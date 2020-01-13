Большой Лиссабон за один день: Эшторил, Кашкайш, Синтра и мыс Рока

Путешествие на авто люкс-класса по знаменитым пригородам и дворцам в окрестностях Лиссабона

5
45 отзывов
Индивидуальная
Этот маршрут охватит красивейшие пригороды, традиционные деревушки и знаменитые дворцы Большого Лиссабона.

За один день вы прогуляетесь по улочкам Синтры, встретитесь с Атлантикой на мысе Рока и пляже Гинчу, проедете серпантинами дорог по роскошным городам Лиссабонской Ривьеры и посетите одну из королевских резиденций.
Большой Лиссабон за один день: Эшторил, Кашкайш, Синтра и мыс Рока
Большой Лиссабон за один день: Эшторил, Кашкайш, Синтра и мыс Рока
Большой Лиссабон за один день: Эшторил, Кашкайш, Синтра и мыс Рока
Большой Лиссабон за один день: Эшторил, Кашкайш, Синтра и мыс Рока
Большой Лиссабон за один день: Эшторил, Кашкайш, Синтра и мыс Рока
Большой Лиссабон за один день: Эшторил, Кашкайш, Синтра и мыс Рока
Большой Лиссабон за один день: Эшторил, Кашкайш, Синтра и мыс Рока
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Что вас ожидает

Королевская Синтра и ее дворцы

Из Лиссабона мы отправимся в Синтру, один из самых колоритных и красивых пригородов столицы. Именно этот городок выбирали для фамильных резиденций португальские монархи и аристократы, поэтому мы не только прогуляемся по сказочным улочкам Синтры, но и посетим один любой дворец на ваш выбор.

  • Разноцветный дворец Пена, возведенный в 19 веке на месте развалин монастыря. Здесь вы прогуляетесь по великолепному ландшафтному парку с экзотической растительностью и оцените эклектичную архитектуру дворца.
  • Кинта да Регалейра — парковый комплекс с неоготическим дворцом, который когда-то принадлежал масону и миллионеру Монтейру. Вы узнаете, какие легенды прячутся за фасадом усадьбы, и обратите внимание на особенности парка, в котором нашли отражение необычные фантазии и капризы эксцентричного хозяина.
  • Замок Мавров 18 века, стоящий на вершине Серра-да-Синтра. Вы узнаете о роли сооружения в арабских завоеваниях и изгнании мавров, судьбе замка после землетрясения 1755 года и его восстановлении.
  • Национальный дворец Синтры, который возвышается на площади в сердце Синтры. Вы рассмотрите стены, украшенные севильскими изразцами, и оцените скромное внутреннее убранство дворца с резными деревянными потолками в арабском стиле.
  • Дворец Монсеррат с причудливым и гармоничным соседством архитектурных стилей: в интерьере вы подметите индийские и мавританские детали.

Побывать на мысе Рока

После обеда в одном из аутентичных ресторанов Синтры через эвкалиптовые леса мы доберемся до края Света. И вот перед вами — мыс Рока, туристическая мекка Португалии! Вы проникнетесь романтической атмосферой этого места, полюбуетесь Атлантикой с высокой отвесной скалы, увидите живописный маяк и сможете заглянуть в сувенирную лавку за сертификатом о посещении самой западной точки Европы.

Пляж Гинчу: кофе и океан

По пути в Кашкайш я покажу вам свое любимое место на побережье — красивейший пляж Гинчу, популярный у местных серферов. В ресторанчике, который расположился в укромном уголке пляжа, мы обязательно остановимся на чашку кофе или бокал портвейна, любуясь мощными волнами Атлантики, разбивающимися о песок и скалы.

Улочки курортного Кашкайша

Следующей остановкой станет один из лучших курортов Португалии — Кашкайш, прошедший путь от рыбацкой деревушки до резиденции миллионеров. Прогуливаясь по набережной, вы полюбуетесь роскошными видами на океан, песчаными пляжами и рельефными скалистыми берегами, заглянете на улочку с магазинами и ресторанами. А если позволит время, мы посетим мистическое место в окрестностях Кашкайша — грот Пасть Дьявола.

