Что вас ожидает

Королевская Синтра и ее дворцы

Из Лиссабона мы отправимся в Синтру, один из самых колоритных и красивых пригородов столицы. Именно этот городок выбирали для фамильных резиденций португальские монархи и аристократы, поэтому мы не только прогуляемся по сказочным улочкам Синтры, но и посетим один любой дворец на ваш выбор.

Разноцветный дворец Пена , возведенный в 19 веке на месте развалин монастыря. Здесь вы прогуляетесь по великолепному ландшафтному парку с экзотической растительностью и оцените эклектичную архитектуру дворца.

, возведенный в 19 веке на месте развалин монастыря. Здесь вы прогуляетесь по великолепному ландшафтному парку с экзотической растительностью и оцените эклектичную архитектуру дворца. Кинта да Регалейра — парковый комплекс с неоготическим дворцом, который когда-то принадлежал масону и миллионеру Монтейру. Вы узнаете, какие легенды прячутся за фасадом усадьбы, и обратите внимание на особенности парка, в котором нашли отражение необычные фантазии и капризы эксцентричного хозяина.

— парковый комплекс с неоготическим дворцом, который когда-то принадлежал масону и миллионеру Монтейру. Вы узнаете, какие легенды прячутся за фасадом усадьбы, и обратите внимание на особенности парка, в котором нашли отражение необычные фантазии и капризы эксцентричного хозяина. Замок Мавров 18 века, стоящий на вершине Серра-да-Синтра. Вы узнаете о роли сооружения в арабских завоеваниях и изгнании мавров, судьбе замка после землетрясения 1755 года и его восстановлении.

18 века, стоящий на вершине Серра-да-Синтра. Вы узнаете о роли сооружения в арабских завоеваниях и изгнании мавров, судьбе замка после землетрясения 1755 года и его восстановлении. Национальный дворец Синтры , который возвышается на площади в сердце Синтры. Вы рассмотрите стены, украшенные севильскими изразцами, и оцените скромное внутреннее убранство дворца с резными деревянными потолками в арабском стиле.

, который возвышается на площади в сердце Синтры. Вы рассмотрите стены, украшенные севильскими изразцами, и оцените скромное внутреннее убранство дворца с резными деревянными потолками в арабском стиле. Дворец Монсеррат с причудливым и гармоничным соседством архитектурных стилей: в интерьере вы подметите индийские и мавританские детали.

Побывать на мысе Рока

После обеда в одном из аутентичных ресторанов Синтры через эвкалиптовые леса мы доберемся до края Света. И вот перед вами — мыс Рока, туристическая мекка Португалии! Вы проникнетесь романтической атмосферой этого места, полюбуетесь Атлантикой с высокой отвесной скалы, увидите живописный маяк и сможете заглянуть в сувенирную лавку за сертификатом о посещении самой западной точки Европы.

Пляж Гинчу: кофе и океан

По пути в Кашкайш я покажу вам свое любимое место на побережье — красивейший пляж Гинчу, популярный у местных серферов. В ресторанчике, который расположился в укромном уголке пляжа, мы обязательно остановимся на чашку кофе или бокал портвейна, любуясь мощными волнами Атлантики, разбивающимися о песок и скалы.

Улочки курортного Кашкайша

Следующей остановкой станет один из лучших курортов Португалии — Кашкайш, прошедший путь от рыбацкой деревушки до резиденции миллионеров. Прогуливаясь по набережной, вы полюбуетесь роскошными видами на океан, песчаными пляжами и рельефными скалистыми берегами, заглянете на улочку с магазинами и ресторанами. А если позволит время, мы посетим мистическое место в окрестностях Кашкайша — грот Пасть Дьявола.

По следам Джеймса Бонда в Эшториле

Португальская история времен Второй мировой откроется вам в еще одном роскошном городе Лиссабонской Ривьеры. Вы узнаете о прототипе героя книг Яна Флеминга — Джеймса Бонда. У знаменитого Казино Эшторил я расскажу о реальном «агенте 007», работавшем на британскую разведку, поделюсь интересными фактами о его деятельности в Португалии и его любимых местах в Эшториле.

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