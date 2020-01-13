2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Вдохновляющий Абу-Даби

Посетить самый богатый город ОАЭ и увидеть его главные достопримечательности

Bekzod
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Bekzod – представитель гидов
Приглашаю в путешествие по роскошной столице Эмиратов! Я покажу вам дворец Президента, комплекс небоскребов Этихад, сияющую набережную Корниш и величественную мечеть Шейха Зайда.

А понять, какой была страна несколько десятилетий назад, вам помогут деревня бедуинов и колоритные восточные рынки.
$230
$207 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии2 отзыва
4
Вдохновляющий Абу-Даби
Вдохновляющий Абу-Даби

Что вас ожидает

Абу-Даби вчера и сегодня
Абу-Даби славится современной архитектурой и несметным количеством денег, ведь именно здесь добывают 90% нефти страны. Однако так было не всегда — вы убедитесь в этом, посетив деревню бедуинов. Я расскажу, кто такие бедуины, как они жили 50 лет назад и удается ли им сохранять свои привычки сегодня. Раскрыть многовековые традиции страны вам также поможет финиковый рынок, яркий и оживленный!

Мечеть Шейха Зайда и другие знаковые места
Мы обязательно посетим главную достопримечательность Абу-Даби — потрясающую мечеть Шейха Зайда, которая заслуженно считается одной из самых красивых в мире. Вы узнаете, когда и чьими силами она была возведена и кто был инициатором строительства. Также я покажу другие «визитные карточки» столицы: башни Этихад, заброшенный город из фильма «Безумный Макс», живописную набережную и президентский отель Эмирейтс Палас.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Киа Оптима
  • По желанию, мы также можем включить в экскурсию: Феррари парк — 70$ с человека, музей Лувр — 16$ взрослые, 7$ дети до 21 года
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Вдохновляющий Абу-Даби
Вдохновляющий Абу-Даби
Вдохновляющий Абу-Даби
Вдохновляющий Абу-Даби
Вдохновляющий Абу-Даби
Вдохновляющий Абу-Даби
Вдохновляющий Абу-Даби
Вдохновляющий Абу-Даби

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Bekzod
Bekzod
Меня зовут Бекзод. Я работаю гидом в ОАЭ с 2012 года и предлагаю путешественникам роскошный отдых, исключительный комфорт и истинное восточное гостеприимство. Каковы бы ни были ваши ожидания — ждите большего, если вы решили заказать у меня экскурсию. Я работаю с командой профессиональных гидов: мы проводим все виды индивидуальных экскурсий, и каждый из нас будет рад открыть вам Эмираты.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

13 января 2020
Все было супер. Ездили на экскурсию с семьей. Бек заехал за нами даже с запасом по времени. Хороший, интересный и конструктивный рассказ по теме экскурсии и вне ее. Отлично знает историю и традиции страны. Внимательность к пожеланиям. Получили даже больше чем то, о чем договаривались. Сам я и не знал, что можно заехать в самый дорогой отель в Абу-Даби, а это оказалось очень красиво и с лучшим видом на Даун Таун. По пути для детей заехали в тематический фуд-корт с машинками с Мэд-Макса. Машина - Королла, но достаточно комфортна и как к водителю претензий абсолютно нет. Но имейте ввиду, что в мечете Заяда его с вами не будет. Бек расскажет все про нее, на что обратить внимание, как ходить и куда смотреть. Но в самой мечете вы ходите одни. Но, как я понял, так у всех гидов. Наверное есть на то причина. Это была лучшая цена, что я смог найти и полностью стоит своих денег.
8 декабря 2019
Вместо экскурсии мы получили трансфер с легким рассказом по пути. 1 остановка - Мечеть. «Экскурсовод» с нами даже не пошел, ему надо было помолиться. Поэтому «все», что нам нужно было знать об этом месте, он поведал нам в дороге. Далее мы поехали в «президентский отель», название даже в голове не отложилось. Там совершенно нечего делать. После этого нас отвезли на набережную. Потому что там просто красиво. Мы спросили про деревню с бедуинами и верблюдами. Ответ был следующий- мы уже оттуда уехали, возвращаться не будем. Почему не показал? - Решил, что вам это не интересно. Далее мы съездили на рынок с финиками- нас привели в «дружественный» водителю магазин. Тут нареканий нет, заработал проценты- молодец, нам не жалко. Доехали до Лувра, но не пошли. Нет смысла, экскурсии все равно не предполагалось. Завернули к Ферари парку, но было уже много времени, идти кататься смысла не было.
Мы задавали много вопросов про быт и традиции. Знания так себе, 50/50, что-то знаю, что-то нет. Резюмируя: это не экскурсия и стоить 230 долларов никак не может.
Снижайте цену и называйте это трансфером с ожиданием. Ну пудрите людям мозги!

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