскурсию. Настоятельно рекомендую!
Ещё 14 отзывов

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