Сафари тур с уженном
Путешествие Джип сафари - это отличный шанс побывать в уникальных и эксклюзивных местах Арабских Эмиратов. Вы сможете больше узнать об Арабской пустыне и культуре и её жителях, а также получить мощную дозу адреналина от катания на джипах по пустыне.
Что входит в программу экскурсии?
Увлекательная езда по барханам на внедорожнике
Фото стоп в пустыне на фоне заката
Шоу-программа: танец 💃 живота, танец ‘’танура’’, огненное шоу
Прогулка верхом на верблюде
Фотографирование на национальных арабских нарядах
Катание на сэндборде (на доске)
Традиционный ароматный восточный кальян
Ужин - шведский стол
Холодные напитки
Также есть возможность покататься на квадроциклах и багах за дополнительную цену на месте.
Длительность:с 15:00 до 21:00
Дни проведения: Ежедневно
Цена: 55$ с человека
Трансфер-экскурсия проводиться на автомобиле 🚘 Toyota Land Cruiser 200популярных развлечений в пустыне.