С помощью приложения на смартфоне вы исследуете старую часть города, где сохранился аутентичный образ Дубая до поворотного момента в его истории — обнаружения нефти. Познакомитесь с традиционным бытом, исламской архитектурой и откроете детали, из которых соткан самобытный орнамент арабской культуры: от барасти и шюрфэ до меджлиса и шахады.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На аудиоэкскурсии вы узнаете, как устроен иранский прадедушка современного кондиционера, какие трудности подстерегали ловцов жемчуга на морской глубине, почему женщины носят черные накидки и сколько раз за день переодевается житель эмиратов. Вы насладитесь покоем и прохладой улочек с домами 19 века. Прогуляетесь под сводами самых красивых и ароматных восточных базаров — а на Золотом рынке увидите не только привычные виды украшений, но и платья с туфлями из драгоценного металла. Кроме того, по пути вам встретятся атмосферные чайные и кофейни.

Колорит арабской культуры раскроется в самых разных деталях и аутентичных наименованиях. Вас ждут оригинальные изобретения — барджили, аравийские хижины — барасти, бойницы крепостных стен и башен — машикули, ажурные балкончики — шюрфэ, старинные лодочки — абры. А также традиции арабского гостеприимства и многозначное понятие «меджлис», атрибуты религиозного культа и исламские догматы.

Маршрут

— Залив Дубай-Крик

— Рынок золота

— Рынок специй

— Галерея Меджлис

— Музей кофе

— Исторический квартал Аль-Фахиди (Бастакия)

— Крепость аль-Фахиди

— Большая мечеть

Организационные детали

Аудиоэкскурсия начинается у станции метро Эль-Губейба и заканчивается недалеко от станции метро Аль-Рас. Прогулка подразумевает переправу на водном городском транспорте.

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии

Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту

Отправиться на экскурсию можно в любой день и время

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

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