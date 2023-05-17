Для тех, кто хочет узнать Абхазию с неизвестной стороны. Для тех, кого манит старина и будоражит картина разрушающегося величия под натиском природы. Для тех, кто не ходит по проторенным дорожкам и ищет самые крутые локации для фото. Мы приглашаем вас в насыщенное путешествие по восточной Абхазии — самой загадочной и таинственной части края.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

1️⃣ Белые скалы — первая точка нашего маршрута. Яркое и фотогеничное место, на его фоне снимали не один советский фильм. Отсюда вам откроется отличный вид на Гагру и море, в котором можно увидеть дельфинов! Затем будет небольшая обзорная часть по самой Гагре.

2️⃣ Далее мы предлагаем вам выбрать 1 из 3 мест: Мюссерский храм 10 века и качели на берегу дикого пляжа, Форелевое хозяйство и уникальный скальный монастырь на высоте 500 м от земли или же Новый Афон с невероятной пещерой и внушительным монастырём. Все эти локации очень атмосферные!

3️⃣ Старинный каменный мост, увитый плющом — наша следующая остановка. Рассмотрим это строение и сделаем фото.

4️⃣ Заброшенная ГЭС. Здесь вы побродите среди руин, оцените места, где снимали сериал «Игра на выживание», а также узнаете о технологиях производства энергии.

5️⃣ Черниговка — в этом каньоне вы пройдёте по деревянным настилам и насладитесь скалами, водопадиками и лазурной речкой.

6️⃣ В столице Абхазии, городе Сухум, среди южной архитектуры вы лучше всего прочувствуете местный колорит, а также пообедаете в уютном кафе.

7️⃣ И есть два варианта, как завершить наше путешествие: релакс на термальных источниках Кындыг (40–60 мин.) или посещение Ольгинского водопада с возможностью искупаться в его водах летом.

Если вы хотите заменить некоторые места из списка выше, то мы предлагаем такие альтернативы:

пещера Абрскила с подземной рекой, сталактитами, сталагмитами и десятиметровым сталагнатом;

с подземной рекой, сталактитами, сталагмитами и десятиметровым сталагнатом; Моквский храм с видом на горный хребет. Храм старый, но действующий. На некоторых стенах можно разглядеть древние фрески. Поскольку находится это место далеко в горах, туристов здесь немного. Тихо, спокойно, уютно, и всё дышит древностью.

Почему стоит поехать с нами?

✔️ Мы доставим вас на комфортабельной машине с кондиционером туда, куда закрыт путь большим и душным автобусам — в уединённые локации без толпы туристов.

✔️Наши гиды не используют шаблонные заученные тексты, отвечают на ваши вопросы честно и с юмором, делятся душевными историями и рассказывают о жизни в Абхазии, как она есть на самом деле, — будто вы путешествуете со старым знакомым!

✔️Завозим на дегустации только по желанию. Если оно есть — покажем атмосферные абхазские дворы и проведём пару бесплатных дегустаций. Если нет — проедем мимо. Мы бережём ваше время на то, что интересно вам.

✔️У нас нет жёсткого тайминга, мы не будем вас торопить — наслаждайтесь красотой вокруг и не переживайте, если поездка продлится на час больше заявленного.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Мы заберём вас из гостиницы в Адлере на свежей иномарке с кондиционером и по окончании отвезём обратно. Если вас нужно забрать из Сочи, то стоимость экскурсии увеличится на 2000 руб. (если нужно забрать из одного места) или на 1000 руб. /чел. (если участников нужно забрать по разным адресам).

Стоимость указана за поездку на седане для группы до 4 человек. Если вы хотите поехать на джипе, то стоимость — 17000 руб. Если вас 5 или 6 человек, то стоимость — 19000 руб. (минивэн). Для компаний до 10 человек стоимость поездки на минивэн — 23000 руб.

Дополнительные расходы

Вход в ущелье Черниговка — 300 руб. /чел.

Термальные источники — 300р/чел

Пересечение границы