Виктория проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Трансфер. На автобусе 🚌 вы с комфортом доберетесь до парка развлечений — и не будете волноваться, как потом вернуться в отель 🏨.

«Warner Bros. World». В парке 🌳 расположились 6 масштабных интерактивных зон, где вас встретят персонажи знаменитых фильмов и мультсериалов. Вы сможете прокатиться на американских горках, проплыть на доисторической лодке ⚓, стать членом экипажа космического корабля или жителем легендарного Готэма. 4D-кинотеатры, скалодромы и веревочный парк 🌳, яркие карусели — каждый найдет развлечение по душе.

Обед. По ваучеру вы можете подкрепиться в одном из ресторанов или кафе парка.

Организационные детали