Сафари тур с уженном

Путешествие Джип сафари - это отличный шанс побывать в уникальных и эксклюзивных местах Арабских Эмиратов. Вы сможете больше узнать об Арабской пустыне и культуре и её жителях, а также получить мощную дозу адреналина от катания на джипах по пустыне.

Что входит в программу экскурсии?

Увлекательная езда по барханам на внедорожнике

Фото стоп в пустыне на фоне заката

Шоу-программа: танец 💃 живота, танец ‘’танура’’, огненное шоу

Прогулка верхом на верблюде

Фотографирование на национальных арабских нарядах

Катание на сэндборде (на доске)

Традиционный ароматный восточный кальян

Ужин - шведский стол

Холодные напитки

Также есть возможность покататься на квадроциклах и багах за дополнительную цену на месте.

Длительность:с 15:00 до 21:00

Дни проведения: Ежедневно

Цена: 55$ с человека

Трансфер-экскурсия проводиться на автомобиле 🚘 Toyota Land Cruiser 200популярных развлечений в пустыне.