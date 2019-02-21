7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Самое захватывающее приключение в Эмиратах

Алина
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Алина – ваш гид
Вам предстоит познакомиться с самыми яркими и колоритными развлечениями Эмиратов: сафари с виртуозными арабскими водителями по фантастическим ландшафтам бархан, катание на верблюдах, ужин в лагере бедуинов, шоу танцев живота и многое другое.

Этот день станет для вас тотальным погружением в атмосферу Аравийского полуострова — мира пушисто-золотистых песков, адреналина и пряных восточных ароматов.
$60 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча возле вашего отеля
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У этой экскурсии7 отзывов
3.86
Сафари по Аравийской пустыне
Сафари по Аравийской пустыне

Что вас ожидает

По барханам на джипе!
Говорят, кто не был на сафари, тот не был в Арабских Эмиратах. Поездка по песчаным горам уже само по себе настоящее приключение и море эмоций, даже если вы находитесь на месте пассажира. Опытные арабские водители продемонстрируют вам настоящие чудеса, время от времени направляя машину в труднопроходимые места, где, кажется, невозможно проехать. А непостоянное настроение Аравийской пустыни и изменчивая форма дюн сделают ваше приключение особенным и неповторимым.

Восточный колорит Аравийской пустыни
Чтобы впечатления были максимально насыщенными и полными, в программе также будет масса развлечений, которые познакомят вас с арабской культурой и традициями. Вы покатаетесь на верблюдах, посмотрите зажигательное шоу танцев живота и поужинаете в лагере бедуинов, где для вас приготовят шашлыки, салаты, фрукты, восточные сладости и традиционные напитки. Кроме того, вы сможете переодеться в национальную одежду, покурить ароматный кальян, а также заказать у местных мастеров роспись тела хной.

Запах костра, ночное небо над пустыней и восточная музыка… полное погружение в арабскую сказку.

Организационные детали

  • Место проведения экскурсии находится в 40 минутах езды от Дубая и Шарджи.
  • Экскурсию проводит лицензированный водитель, профессионал вождения по пустыне.
  • Гид в данной экскурсии является организатором и НЕ сопровождает участников группы.
  • Бар и катание на песчаных мотоциклах (150 дрх) не входят в стоимость экскурсии.
  • Примерное время с 15:00 до 20:00.
  • Желающие могут покататься на специальной песчаной доске (предупредите об этом заранее, при бронировании).
Сафари по Аравийской пустыне
Сафари по Аравийской пустыне

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Местов встречи для начала тура возле вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алина
Алина
Меня зовут Алина и вот уже более 7 лет я каждый день делюсь любовью к ОАЭ со своими туристами. Буду рада стать вашим проводником по самым интересным маршрутам и научу видеть «красоту под паранджой». Я — профессиональный и лицензированный гид, создающий телепередачи для каналов ВВС, Пятница, Первый и СТС. Это волшебная страна, и мне очень хочется показать вам её лучшие стороны!
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

21 февраля 2019
Все было просто супер)))
20 декабря 2018
Водитель приехал во время, без опозданий, очень впечатлила пустыня, красный песок, езда на джипе, водитель Абдулах молодец, экстремально прокатил с музыкой, классные сделал нам фотки, респект.
17 марта 2018
В общем гида как такового не было вообще. Алина выступает в качестве посредника между туристами и водителями - англоговорящими арабами. Ребята реально стараются, чтобы туристам все понравилось, хотя у нас и возникло небольшое недоразумение с рассадкой в машине по местам. Впечатления от виртуозной езды, конечно, незабываемые, а потом ещё в качестве бонуса прокатили до дворца шейха и крон-принца Дубаи. Шоу в пустыне на любителя. В общем арабам четверка с плюсом, Алине 0 за лукавство.
15 марта 2018
Водитель опоздал на час, потому что изначально ждал в другой гостинице, хотя правильно название нашего отеля было заранее сообщено организатору. Организатор не позвонил, ничего не разъяснил. Такая вот организация. В описании экскурсии было заявлено, что экскурсия на русском языке. По факту приехал водитель-местный житель, естественно без всякого знания русского языка. Скорее всего организатор просто перепродаёт данную экскурсию от местных туроператоров. Катание по барханам составило всего 30 мин, после чего 1,5 часа просто ждали начала шоу-программы. Сама программа неплохая, ужин шведский стол, два подхода, голодным не оставили. Катание по пустыне сам по себе, неплохой атракцион, но думаю лучше заказывать эту экскурсию в другом месте.
Виктория
15 марта 2018
Водитель Али заехал вовремя, он же и был нашим водителем на сафари по барханам! Это вообще нельзя ни c чем сравнить!!! Незабываемые эмоции! Все советую!
12 марта 2018
Спасибо оператору. Были семьей с ребёнком 10 лет. Очень понравилось!!!
Сын просто в восторге !!!
11 марта 2018
Заказывать экскурсию через Алину я не рекомендую!
1. в описании место встречи - отель, никто не поинтересовался у нас, где мы остановились. сами несколько раз писали, но ответ получили не сразу, некоторые сообщения просто были проигнорированы.
2. водитель опоздал на час!
3. в машине было 6 человек из них нас двое (молодая семейная пара), мама с дочкой (тоже русские) и 2 парней иностранцы. непосредственно перед пустыней водитель парней отправил в другую машину и привел 2 девушек, при чем почему-то именно их он хотел посадить вперед. когда мы начали спрашивать, по какому принципу он рассаживает, он начал говорить, что за передние места надо доплатить! нас четверых такой расклад не устроил, на что получили ответ от водителя- тогда оставайтесь здесь, а я поеду на сафари. в итоге после разбирательств вопрос конечно был решен, но окончательное впечатление от экскурсии было испорчено окончательно!

Алина проводит ещё 4 экскурсии

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