Общение с пингвинамиПриходите посмотреть первое в мире шоу «Снежные пингвины в Ski Dubai». Субантарктические и снежные пингвины в Ski Dubai — это уникальное развлечение.
У вас будет 40 минут, чтобы пообщаться с этими замечательными птицами. Вы сможете подобраться к ним совсем близко в рамках этого уникального приключения в Mall of the Emirates. Не упустите возможность приблизиться к этим дружелюбным животным в среде обитания, воссозданной специально для них.
Подходите в Ski Dubai за 45 минут до начала, чтобы у вас было время на переодевание, проверку безопасности и подготовку.
Внимание! Инструктаж проходит на английском языке. Важная информация:• Бронирование можно оформить не ранее, чем за один месяц;
- Дети младше двух лет не допускаются в Ski Dubai для их же безопасности;
- Дети младше 14 лет должны быть в сопровождении взрослых старше 16 лет;
- Необходимо взять с собой действительное удостоверение личности. Вход возможен только при наличии действительного удостоверения личности или паспорта;
- Вам нужно быть в Ski Dubai за 45 минут до забронированного времени встречи;
- Все мероприятие занимает 40 минут, из которых 20–25 минут длится встреча с пингвинами.