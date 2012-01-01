Что вас ожидает

Dubai Safari — идеальный зоопарк

Вдали от центра сияющего мегаполиса расположился эко-дружественный Дубайский зоопарк. Для животных из разных уголков мира здесь созданы четыре климатических зоны, а работа зоопарка направлена на восстановление популяций и помощь животным. Сафари-парк строили 4, 5 года, использовали новейшие экотехнологии и потратили 272 миллиона долларов.

Парк разделен на четыре стилизованные деревни, каждую из которых вы успеете посетить. Начало в Арабской зоне, откуда отправляется поезд до Азиатской и Африканской. И конечно, вам запомнится поездка на закрытом микроавтобусе по деревне, где без клеток живут крокодилы, львы, жирафы, бегемоты, страусы, антилопы.

Зоологический музей The Green Planet

В центре Дубая вас ждет Зоологический музей, который часто называют Ботаническим садом или Оранжереей Дубая. В футуристичном здании создана экосистема тропического леса, музей насчитывает 3000 растений и животных. Гуляя по залам, вы будете возвращаться к огромному дереву в центре оранжереи. Среди буйной растительности увидите змей, ящериц, лягушек, бабочек, хамелеона, игуану и многих других обитателей Зеленой планеты.

Организационные детали

Все переезды осуществляются на комфортабельном автомобиле с кондиционером

Я заберу вас из отеля и после программы привезу обратно

Дополнительные расходы

Входные билеты оплачиваются отдельно. Их можно купить заранее онлайн или в кассе на входе.