Виктория проводит ещё 6 экскурсий

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Трансфер из Дубая и билеты в тематический парк «Warner Bros. World»

Встретиться с героями любимых фильмов и комиксов и прокатиться на захватывающих аттракционах

Виктория
Виктория – экскурсионное агентство из Дубая
В группе до 30 человек вы отправитесь на автобусе 🚌 в самый большой в мире тематический парк 🌳 Warner Brothers! Вы проведете волшебный день, наслаждаясь красочными аттракционами, американскими горками и каруселями, встретите любимых героев голливудской киностудии.

В стоимость включены трансфер, входные билеты 🎫 и обед.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 🚘Услуги трансфера
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🧒Подходит для детей
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • $100 за человека

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Трансфер из Дубая и билеты в тематический парк «Warner Bros. World»
Трансфер из Дубая и билеты в тематический парк «Warner Bros. World»

Что вас ожидает

Трансфер. На автобусе 🚌 вы с комфортом доберетесь до парка развлечений — и не будете волноваться, как потом вернуться в отель 🏨.

«Warner Bros. World». В парке 🌳 расположились 6 масштабных интерактивных зон, где вас встретят персонажи знаменитых фильмов и мультсериалов. Вы сможете прокатиться на американских горках, проплыть на доисторической лодке ⚓, стать членом экипажа космического корабля или жителем легендарного Готэма. 4D-кинотеатры, скалодромы и веревочный парк 🌳, яркие карусели — каждый найдет развлечение по душе.

Обед. По ваучеру вы можете подкрепиться в одном из ресторанов или кафе парка.

Организационные детали

  • Внутри парка сопровождение не предусмотрено
  • В стоимость включены трансфер в парк 🌳 и обратно, обед, а также входные билеты 🎫
Начало и место завершения
🚩 — ваш отель
Трансфер из Дубая и билеты в тематический парк «Warner Bros. World»
Трансфер из Дубая и билеты в тематический парк «Warner Bros. World»
Трансфер из Дубая и билеты в тематический парк «Warner Bros. World»
Трансфер из Дубая и билеты в тематический парк «Warner Bros. World»
Трансфер из Дубая и билеты в тематический парк «Warner Bros. World»
Трансфер из Дубая и билеты в тематический парк «Warner Bros. World»
Трансфер из Дубая и билеты в тематический парк «Warner Bros. World»

Трансфер проводится в понедельник, среду, четверг и субботу в 09:00

  • Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Виктория
Виктория
Меня зовут Виктория. Более 10 лет я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать старну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
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