Необычные маршруты по Дубаю

Что вас ожидает

Исполнение мечты безопасно и комфортно

Перед захватывающим приключением вы пройдете инструктаж по технике безопасности, узнаете об особенностях вертолета и основах управления этим воздушным судном. В небе с вами будет квалифицированный опытный пилот, но вы, конечно, сможете подержать штурвал и попробуете себя в базовых маневрах: поворотах с креном, наборе высоты и снижении.

Экскурсия в воздухе

Старт полета — у Академии полиции Дубая. Как только вертолет поднимется ввысь, перед вами откроется вид на Палм-Джумейра, знаменитый искусственный остров, и другие части архипелага Палм-Джабаль-Али. Только в небе вы увидите, что у Мировых островов Дубая форма континентов Земли. Следом вы полюбуетесь парусом в Персидском заливе — отелем Бурдж-эль-Араб — и, конечно, Бурдж-Халифа, высочайшим небоскребом мира. Кроме того, вы пролетите над старыми районами: Бар-Дубай и Дейра поразят обилием торговых улиц и ветряных башен.