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Сафари на джипах

Salim A.
Salim A. – Гид из Дубая
Сафари на джипах
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🌃Ночная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🏆Активный отдых
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $55 за экскурсию

    Заказать трансфер
Сафари на джипах
Сафари на джипах

Что вы увидите

  • Писки
  • барханы
Сафари тур с уженном
Путешествие Джип сафари - это отличный шанс побывать в уникальных и эксклюзивных местах Арабских Эмиратов. Вы сможете больше узнать об Арабской пустыне и культуре и её жителях, а также получить мощную дозу адреналина от катания на джипах по пустыне.
Что входит в программу экскурсии?
Увлекательная езда по барханам на внедорожнике
Фото стоп в пустыне на фоне заката
Шоу-программа: танец 💃 живота, танец ‘’танура’’, огненное шоу
Прогулка верхом на верблюде
Фотографирование на национальных арабских нарядах
Катание на сэндборде (на доске)
Традиционный ароматный восточный кальян
Ужин - шведский стол
Холодные напитки
Также есть возможность покататься на квадроциклах и багах за дополнительную цену на месте.
Длительность:с 15:00 до 21:00
Дни проведения: Ежедневно
Цена: 55$ с человека
Трансфер-экскурсия проводиться на автомобиле 🚘 Toyota Land Cruiser 200популярных развлечений в пустыне.
Что входит
  • Встреча с отеля
  • Доставка в отель
  • Ужин (арабская кухня шведский стол)
  • Гид
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Сафари на джипах
Сафари на джипах
Сафари на джипах
Сафари на джипах
Сафари на джипах

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Salim A.
Salim A.
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Salim A. проводит ещё 1 экскурсию

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