Виктория проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Трансфер. Мы встретим вас у отеля в Дубае, Шардже или Аджмане и отвезем к лошадям.

Инструктаж. Перед началом поездки инструктор расскажет, как правильно, безопасно и в удовольствие ездить верхом. Он будет сопровождать вас все время, поэтому можете не волноваться за свою безопасность.

Верховая езда. После вас ждет почти час прогулки на арабском скакуне и радость от общения с этими умными животными.

Заповедник на озере Аль Кудра. По пути к конюшням мы посетим это рукотворное «чудо в пустыне»: вы полюбуетесь розовыми фламинго и другими птицами, а если повезет, встретите газелей.

Кому подойдет экскурсия ⛳

Как абсолютным новичкам, так и более опытным наездникам.

Организационные детали