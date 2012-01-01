В мире животных: Dubai Safari Park и The Green Planet

Побывать в двух удивительных комплексах и ближе познакомиться с фауной и флорой мира

Это предложение 2в1 — удобный способ за один день увидеть сотни животных и растений! Сначала вы попадете в зоопарк, который входит в топ-5 сафари-парков планеты: погуляете и проедете по четырем зонам, где звери живут в естественной для них среде.

А затем продолжите исследовать природу в The Green Planet — «тропическом лесу» под крышей в центре Дубая.
В мире животных: Dubai Safari Park и The Green Planet
В мире животных: Dubai Safari Park и The Green Planet
В мире животных: Dubai Safari Park и The Green Planet
В мире животных: Dubai Safari Park и The Green Planet
В мире животных: Dubai Safari Park и The Green Planet
В мире животных: Dubai Safari Park и The Green Planet
В мире животных: Dubai Safari Park и The Green Planet
В мире животных: Dubai Safari Park и The Green Planet
В мире животных: Dubai Safari Park и The Green Planet
В мире животных: Dubai Safari Park и The Green Planet
В мире животных: Dubai Safari Park и The Green Planet
В мире животных: Dubai Safari Park и The Green Planet

Что вас ожидает

Dubai Safari — идеальный зоопарк

Вдали от центра сияющего мегаполиса расположился эко-дружественный Дубайский зоопарк. Для животных из разных уголков мира здесь созданы четыре климатических зоны, а работа зоопарка направлена на восстановление популяций и помощь животным. Сафари-парк строили 4, 5 года, использовали новейшие экотехнологии и потратили 272 миллиона долларов.

Парк разделен на четыре стилизованные деревни, каждую из которых вы успеете посетить. Начало в Арабской зоне, откуда отправляется поезд до Азиатской и Африканской. И конечно, вам запомнится поездка на закрытом микроавтобусе по деревне, где без клеток живут крокодилы, львы, жирафы, бегемоты, страусы, антилопы.

Зоологический музей The Green Planet

В центре Дубая вас ждет Зоологический музей, который часто называют Ботаническим садом или Оранжереей Дубая. В футуристичном здании создана экосистема тропического леса, музей насчитывает 3000 растений и животных. Гуляя по залам, вы будете возвращаться к огромному дереву в центре оранжереи. Среди буйной растительности увидите змей, ящериц, лягушек, бабочек, хамелеона, игуану и многих других обитателей Зеленой планеты.

Организационные детали

  • Все переезды осуществляются на комфортабельном автомобиле с кондиционером
  • Я заберу вас из отеля и после программы привезу обратно

Дополнительные расходы

Входные билеты оплачиваются отдельно. Их можно купить заранее онлайн или в кассе на входе.

  • Dubai Safari Park:
    1) Билет в 3 деревни (Арабская, Азиатская, Африканская): взрослые — 14$, дети 3-12 лет — 5, 5$, детям до 3 лет и людям старше 60 лет бесплатно
    2) Комбо-билет во все деревни + сафари по открытой зоне: взрослые — 23$, дети 3-12 лет — 8$, детям до 3 лет и людям старше 60 лет бесплатно
  • The Green Planet: взрослые — 30$, дети 3-12 лет — 20$, детям до 3 лет бесплатно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
Трансфер из отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Аюбхон
Аюбхон
Здравствуйте! Меня зовут Аюб, я живу в ОАЭ с 2012 года. С удовольствием покажу вам все значимые места страны и расскажу о них самое интересное. До скорой встречи в Дубае!
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