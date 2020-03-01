Виктория проводит ещё 3 экскурсии

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  4. Цветущий сад и Глобал Вилладж — поразительные проекты Дубая

Погрузиться в мир невероятных цветочных композиций и посетить мультикультурный ярмарочный комплекс

Виктория
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Виктория – ваш гид
В крупнейшем цветочном парке планеты вы рассмотрите потрясающие композиции, созданные лучшими дизайнерами Европы, Америки и Эмиратов.

А во Всемирной Деревне пройдете по павильонам, оформленным в виде визитных карточек разных стран, увидите калейдоскоп культурно-развлекательных шоу, оцените ассортимент этнических товаров и попробуете национальные блюда.
$260 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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Цветущий сад и Глобал Вилладж — поразительные проекты Дубая
Цветущий сад и Глобал Вилладж — поразительные проекты Дубая

Что вас ожидает

Дубайский Чудо-сад — крупнейший в мире парк цветов
На территории комплекса вы осмотрите невероятные композиции, составленные из сотни миллионов цветов. Это не просто оазис посреди пустыни, а грандиозный проект, ради которого в Дубай привезли растения из разных уголков света и разработали передовую систему полива, о чем я подробнее расскажу на прогулке. Вы увидите аллеи из арок, фигуры животных и персонажей из знаменитых мультфильмов, пассажирский самолет, пирамиду, лодки, мельницы, домики — и все это оформлено красочными цветами и растениями! Гуляя по парку, вы сможете не только сделать фантастические кадры, но и отдохнуть в гамаках, покачаться на качелях и попробовать что-нибудь вкусное в местных лавках, ненавязчиво расставленных по периметру комплекса.

Global Village — красочное путешествие по планете
Во второй части программы вы посетите одну из крупнейших ярмарок Персидского залива, где представлен мир в миниатюре. Возле павильонов, символизирующих разные страны и оформленных в виде знаменитых достопримечательностей, вы побываете на традиционных представлениях, сможете попробовать блюда национальных кухонь Азии, Европы, Африки и Америки, в том числе, стрит-фуд. Рассмотрите невероятный ассортимент этнических товаров и оцените масштаб культурно-развлекательной программы — ежедневно здесь можно увидеть театральные постановки, кукольные спектакли, концерты, а также показы мод, салюты, фаер-шоу. Кроме того, на ярмарке открыт парк развлечений «Остров фантазии», где в вашем распоряжении будут всевозможные аттракционы, карусели и американские горки.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Ауди А4 2016 г.в. Экскурсия начинается и заканчивается в Дубае. В стоимость включен трансфер от вашего отеля в Дубае и обратно.
  • Экскурсия не подходит для детей младше 5 лет

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в сад и комплекс Global Village ~ 18 $/человека
  • Если вас 5-6 человек, доплата составит 100 $/группу
  • Вы также можете заказать фотосессию во время экскурсии. Стоимость 50 $/группу. Это включает цветокоррекцию и ретушь 15 фотографий.
  • По индивидуальной договоренности, я могу забрать вас из других городов ОАЭ. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Цветущий сад и Глобал Вилладж — поразительные проекты Дубая
Цветущий сад и Глобал Вилладж — поразительные проекты Дубая
Цветущий сад и Глобал Вилладж — поразительные проекты Дубая
Цветущий сад и Глобал Вилладж — поразительные проекты Дубая
Цветущий сад и Глобал Вилладж — поразительные проекты Дубая
Цветущий сад и Глобал Вилладж — поразительные проекты Дубая
Цветущий сад и Глобал Вилладж — поразительные проекты Дубая
Цветущий сад и Глобал Вилладж — поразительные проекты Дубая
Цветущий сад и Глобал Вилладж — поразительные проекты Дубая
Цветущий сад и Глобал Вилладж — поразительные проекты Дубая
Цветущий сад и Глобал Вилладж — поразительные проекты Дубая
Цветущий сад и Глобал Вилладж — поразительные проекты Дубая
Цветущий сад и Глобал Вилладж — поразительные проекты Дубая

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Виктория
Виктория
Мои экскурсии построены в виде живого диалога: вы узнаете не только об истории создания государства и эпохе предшествующей нефтяной эре, экономической ситуации и ситуации на рынке недвижимости, но и об культурных ценностях и традициях. О том, как традиции меняются с течением времени, как и чем живет страна сейчас. Я покажу страну и главные города так, как их видят граждане и экспаты. С удовольствием отвечу на все возникающие вопросы от бытовых до культурно-развлекательных и не только.
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Виктория проводит ещё 3 экскурсии

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