Виктория проводит ещё 6 экскурсий

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Прогулка на лошадях в Дубае

Оседлать арабского скакуна и полюбоваться фламинго в заповеднике

Виктория
Виктория – экскурсионное агентство из Дубая
В Эмиратах лошадей очень любят и ценят.

Вы тоже сможете пообщаться с этими грациозными животными и покататься на них.

Из Дубая, Шарджи и Аджмана в группе до 10 человек вы отправитесь к конюшням, где пройдете инструктаж, посмотрите, как ухаживают за лошадьми, и целый час проведете в седле.

А по пути заедете в заповедник, ставший домом для многих птиц.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $150 за человека

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Прогулка на лошадях в Дубае
Прогулка на лошадях в Дубае

Что вас ожидает

Трансфер. Мы встретим вас у отеля в Дубае, Шардже или Аджмане и отвезем к лошадям.

Инструктаж. Перед началом поездки инструктор расскажет, как правильно, безопасно и в удовольствие ездить верхом. Он будет сопровождать вас все время, поэтому можете не волноваться за свою безопасность.

Верховая езда. После вас ждет почти час прогулки на арабском скакуне и радость от общения с этими умными животными.

Заповедник на озере Аль Кудра. По пути к конюшням мы посетим это рукотворное «чудо в пустыне»: вы полюбуетесь розовыми фламинго и другими птицами, а если повезет, встретите газелей.

Кому подойдет экскурсия ⛳

Как абсолютным новичкам, так и более опытным наездникам.

Организационные детали

  • Это не экскурсия ⛳, а активный отдых без сопровождения гида
  • Поездка к лошадям также возможна в индивидуальном формате по аналогичной стоимости, детали уточняйте в личных сообщениях
  • Для верховой езды выбирайте удобную, спортивную одежду. Обязательны штаны или брюки, полностью закрывающие ноги, юбки или шорты недопустимы. На время катания вам выдадут жокейские сапоги и шлем.
Начало и место завершения
🚩 в вашем отеле
Прогулка на лошадях в Дубае
Прогулка на лошадях в Дубае
Прогулка на лошадях в Дубае
Прогулка на лошадях в Дубае
Прогулка на лошадях в Дубае

Экскурсия проводится в понедельник, среду и четверг в 15:00, во вторник в 14:45

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Виктория
Виктория
Меня зовут Виктория. Более 10 лет я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать старну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
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