2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Абу-Даби вчера и сегодня

Абу-Даби славится современной архитектурой и несметным количеством денег, ведь именно здесь добывают 90% нефти страны. Однако так было не всегда — вы убедитесь в этом, посетив деревню бедуинов. Я расскажу, кто такие бедуины, как они жили 50 лет назад и удается ли им сохранять свои привычки сегодня. Раскрыть многовековые традиции страны вам также поможет финиковый рынок, яркий и оживленный!

Мечеть Шейха Зайда и другие знаковые места

Мы обязательно посетим главную достопримечательность Абу-Даби — потрясающую мечеть Шейха Зайда, которая заслуженно считается одной из самых красивых в мире. Вы узнаете, когда и чьими силами она была возведена и кто был инициатором строительства. Также я покажу другие «визитные карточки» столицы: башни Этихад, заброшенный город из фильма «Безумный Макс», живописную набережную и президентский отель Эмирейтс Палас.