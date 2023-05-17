Отправиться туда, где царит природа, а также побывать в Сухуме, Гагре и у руин древнего храма
Мы приглашаем вас в насыщенное путешествие по восточной Абхазии — самой загадочной и таинственной части края.
мая
мая
мая
мая
мая
мая
мая
даты
Описание
Что вас ожидает
1️⃣ Белые скалы — первая точка нашего маршрута. Яркое и фотогеничное место, на его фоне снимали не один советский фильм. Отсюда вам откроется отличный вид на Гагру и море, в котором можно увидеть дельфинов! Затем будет небольшая обзорная часть по самой Гагре.
2️⃣ Далее мы предлагаем вам выбрать 1 из 3 мест: Мюссерский храм 10 века и качели на берегу дикого пляжа, Форелевое хозяйство и уникальный скальный монастырь на высоте 500 м от земли или же Новый Афон с невероятной пещерой и внушительным монастырём. Все эти локации очень атмосферные!
3️⃣ Старинный каменный мост, увитый плющом — наша следующая остановка. Рассмотрим это строение и сделаем фото.
4️⃣ Заброшенная ГЭС. Здесь вы побродите среди руин, оцените места, где снимали сериал «Игра на выживание», а также узнаете о технологиях производства энергии.
5️⃣ Черниговка — в этом каньоне вы пройдёте по деревянным настилам и насладитесь скалами, водопадиками и лазурной речкой.
6️⃣ В столице Абхазии, городе Сухум, среди южной архитектуры вы лучше всего прочувствуете местный колорит, а также пообедаете в уютном кафе.
7️⃣ И есть два варианта, как завершить наше путешествие: релакс на термальных источниках Кындыг (40–60 мин.) или посещение Ольгинского водопада с возможностью искупаться в его водах летом.
Если вы хотите заменить некоторые места из списка выше, то мы предлагаем такие альтернативы:
- пещера Абрскила с подземной рекой, сталактитами, сталагмитами и десятиметровым сталагнатом;
- Моквский храм с видом на горный хребет. Храм старый, но действующий. На некоторых стенах можно разглядеть древние фрески. Поскольку находится это место далеко в горах, туристов здесь немного. Тихо, спокойно, уютно, и всё дышит древностью.
Почему стоит поехать с нами?
✔️ Мы доставим вас на комфортабельной машине с кондиционером туда, куда закрыт путь большим и душным автобусам — в уединённые локации без толпы туристов.
✔️Наши гиды не используют шаблонные заученные тексты, отвечают на ваши вопросы честно и с юмором, делятся душевными историями и рассказывают о жизни в Абхазии, как она есть на самом деле, — будто вы путешествуете со старым знакомым!
✔️Завозим на дегустации только по желанию. Если оно есть — покажем атмосферные абхазские дворы и проведём пару бесплатных дегустаций. Если нет — проедем мимо. Мы бережём ваше время на то, что интересно вам.
✔️У нас нет жёсткого тайминга, мы не будем вас торопить — наслаждайтесь красотой вокруг и не переживайте, если поездка продлится на час больше заявленного.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Мы заберём вас из гостиницы в Адлере на свежей иномарке с кондиционером и по окончании отвезём обратно. Если вас нужно забрать из Сочи, то стоимость экскурсии увеличится на 2000 руб. (если нужно забрать из одного места) или на 1000 руб. /чел. (если участников нужно забрать по разным адресам).
- Стоимость указана за поездку на седане для группы до 4 человек. Если вы хотите поехать на джипе, то стоимость — 17000 руб. Если вас 5 или 6 человек, то стоимость — 19000 руб. (минивэн). Для компаний до 10 человек стоимость поездки на минивэн — 23000 руб.
Дополнительные расходы
- Вход в ущелье Черниговка — 300 руб. /чел.
- Термальные источники — 300р/чел
Пересечение границы
- Нужен паспорт РФ, либо заграничный
- Документы должны быть в хорошем состоянии, без надорванностей и изношенностей
- У вас не должно быть задолженностей на сайте судебных приставов
- Дети должны быть с родителями, либо с сопровождающими по нотариальной доверенности + свидетельство о рождении, либо паспорт на каждого
- Если у вас грузинская фамилия — могут не пустить
- Если вы экспериментировали с внешностью или просто давно не меняли фото — готовьтесь к вопросам
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.