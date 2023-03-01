Старый Дубай: аудиопрогулка по районам Дейра, Шиндага и Бур-Дубай

Отправиться в исторический центр и узнать, как жил город до Объединенных Арабских Эмиратов

С помощью приложения на смартфоне вы исследуете старую часть города, где сохранился аутентичный образ Дубая до поворотного момента в его истории — обнаружения нефти.

Познакомитесь с традиционным бытом, исламской архитектурой и откроете детали, из которых соткан самобытный орнамент арабской культуры: от барасти и шюрфэ до меджлиса и шахады.
Старый Дубай: аудиопрогулка по районам Дейра, Шиндага и Бур-Дубай
Старый Дубай: аудиопрогулка по районам Дейра, Шиндага и Бур-Дубай
Старый Дубай: аудиопрогулка по районам Дейра, Шиндага и Бур-Дубай
Старый Дубай: аудиопрогулка по районам Дейра, Шиндага и Бур-Дубай
Старый Дубай: аудиопрогулка по районам Дейра, Шиндага и Бур-Дубай
Старый Дубай: аудиопрогулка по районам Дейра, Шиндага и Бур-Дубай
Старый Дубай: аудиопрогулка по районам Дейра, Шиндага и Бур-Дубай
Старый Дубай: аудиопрогулка по районам Дейра, Шиндага и Бур-Дубай
Старый Дубай: аудиопрогулка по районам Дейра, Шиндага и Бур-Дубай
Старый Дубай: аудиопрогулка по районам Дейра, Шиндага и Бур-Дубай
Старый Дубай: аудиопрогулка по районам Дейра, Шиндага и Бур-Дубай
Старый Дубай: аудиопрогулка по районам Дейра, Шиндага и Бур-Дубай
Старый Дубай: аудиопрогулка по районам Дейра, Шиндага и Бур-Дубай
Старый Дубай: аудиопрогулка по районам Дейра, Шиндага и Бур-Дубай
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На аудиоэкскурсии вы узнаете, как устроен иранский прадедушка современного кондиционера, какие трудности подстерегали ловцов жемчуга на морской глубине, почему женщины носят черные накидки и сколько раз за день переодевается житель эмиратов. Вы насладитесь покоем и прохладой улочек с домами 19 века. Прогуляетесь под сводами самых красивых и ароматных восточных базаров — а на Золотом рынке увидите не только привычные виды украшений, но и платья с туфлями из драгоценного металла. Кроме того, по пути вам встретятся атмосферные чайные и кофейни.

Колорит арабской культуры раскроется в самых разных деталях и аутентичных наименованиях. Вас ждут оригинальные изобретения — барджили, аравийские хижины — барасти, бойницы крепостных стен и башен — машикули, ажурные балкончики — шюрфэ, старинные лодочки — абры. А также традиции арабского гостеприимства и многозначное понятие «меджлис», атрибуты религиозного культа и исламские догматы.

Маршрут

— Залив Дубай-Крик
— Рынок золота
— Рынок специй
— Галерея Меджлис
— Музей кофе
— Исторический квартал Аль-Фахиди (Бастакия)
— Крепость аль-Фахиди
— Большая мечеть

Организационные детали

Аудиоэкскурсия начинается у станции метро Эль-Губейба и заканчивается недалеко от станции метро Аль-Рас. Прогулка подразумевает переправу на водном городском транспорте.

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около станции метро Эль-Губейба (Al Ghubaiba)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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