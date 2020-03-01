Виктория проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Дубайский Чудо-сад — крупнейший в мире парк цветов

На территории комплекса вы осмотрите невероятные композиции, составленные из сотни миллионов цветов. Это не просто оазис посреди пустыни, а грандиозный проект, ради которого в Дубай привезли растения из разных уголков света и разработали передовую систему полива, о чем я подробнее расскажу на прогулке. Вы увидите аллеи из арок, фигуры животных и персонажей из знаменитых мультфильмов, пассажирский самолет, пирамиду, лодки, мельницы, домики — и все это оформлено красочными цветами и растениями! Гуляя по парку, вы сможете не только сделать фантастические кадры, но и отдохнуть в гамаках, покачаться на качелях и попробовать что-нибудь вкусное в местных лавках, ненавязчиво расставленных по периметру комплекса.

Global Village — красочное путешествие по планете

Во второй части программы вы посетите одну из крупнейших ярмарок Персидского залива, где представлен мир в миниатюре. Возле павильонов, символизирующих разные страны и оформленных в виде знаменитых достопримечательностей, вы побываете на традиционных представлениях, сможете попробовать блюда национальных кухонь Азии, Европы, Африки и Америки, в том числе, стрит-фуд. Рассмотрите невероятный ассортимент этнических товаров и оцените масштаб культурно-развлекательной программы — ежедневно здесь можно увидеть театральные постановки, кукольные спектакли, концерты, а также показы мод, салюты, фаер-шоу. Кроме того, на ярмарке открыт парк развлечений «Остров фантазии», где в вашем распоряжении будут всевозможные аттракционы, карусели и американские горки.