Еще несколько необычных экскурсий в Дубае

Что вас ожидает

У истоков эмирата

В стенах форта Аль Фахиди вам откроется история 📖 ОАЭ с её первых страниц: я расскажу о португальцах, высадившихся здесь, стремительном развитии государства в 20 веке, арабских традициях и современных феноменах Дубая. Кроме того, мы сможем заглянуть в музей 🖼 восковых фигур, прогуляемся по старому городу, в котором жили рыбаки, ловцы жемчуга и купцы. А после выйдем к каналу Крик, откуда некогда отправлялись торговые челноки в Иран.

Дубайская Венеция

Из Старого города мы отправимся к комплексу Мадина Джумейра, который именуют Дубайской Венецией. Вы окажетесь в туристической мекке Дубая: роскошные виллы, арабская архитектура, кафе и рестораны на любой вкус — вот, за что этот район любят путешественники. Здесь вы сможете присмотреть сувениры 🎁, оценить традиционные сладости Эмиратов, прокатиться на кораблике и даже попробовать мороженое из верблюжьего молока.

Город до небес

Вторая часть нашего знакомства с эмиратом посвящена современным символам Дубая — зеркальным небоскребам и отелям, известным на весь мир. В программе:

Фото-стоп у легендарного высотного «Паруса» — отеля Бурдж Аль Араб, единственного обладателя 7 звезд;

Отель-дворец Аль Каср, где вы увидите скульптуры арабских скакунов, покрытые сусальным золотом

Рукотворный остров 🏝️ Пальма 🌴 Джумейра: мы проедем по «стволу» пальмы, полюбуемся архитектурой отеля Атлантис и отыщем лучший ракурс для фотографии 📸 небоскребов Дубая;

Дубай-Марина — самый элитный район эмирата с потрясающей панорамой залива, красочными поющими фонтанами и высочайшим зданием в мире, Бурдж Халифа. Именно здесь, в самом открыточном и узнаваемом уголке Дубая, завершится наше приключение.

Организационные детали