Еще несколько необычных экскурсий в Дубае

Что вас ожидает
У истоков эмирата
В стенах форта Аль Фахиди вам откроется история 📖 ОАЭ с её первых страниц: я расскажу о португальцах, высадившихся здесь, стремительном развитии государства в 20 веке, арабских традициях и современных феноменах Дубая. Кроме того, мы сможем заглянуть в музей 🖼 восковых фигур, прогуляемся по старому городу, в котором жили рыбаки, ловцы жемчуга и купцы. А после выйдем к каналу Крик, откуда некогда отправлялись торговые челноки в Иран.
Дубайская Венеция
Из Старого города мы отправимся к комплексу Мадина Джумейра, который именуют Дубайской Венецией. Вы окажетесь в туристической мекке Дубая: роскошные виллы, арабская архитектура, кафе и рестораны на любой вкус — вот, за что этот район любят путешественники. Здесь вы сможете присмотреть сувениры 🎁, оценить традиционные сладости Эмиратов, прокатиться на кораблике и даже попробовать мороженое из верблюжьего молока.
Город до небес
Вторая часть нашего знакомства с эмиратом посвящена современным символам Дубая — зеркальным небоскребам и отелям, известным на весь мир. В программе:
- Фото-стоп у легендарного высотного «Паруса» — отеля Бурдж Аль Араб, единственного обладателя 7 звезд;
- Отель-дворец Аль Каср, где вы увидите скульптуры арабских скакунов, покрытые сусальным золотом
- Рукотворный остров 🏝️ Пальма 🌴 Джумейра: мы проедем по «стволу» пальмы, полюбуемся архитектурой отеля Атлантис и отыщем лучший ракурс для фотографии 📸 небоскребов Дубая;
- Дубай-Марина — самый элитный район эмирата с потрясающей панорамой залива, красочными поющими фонтанами и высочайшим зданием в мире, Бурдж Халифа. Именно здесь, в самом открыточном и узнаваемом уголке Дубая, завершится наше приключение.
Организационные детали
- Я заберу вас из любого отеля, аэропорта или порта Дубая и отвезу обратно
- Трансфер из 3 эмиратов оплачивается дополнительно: Рас-Аль-Хайма, Фуджейра и Абу-Даби — 80$
- Программа может быть изменена в соответствии с вашими пожеланиями, например бы можем добавить: посещение сада цветов, парка бабочек, золотой рамки, глобал вилладж, озёр Любви или заповедника фламинго. Билеты 🎫 в платные парки 🌳 и аттракционы не включены в стоимость экскурсии 🧭.