По следам Джеймса Бонда в Эшториле

Португальская история времен Второй мировой откроется вам в еще одном роскошном городе Лиссабонской Ривьеры. Вы узнаете о прототипе героя книг Яна Флеминга — Джеймса Бонда. У знаменитого Казино Эшторил я расскажу о реальном «агенте 007», работавшем на британскую разведку, поделюсь интересными фактами о его деятельности в Португалии и его любимых местах в Эшториле.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит трансфер на комфортабельном автомобиле по всем пунктам маршрута.
  • Мое хобби — фотография, поэтому наше путешествие останется не только в вашей памяти, но и на красивых снимках, сделанных мной и моим помощником NIKON D90:)
  • Дополнительные расходы: обед (я помогу выбрать место на любой вкус и кошелек), а также входные билеты в выбранный для посещения дворец:
    1. дворец Пена — взрослые 7,5 евро (без входа в интерьеры), дети/пенсионеры (65+) — 6,5 евро;
    2. Кинта да Регалейра — взрослые 10 евро, дети/пенсионеры — 5 евро;
    3. крепость Мавров — взрослые 8 евро, дети/пенсионеры — 5 евро;
    4. Монсеррат — взрослые 8 евро, дети/пенсионеры — 6,5 евро;
    5. Национальный дворец — взрослые 10 евро, дети/пенсионеры — 7 евро.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
ваш отель или апартаменты
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 45 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
43
4
2
3
2
1
О
13 янв 2020
С нами один день провел не Павел, а Константин.
Экскурсия - удобный вариант при ограничении по времени и желании обзорно узнать регион.
Посетили Пасть Дьявола, дюны (остановкой на кофе можно пренебречь), Кашкайш, Ригалейру (наш выбор, альтернатива - Пена), неплохой ресторан с морепродуктами в Кашкайш и мыс Рока.
На закат на мысе Рока мы опоздали минут на 20, за что снимаю звезду, это самое большое разочарование дня.
Рекомендация гиду уменьшить поток информации о себе и следить за таймингом путешествия.
О
8 янв 2020
Отличная экскурсия для тех, кто хочет не просто погулять по Лиссабону, а именно познакомиться с Португалией! Спасибо большое Константину за это маленькое путешествие. Мы получили океан впечатлений)))
А
7 янв 2020
Это была наша лучшая экскурсия, которую я находила через трипстер. Ощущение, что путешествуешь со старым добрым знакомым)) Павел сумел заинтересовать даже вредного 8-летнего мальчика. А уж фотографиями я до сих пор любуюсь. Спасибо!
Е
11 ноя 2019
Все отлично организованно «от и до»
Спасибо! Масса впечатлений, комфортно и познавательно! 👍🏼
А
23 окт 2019
Понравилась экскурсия у Павла. Павел очень эрудированный и легкий в общении молодой человек. Павел создал незабываемое португальское настроение: музыкой, сногсшибательными видами на океан. И у нас не было шансов не полюбить эту страну и это побережье! P.S. спасибо за фото)
И
19 окт 2019
Мы с мужем провели незабываемый день, получили массу положительных эмоций. Павел прекрасный гид, прекрасный рассказчик, он провез нас по любимым местам и поделился этой любовью с нами. Отдельное спасибо Павлу за фотографии, будем рассматривать их и вспоминать о нашем чудесном путешествии.
KATERYNA
17 окт 2019
Влюбиться в окрестности Лиссабона и в Португалию с первого взгляда и за один день понять, что эта та страна куда захочется еще приехать и не раз, все это возможно проведя этот самый день на экскурсии с Павлом. Все было исключительно: машина очень классная)), непринужденная обстановка (такое чувство что Павла знаем сто лет просто давно не виделись), множество очень интересных фактов и историй (особенно про агента 007 захотелось пересмотреть заново все Бондиану), красивейшие пейзажи, Кинта де Регалейра, закат на мыс Рока, кофе на пляже, шикарный обед и фотосессия!!!!!! (фотографии очень классные). Рекомендуем и сами собираемся еще раз, только теперь так чтобы посетить Дворец Пена
