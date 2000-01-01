7 отзывов оставили туристы

Если Вы хотите почувствовать себя настоящим покупателем Востока и ощутить азарт от торговли — тогда Вам со мной. Чтобы очутиться в атмосфере настоящего базара с арабской культурой и традициями, мы с вами отправимся в крупнейшую в регионе Ближнего Востока ярмарку — Global Village, которая проходит каждый год с ноября по март и привлекает более 4 млн посетителей за сезон и до 150 тысяч человек в день.

Выставка-ярмарка Global Village пользуется большой популярностью как у постоянный жителей ОАЭ, так и у приезжих туристов. На ярмарку также стремятся попасть и предприниматели, и покупатели со всеми мира, чтобы приобрести как уникальные так и самобытные вещи. На огромной территории более 40 стран-участниц выставляют свои торговые павильоны, в которых можно приобрести всевозможные ремесленные изделия(при этом вас не отпустят не поторговавшись), попробовать блюда национальной кухни 🥧 и познакомиться с обычаями и традициями многих народов мира.

Получив удовольствие от процесса торговли и продегустировав национальную кухню мы отправимся в самое сердце ярмарки, в котором находится жемчужина этого комплекс — «Танцующий фонтан» (Dancing Fountain). По желанию гостей можно закончить экскурсию ⛳ в современном торговом центре, на рынке или вернуться обратно в отель 🏨