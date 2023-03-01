Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
На аудиоэкскурсии вы узнаете, как устроен иранский прадедушка современного кондиционера, какие трудности подстерегали ловцов жемчуга на морской глубине, почему женщины носят черные накидки и сколько раз за день переодевается житель эмиратов. Вы насладитесь покоем и прохладой улочек с домами 19 века. Прогуляетесь под сводами самых красивых и ароматных восточных базаров — а на Золотом рынке увидите не только привычные виды украшений, но и платья с туфлями из драгоценного металла. Кроме того, по пути вам встретятся атмосферные чайные и кофейни.
Колорит арабской культуры раскроется в самых разных деталях и аутентичных наименованиях. Вас ждут оригинальные изобретения — барджили, аравийские хижины — барасти, бойницы крепостных стен и башен — машикули, ажурные балкончики — шюрфэ, старинные лодочки — абры. А также традиции арабского гостеприимства и многозначное понятие «меджлис», атрибуты религиозного культа и исламские догматы.
Маршрут
— Залив Дубай-Крик — Рынок золота — Рынок специй — Галерея Меджлис — Музей кофе — Исторический квартал Аль-Фахиди (Бастакия) — Крепость аль-Фахиди — Большая мечеть
Организационные детали
Аудиоэкскурсия начинается у станции метро Эль-Губейба и заканчивается недалеко от станции метро Аль-Рас. Прогулка подразумевает переправу на водном городском транспорте.
Как проходит экскурсия с аудиогидом
После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать
Важно
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
около станции метро Эль-Губейба (Al Ghubaiba)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Дубае
Провёл 1564 экскурсии для 1699 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведет вас по маршруту экскурсии с помощью GPS навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат еще и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или email.