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Познавательное и насыщенное путешествие из Дубая в самый богатый и величественный Эмират

Алан
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Алан – ваш гид
Вы не просто влюбитесь в Абу-Даби, город всего самого-самого, но поймете, в чем уникальность Эмиратов.

В Деревне Наследия узнаете, какой была страна раньше.

«Погрузитесь» в золото роскошного Emirates Palace.

Увидите архитектурные чудеса от круглого здания до грандиозной мечети Шейха Зайда.

А я расскажу, какой путь проделали Эмираты и как живут их граждане.
$280 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Абу-Даби, который покорит вас!
Абу-Даби, который покорит вас!

Что вас ожидает

Наследие, традиции и жизнь ОАЭ
Прежде чем отправиться в столицу Эмиратов, вы прикоснетесь к истокам страны в Heritage Village. Этот этнографический комплекс посвящен жизни людей до того, как в пустыне нашли нефть. Вы рассмотрите традиционные дома и ремесленные изделия арабов, а я расскажу о том, как простое поселение превратилось в роскошный мегаполис. Поговорим и о жизни в ОАЭ — о местных обычаях, привилегиях граждан, бизнесе и производстве. Здесь же полюбуемся видом на Персидский залив.

Достопримечательности Абу-Даби и их рекорды
С ветерком мы проедем мимо двух зданий-рекордсменов: футуристического круглого дома Aldar HQ и падающей башни Capital Gate с самым большим наклоном в мире. После вас ждут две наиболее впечатляющие достопримечательности Абу-Даби:

  • Отель Emirates Palace — новая резиденция шейха Халифы с традиционной арабской архитектурой. На стандартных турах путешественникам лишь дают время для фото у его ворот — вы же полюбуетесь интерьерами, в отделке которых использовали 2 тонны золота, и сможете попробовать кофе и мороженое с этим драгоценным металлом.
  • Мечеть шейха Зайда, которая заслуживает все присуждаемые ей титулы! Вы осмотрите это белоснежный символ ОАЭ снаружи и внутри: изящные минареты, купола из арабских сказок, мраморные стены с самоцветами и детали интерьера, которые стали самыми-самыми во всем мире. Я расскажу о рекордах Белой мечети, а также о проекте и его воплощении.

В конце встречи с потрясающим Абу-Даби вы увидите набережную Корниш — живописную озеленённую улицу, которая простирается вдоль морского побережья.

Организационные детали

  • Я заберу вас в вашем отеле в Дубае и после экскурсии отвезу обратно.
  • Транспортные расходы включены в стоимость (автомобиль с кондиционером Hyundai Elantra или Kia Optima).
Абу-Даби, который покорит вас!
Абу-Даби, который покорит вас!
Абу-Даби, который покорит вас!
Абу-Даби, который покорит вас!
Абу-Даби, который покорит вас!
Абу-Даби, который покорит вас!
Абу-Даби, который покорит вас!
Абу-Даби, который покорит вас!
Абу-Даби, который покорит вас!
Абу-Даби, который покорит вас!
Абу-Даби, который покорит вас!
Абу-Даби, который покорит вас!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алан
Алан
В древних преданиях повествуют о сказочной стране под названием Объединенные Арабские Эмираты. Я буду рад приветствоать вас в этом чудесном месте мечты и грез. Мой стаж в сфере туризма 5 лет, а вот опыт работы гидом намного его превышает. Если вы желаете сделать ваш отдых познавательным, интересным, веселым и выгодным, то вы вы нашли нужного человека. Вам стоит всего лишь написать мне, а остальное за вас сделаю я — гости из многих стран остались довольны)
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

8 января 2020
Очень понравилась Экскрусия, гид супер! Очень рекомендуем!)

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