Общение с пингвинамиПриходите посмотреть первое в мире шоу «Снежные пингвины в Ski Dubai». Субантарктические и снежные пингвины в Ski Dubai — это уникальное развлечение.

У вас будет 40 минут, чтобы пообщаться с этими замечательными птицами. Вы сможете подобраться к ним совсем близко в рамках этого уникального приключения в Mall of the Emirates. Не упустите возможность приблизиться к этим дружелюбным животным в среде обитания, воссозданной специально для них.

Подходите в Ski Dubai за 45 минут до начала, чтобы у вас было время на переодевание, проверку безопасности и подготовку.

Внимание! Инструктаж проходит на английском языке. Важная информация:• Бронирование можно оформить не ранее, чем за один месяц;