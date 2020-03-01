Необычные маршруты по Дубаю

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Увидеть Пальмовый остров, Бурдж-Халифа, Парус и другие места города с лучшего ракурса

Георгий
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Георгий – экскурсионное агентство
Дубай — идеальный город для полета на вертолете! Именно в воздухе вы увидите, как ветви знаменитой пальмы раскинулись в Персидском заливе; оцените масштабы небоскребов; полюбуетесь и морем, и пустыней, и старыми районами.

Солнечным днем или вечером, когда сияет иллюминация, — мы обещаем захватывающее и безопасное приключение.
$445 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Продолжительность 1 час
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча около Dubai Police Academy
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Полет над Дубаем на вертолете!
Полет над Дубаем на вертолете!

Что вас ожидает

Исполнение мечты безопасно и комфортно
Перед захватывающим приключением вы пройдете инструктаж по технике безопасности, узнаете об особенностях вертолета и основах управления этим воздушным судном. В небе с вами будет квалифицированный опытный пилот, но вы, конечно, сможете подержать штурвал и попробуете себя в базовых маневрах: поворотах с креном, наборе высоты и снижении.

Экскурсия в воздухе
Старт полета — у Академии полиции Дубая. Как только вертолет поднимется ввысь, перед вами откроется вид на Палм-Джумейра, знаменитый искусственный остров, и другие части архипелага Палм-Джабаль-Али. Только в небе вы увидите, что у Мировых островов Дубая форма континентов Земли. Следом вы полюбуетесь парусом в Персидском заливе — отелем Бурдж-эль-Араб — и, конечно, Бурдж-Халифа, высочайшим небоскребом мира. Кроме того, вы пролетите над старыми районами: Бар-Дубай и Дейра поразят обилием торговых улиц и ветряных башен.

Организационные детали

  • ВАЖНО: полет длится 22 минуты в сопровождении англоговорящего пилота.
  • Полет может быть отменен из-за неблагоприятной погоды. В таком случае мы договоримся о переносе на другой день.
  • Полетать над Дубаем могут путешественники любого возраста, включая детей от 5 лет.
  • Всем участникам полета при себе необходимо иметь паспорт или водительское удостоверение.
  • 20% стоимости полета вы оплачиваете на сайте, оставшуюся сумму минимум за 24 часа до экскурсии — через платежную систему или переводом.
Полет над Дубаем на вертолете!
Полет над Дубаем на вертолете!
Полет над Дубаем на вертолете!
Полет над Дубаем на вертолете!
Полет над Дубаем на вертолете!
Полет над Дубаем на вертолете!
Полет над Дубаем на вертолете!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура около Dubai Police Academy.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Георгий
Георгий
Добрый день! Я представляю компанию авиаэкскурсий. Мы организуем полеты по всему миру, дарим незабываемые впечатления и яркие эмоции. Обращайтесь к нам и вы совершите прекрасное путешествие на самолете или вертолете, открыв Москву, Санкт-Петербург, Дубай, Барселону и многие другие города и места с новой стороны!
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