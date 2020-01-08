Наследие, традиции и жизнь ОАЭ
Прежде чем отправиться в столицу Эмиратов, вы прикоснетесь к истокам страны в Heritage Village. Этот этнографический комплекс посвящен жизни людей до того, как в пустыне нашли нефть. Вы рассмотрите традиционные дома и ремесленные изделия арабов, а я расскажу о том, как простое поселение превратилось в роскошный мегаполис. Поговорим и о жизни в ОАЭ — о местных обычаях, привилегиях граждан, бизнесе и производстве. Здесь же полюбуемся видом на Персидский залив.
Достопримечательности Абу-Даби и их рекорды
С ветерком мы проедем мимо двух зданий-рекордсменов: футуристического круглого дома Aldar HQ и падающей башни Capital Gate с самым большим наклоном в мире. После вас ждут две наиболее впечатляющие достопримечательности Абу-Даби:
В конце встречи с потрясающим Абу-Даби вы увидите набережную Корниш — живописную озеленённую улицу, которая простирается вдоль морского побережья.