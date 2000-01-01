7 отзывов оставили туристы

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По следам Шёлкового пути

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7 отзывов
Фёдор И.
Фёдор И. – Гид из Дубая
Почувствуйте себя настоящим восточным купцом на самом большом базаре региона.

Выставка-ярмарка Global Village ежегодно собирает миллионы людей, в ней участвуют десятки стран.

Вы окажетесь в центре водоворота торговцев с диковинными товарами.

Также вы познакомитесь с традициями и культурой различных стран, попробуете национальную кухню 🥧.

А ещё вас ждёт грандиозное шоу танцующих фонтанов с лазерным представлением и фейерверками.
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По следам Шёлкового пути
По следам Шёлкового пути
Если Вы хотите почувствовать себя настоящим покупателем Востока и ощутить азарт от торговли — тогда Вам со мной. Чтобы очутиться в атмосфере настоящего базара с арабской культурой и традициями, мы с вами отправимся в крупнейшую в регионе Ближнего Востока ярмарку — Global Village, которая проходит каждый год с ноября по март и привлекает более 4 млн посетителей за сезон и до 150 тысяч человек в день.
Выставка-ярмарка Global Village пользуется большой популярностью как у постоянный жителей ОАЭ, так и у приезжих туристов. На ярмарку также стремятся попасть и предприниматели, и покупатели со всеми мира, чтобы приобрести как уникальные так и самобытные вещи. На огромной территории более 40 стран-участниц выставляют свои торговые павильоны, в которых можно приобрести всевозможные ремесленные изделия(при этом вас не отпустят не поторговавшись), попробовать блюда национальной кухни 🥧 и познакомиться с обычаями и традициями многих народов мира.
Получив удовольствие от процесса торговли и продегустировав национальную кухню мы отправимся в самое сердце ярмарки, в котором находится жемчужина этого комплекс — «Танцующий фонтан» (Dancing Fountain). По желанию гостей можно закончить экскурсию ⛳ в современном торговом центре, на рынке или вернуться обратно в отель 🏨
Что входит
  • Трансфер из/до отелей к месту назначения экскурсии
  • Авторский рассказ от гида, который погрузит вас в атмосферу восточной сказки
  • Входные билеты
  • Дегустация арабских сладостей
Что не входит
  • Личные расходы
  • Приобретение сувенирной продукции
  • Возьмите с собой воду или другие прохладительные напитки
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
По следам Шёлкового пути
По следам Шёлкового пути
По следам Шёлкового пути
По следам Шёлкового пути

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Фёдор И.
Фёдор И.
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7 отзывов оставили туристы

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