А
8 окт 2019
Очень удачно скомпонован маршрут. Отдельное спасибо Павлу за отличный ужин на пляже Гинчу. Великолепным бонусом стали фотографии. Оптимальное сочетание культурно-исторического наполнения экскурсии с индивидуальным опытом и отношением к современной Португалии.
Б
3 окт 2019
Большое спасибо Павлу за день, который мы прекрасно провели в окрестностях Лиссабона! Мы получили настоящее удовольствие от общения с интересным человеком. Рекомендую всем, не пожалеете. Отдельное спасибо за фотографии!
В
3 окт 2019
Всё было прекрасно. Спасибо огромное Павлу за интереснейшую экскурсию!
А
30 сен 2019
Экскурсия была великолепна! Павел прекрасный собеседник, отличный рассказчик. Показал интересные и необычные места. Особое спасибо за очень красивую фотосессию. Эти фотографии будут согревать душу, и навевать приятные воспоминания о Португалии в холодные зимние вечера)) Павел очень коммуникабельный,открытый и легкий в общении человек. Узнали много интересной и полезной информации. В следующий раз обязательно поедем с ним на винный тур. Огромное спасибо! Ждем новых встреч!
E
30 сен 2019
Благодарим за прекрасную экскурсию! Это действительно индивидуальная экскурсия, мы выбрали места, которые хотели посетить. Отдельное спасибо за вечерний ресторанчик, который не входил в обычную программу! Мы ехали на большой удобной и новой машине, по побережью океана. Яркое солнце и небо, легкий бриз со стороны океана… Так бывает в кино! Павел рассказывает достаточно интересно и не перегружает историческими фактами. Это легкая экскурсия, и мы почувствовали себя настоящими жителями солнечной Португалии. В итоге посетили Синтру, встретили закат на мысе Рока (очень впечатлил), побывали на пляже, а самые отважные из нас покупались в океане. Обедали свежайшими морепродуктами в ресторане, который находится в стороне от дорог. Фотографии, которые делает Павел, фантастические. Даже тот, кто не любит фотографироваться, останется доволен! Кроме всего, мы получили ценные советы, куда съездить позагорать (советом воспользовались и остались довольны), где купить вкуснейшие пирожные, и много другой полезной информации, которая упростит и удешевит отдых в Лиссабоне. Рекомендуем Павла, если хотите легкую, непринужденную экскурсию!
В
24 сен 2019
Хочется сразу сказать большое спасибо Павлу за прекрасно проведённое время. От экскурсии получили больше, чем ожидали. Всем рекомендуем!!!
Андрей
22 сен 2019
Были втроём на этой экскурсии с Павлом 18 сентября, понравилось все: и комфортабельный автомобиль и продуманность маршрутов и кофе-брейк в Синтре и фотосессии в замке Пена и на мысе Рока и встреча с океаном и обед с морепродуктами. Узнали много нового из истории Португалии и о её современной жизни. Впечатлений-масса! Павел-настоящий эрудит, замечательный рассказчик и человек с хорошим вкусом! В общем эта экскурсия была лучшей из трех, взятых нами от Трипстер в Португалии! Рекомендуем всем именно её. Отдельное спасибо Павлу за профессиональные фото! Желаем ему успехов!
Э
14 сен 2019
Португалия – не только Лиссабон и не только Порту. Эта экскурсия познакомила нас с Португалией не городской. И эта встреча была прекрасной во многом благодаря экскурсоводу Павлу, который замечательно знает и местность (кто бы показал нам место странной аномалии по дороге на мыс Рока?), и время, когда эту местность можно увидеть в самом лучшем свете (в свете заката на том же мысе Рока). А к тому же он может сделать это время воистину незабываемым, запечатлев его на прекрасных фотографиях. Большое ему спасибо и наилучшие рекомендации.
Ещё 30 отзывов

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