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Ski Dubai: билеты на встречу с пингвинами

GetYourGuide
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Встретьтесь с пингвинами на шоу «Снежные пингвины в Ski Dubai» — вас ждёт знакомство с целой колонией субантарктических и королевских пингвинов.

Вы увидите, как забавные пингвины бегают и играют в снегу.
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей

  • $74 за человека

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Ski Dubai: билеты на встречу с пингвинами
Ski Dubai: билеты на встречу с пингвинами

Что вы увидите

  • Пингвины в Ski Dubai
Общение с пингвинамиПриходите посмотреть первое в мире шоу «Снежные пингвины в Ski Dubai». Субантарктические и снежные пингвины в Ski Dubai — это уникальное развлечение.
У вас будет 40 минут, чтобы пообщаться с этими замечательными птицами. Вы сможете подобраться к ним совсем близко в рамках этого уникального приключения в Mall of the Emirates. Не упустите возможность приблизиться к этим дружелюбным животным в среде обитания, воссозданной специально для них.
Подходите в Ski Dubai за 45 минут до начала, чтобы у вас было время на переодевание, проверку безопасности и подготовку.
Внимание! Инструктаж проходит на английском языке. Важная информация:• Бронирование можно оформить не ранее, чем за один месяц;
  • Дети младше двух лет не допускаются в Ski Dubai для их же безопасности;
  • Дети младше 14 лет должны быть в сопровождении взрослых старше 16 лет;
  • Необходимо взять с собой действительное удостоверение личности. Вход возможен только при наличии действительного удостоверения личности или паспорта;
  • Вам нужно быть в Ski Dubai за 45 минут до забронированного времени встречи;
  • Все мероприятие занимает 40 минут, из которых 20–25 минут длится встреча с пингвинами.
Что входит
  • Вход и общение с пингвинами
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Mall Of the Emirates / Ski Dubai
Ski Dubai: билеты на встречу с пингвинами
Ski Dubai: билеты на встречу с пингвинами
Ski Dubai: билеты на встречу с пингвинами
Ski Dubai: билеты на встречу с пингвинами

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  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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GetYourGuide
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