Виктория проводит ещё 6 экскурсий

Трансфер. На автобусе 🚌 вы с комфортом доберетесь до парка развлечений — и не будете волноваться, как потом вернуться в отель 🏨.
«Warner Bros. World». В парке 🌳 расположились 6 масштабных интерактивных зон, где вас встретят персонажи знаменитых фильмов и мультсериалов. Вы сможете прокатиться на американских горках, проплыть на доисторической лодке ⚓, стать членом экипажа космического корабля или жителем легендарного Готэма. 4D-кинотеатры, скалодромы и веревочный парк 🌳, яркие карусели — каждый найдет развлечение по душе.
Обед. По ваучеру вы можете подкрепиться в одном из ресторанов или кафе парка.
Организационные детали
Внутри парка сопровождение не предусмотрено
В стоимость включены трансфер в парк 🌳 и обратно, обед, а также входные билеты 🎫
Начало и место завершения
🚩 — ваш отель
Трансфер проводится в понедельник, среду, четверг и субботу в 09:00
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Виктория
Меня зовут Виктория. Более 10 лет я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать старну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!