Еще несколько необычных экскурсий в Дубае

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В Дубай за впечатлениями!

Познакомиться с точками притяжения эмирата и погрузиться в арабский колорит на обзорной экскурсии

Орхан
Орхан – Гид из Дубая
Приготовьтесь за один день оценить размах и блеск Дубая, совершить путешествие в прошлое и переместиться в будущее! В Старом городе и форте Аль Фахиди вам откроется историческая перспектива Эмиратов, в Дубайской Венеции окружит современная жизнь мегаполиса, а в районах небоскребов покорят остров 🏝️ Пальма 🌴 Джумейра, отель 🏨 Парус и здание-рекордсмен Бурдж Халифа.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 180$126 за экскурсиюскидка30%

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В Дубай за впечатлениями!
В Дубай за впечатлениями!

Что вас ожидает

У истоков эмирата
В стенах форта Аль Фахиди вам откроется история 📖 ОАЭ с её первых страниц: я расскажу о португальцах, высадившихся здесь, стремительном развитии государства в 20 веке, арабских традициях и современных феноменах Дубая. Кроме того, мы сможем заглянуть в музей 🖼 восковых фигур, прогуляемся по старому городу, в котором жили рыбаки, ловцы жемчуга и купцы. А после выйдем к каналу Крик, откуда некогда отправлялись торговые челноки в Иран.

Дубайская Венеция
Из Старого города мы отправимся к комплексу Мадина Джумейра, который именуют Дубайской Венецией. Вы окажетесь в туристической мекке Дубая: роскошные виллы, арабская архитектура, кафе и рестораны на любой вкус — вот, за что этот район любят путешественники. Здесь вы сможете присмотреть сувениры 🎁, оценить традиционные сладости Эмиратов, прокатиться на кораблике и даже попробовать мороженое из верблюжьего молока.

Город до небес
Вторая часть нашего знакомства с эмиратом посвящена современным символам Дубая — зеркальным небоскребам и отелям, известным на весь мир. В программе:

  • Фото-стоп у легендарного высотного «Паруса» — отеля Бурдж Аль Араб, единственного обладателя 7 звезд;
  • Отель-дворец Аль Каср, где вы увидите скульптуры арабских скакунов, покрытые сусальным золотом
  • Рукотворный остров 🏝️ Пальма 🌴 Джумейра: мы проедем по «стволу» пальмы, полюбуемся архитектурой отеля Атлантис и отыщем лучший ракурс для фотографии 📸 небоскребов Дубая;
  • Дубай-Марина — самый элитный район эмирата с потрясающей панорамой залива, красочными поющими фонтанами и высочайшим зданием в мире, Бурдж Халифа. Именно здесь, в самом открыточном и узнаваемом уголке Дубая, завершится наше приключение.

Организационные детали

  • Я заберу вас из любого отеля, аэропорта или порта Дубая и отвезу обратно
  • Трансфер из 3 эмиратов оплачивается дополнительно: Рас-Аль-Хайма, Фуджейра и Абу-Даби — 80$
  • Программа может быть изменена в соответствии с вашими пожеланиями, например бы можем добавить: посещение сада цветов, парка бабочек, золотой рамки, глобал вилладж, озёр Любви или заповедника фламинго. Билеты 🎫 в платные парки 🌳 и аттракционы не включены в стоимость экскурсии 🧭.
В Дубай за впечатлениями!
В Дубай за впечатлениями!
В Дубай за впечатлениями!
В Дубай за впечатлениями!
В Дубай за впечатлениями!
В Дубай за впечатлениями!
В Дубай за впечатлениями!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Орхан
Орхан
Проживаю в эмиратах 6 лет. Есть опыт работы в сфере строительства, купли продажи недвижимости, торговли и туризма. Свободно владею русским, английским и турецким языками. С радостью покажу основные достопремечательности города будущего и расскажу про уклад и жизнь местного населения.
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